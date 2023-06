Jak skutecznie zmniejszyć stres z pomocą smartwatcha? Ekspertka radzi, jak mieć stres i zdrowie na oku

Co to jest phishing i jak działają cyberprzestępcy? Nie daj się złowić w sieci oszustów!

Kiedy się stresujemy, przez wyrzut adrenaliny czujemy przede wszystkim szybsze bicie serca, ścisk w żołądku i podenerwowanie. Jednak, gdy stres na dobre zadomowił się w naszym życiu, organizm stara się dostosować do niego i stawić mu czoła. Mamy wtedy do czynienia z przewlekłym stresem, który skutecznie utrudnia nam funkcjonowanie – i prowadzi do osłabienia odporności, problemów sercowo-naczyniowych, chronicznego zmęczenia, problemów z koncentracją czy objawów depresji. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której nasz organizm nie jest w stanie skutecznie sobie z nim radzić, a tym samym my sami przestajemy zauważać, że doświadczamy stresu.

– Jeśli rozpoznajemy w sobie reakcję stresową, to możemy jej przeciwdziałać – jednak często nie jesteśmy świadomi, że się stresujemy! A to jest kluczowe, bo kiedy wiemy, co nas stresuje, możemy tego uniknąć. Na co dzień żyjemy w ciągłym pędzie, brakuje nam czasu, odpoczynku i przez nadmiarowy stres wielu z nas ma do czynienia z tzw. syndromem GAS, czyli ogólnym zespołem adaptacji (General Adaptation Syndrome). Wtedy mamy trudność z zauważeniem w sobie reakcji stresowej, nie dostrzegamy już czynników wywołujących w nas stres, a organizm po wystąpieniu stresującej sytuacji nie zmniejsza poziomu napięcia, lecz go utrzymuje. Nie potrafimy wtedy przeciwdziałać stresowi. Dlatego by być zdrowszym, warto wspomóc się monitoringiem stresu. Bieżący pomiar jest namacalną, fizyczną daną, skłaniającą nas do posłuchania swojego organizmu i stwierdzenia: „nie jest dobrze, należy zacząć działać – mówi Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog biznesu z Uniwersytetu SPWS.

Jak skutecznie walczyć ze stresem i jego skutkami?

Smartwatche oferują zaawansowane funkcje pomiaru stresu. Wykorzystują one wbudowane sensory i algorytmy do monitorowania różnych parametrów, takich jak tętno czy zmienność rytmu serca. Na podstawie zebranych danych zegarek na bieżąco analizuje poziom stresu i informuje użytkownika o jego zwiększeniu. Taki regularny monitoring pozwoli nam dostrzec i przeanalizować ciąg przyczynowo – skutkowy, który doprowadził do silnego stresu. Poznamy schemat jego występowania – czy jest spowodowany konkretnymi sytuacjami np. w pracy, w danym momencie dnia czy tygodnia, a także jakie są jego negatywne objawy, np. przyspieszone tętno czy problemy ze snem.

Wówczas możemy zastosować techniki antystresowe, takie jak: ćwiczenia oddechowe, relaksacja mięśni, medytacja, aktywność fizyczna, zadbanie o dłuższy sen, a także poświęcenie się swojemu hobby czy spotkania z bliskimi. Często jednak w codziennym natłoku obowiązków nie mamy czasu i przestrzeni (np. w pracy) na odstresowanie się, i w rezultacie powinniśmy przyjrzeć się nie tylko codziennym stresorom, lecz także swojemu stylowi życia.

– Z mojego doświadczenia z pracy z menedżerami próba np. rozpoczęcia praktyk oddechowych kończyła się jeszcze większym stresem – bo czas leci, a pilne obowiązki czekają. Jeśli żyjemy w permanentnym stresie, warto zdać sobie sprawę, że często lepszym dla nas rozwiązaniem nie będą pojedyncze techniki radzenia sobie ze stresem, lecz zmiana w trybie życia, jaki prowadzimy – dodaje Łużniak‑Piecha.

Zmiana stylu życia na zdrowy

Smartwatch może nas skutecznie zmotywować do zmiany trybu życia na znacznie zdrowszy. Przykładem są smartwatche z serii HUAWEI WATCH 4 z innowacyjną funkcją „Zdrowie na oku” sprawdzającą 7 parametrów zdrowia w zaledwie około minutę. Oprócz poziomu stresu, urządzenie monitoruje i analizuje również: EKG, tętno, saturację (SpO2), stopień sztywności tętnic (profilaktyka miażdżycy), temperaturę skóry oraz stan układu oddechowego. Zebrane w ten sposób wyniki szybko pokazują ogólną kondycję organizmu i mogą stać się skutecznym bodźcem do zmiany codziennych nawyków.

Zegarek oferuje praktyczne narzędzia i wskazówki, które pomagają obniżyć poziom stresu, np. przypomnienia o regularnej aktywności fizycznej i nawodnieniu, ćwiczenia relaksacyjne czy oddechowe. Jest też niezrównanym asystentem treningowym w ponad 100 dyscyplinach sportowych – tworzy plany treningowe i monitoruje nasze postępy, modyfikując zalecane obciążenia.

