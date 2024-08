Jedzenie przyleci prosto z nieba! Ruszają dostawy dronem w Polsce

Dostawy zamówień w Polsce dronem

W 2024 r. aż do 16 mln wzrośnie liczba Polaków korzystających z platform do zamawiania jedzenia online – wynika z Impact Report 2023 przygotowanego przez Pyszne.pl i Kantar. To ponad 2 razy więcej niż 5 lat temu, a prognozy pokazują, że ta liczba będzie jeszcze rosnąć.

Rozwija się nie tylko grupa fanów zamawiania ulubionych potraw z dostawą pod drzwi, ale także same platformy food delivery, w tym Pyszne.pl. Firma operuje już w ponad 2 tys. polskich miast i miasteczek, oferując dania z blisko 16 tys. restauracji. Coraz mocniej zaznacza swoją obecność w sektorze convenience, m.in. dzięki współpracy z sieciami Cukiernia Sowa czy Duży Ben. Poszukuje także nowych rozwiązań, aby jak najefektywniej docierać do milionów swoich użytkowników, wykorzystując także nowe technologie. Jednym z nich są dostawy dronowe, których pilotażowy program Pyszne.pl właśnie uruchomiło we współpracy z Farada Group – polską firmą zajmującą się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem bezzałogowych statków powietrznych dla różnych sektorów.

Podniebne przesyłki

Premierowa dostawa dronem odbyła się 23 sierpnia br. Na specjalnie przygotowane nad Jeziorem Zegrzyńskim lądowisko drogą powietrzną dostarczono pizze z restauracji Habanero. Lot włoskiej specjalności nad popularnym podwarszawskim akwenem trwał 6 minut. Cały proces koordynowany był zarówno przez pilotów dronów z Farada Group, jak i kurierów Pyszne.pl, którzy przygotowali przesyłkę do „podróży” kilkadziesiąt metrów nad ziemią oraz przyjęli ją w punkcie odbioru zlokalizowanym na terenie klubu żeglarskiego KS Spójnia Warszawa.

– Chociaż jesteśmy na rynku już prawie 15 lat i mamy na nim silną pozycję, to nie osiadamy na laurach i ciągle szukamy nowych możliwości rozwoju, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników – mówi Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl. – Oczekują oni szerokiej oferty, ale także szybkich dostaw. Te nie zawsze są możliwe, jeśli jesteśmy w trudno dostępnych miejscach. Rozwiązaniem mogą być właśnie dostawy dronowe. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości będą z nich mogli korzystać użytkownicy np. wypoczywający nad Bałtykiem.

O tym, jak funkcjonują takie dostawy, mogą się już teraz przekonać użytkownicy serwisu wypoczywający nad Zalewem. W piątek 23 sierpnia i w weekend 24-25 sierpnia będą mogli samodzielnie odebrać złożone w ten sposób zamówienia w specjalnie przygotowanym punkcie lub wybrać opcję z dowozem do miejsca, w którym się znajdują – wówczas dron dostarczy pizzę do punktu, a kurier na rowerze pokona z przesyłką ostatni odcinek.

Lot ku przyszłości dostaw

Dronową dostawę przeprowadziły wielotygodniowe przygotowania i testy. Wszystko po to, aby mieć pewność, że lot przebiegnie w maksymalnie bezpieczny sposób, a sam transport nie zaszkodzi jakości dostarczanych produktów. Kluczową rolę na tym etapie odegrał zaufany partner technologiczny, czyli Farada Group, która od kilku lat z sukcesami produkuje bezzałogowe statki powietrzne średniego i dalekiego zasięgu oraz wdraża je w kolejnych branżach. Firma zapewniła zarówno najwyższej jakości sprzęt dostosowany do tego rodzaju misji i spełniający wymogi regulacyjne, jak i zadbała o lotniczą stronę przedsięwzięcia – od wykwalifikowanych pilotów, techników naziemnych, po zapewnienie zgodność przeprowadzanych operacji z przepisami lotniczymi. Finalnie na niebie nad Jeziorem Zegrzyńskim pojawił się wielowirnikowy dron, który może przewozić ładunki o wadze do 5 kg na odległość nawet 20 kilometrów.

– Drony są nie tylko świetnym narzędziem do uwieczniania wakacji czy wesel, ale realnie zmieniają oblicze wielu sektorów, w tym logistyki, doskonale uzupełniając dotychczasowe, tradycyjne metody dostaw, oraz w wielu aspektach stanowią odpowiedź na wyzwania, z jakimi zmaga się ta branża – mówi Joanna Rutkowska, dyrektor operacyjna Farada Group. – Jak każdy sektor innowacyjny zmagamy się z szeregiem wyzwań, przede wszystkim tych regulacyjnych. Z tego i innych powodów cieszy nas partnerstwo z Pyszne.pl – ponieważ pozwala napisać kolejny rozdział w komercyjnych wdrożeniach dronów w Polsce, dając impuls do rozwoju całej branży.

W wykorzystaniu dostaw dronowych drzemie ogromny potencjał, szczególnie poza miastami w miejscach trudno dostępnych lub oddalonych punktów usługowych. W takiej sytuacji tego typu funkcjonalność okazuje się być uzupełnieniem tradycyjnej logistyki, która dobrze funkcjonuje w warunkach miejskich, ale niekoniecznie sprawdzi się z różnych względów poza nimi. Poszukiwanie nowych możliwości dostarczania zamówień jest o tyle ważne, że – jak pokazują dane z Impact Report 2023 – wartość rynku food delivery do 2027 r. wzrośnie do 6,65 mln zł, a to będzie wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na dostawy. Dostawy, które mają być przede wszystkim szybkie – według raportu „Customer Journey 2024. Poszukiwanie i zakup produktów online” właśnie ten aspekt jest najważniejszy dla 42 proc. Polaków. Na to oczekiwanie użytkowników na pewno będą chciały odpowiedzieć platformy do zamawiania jedzenia online, poszukując sposobów na skrócenie czasu dostarczania zamówień. Pyszne.pl i Farada Group właśnie zaprezentowały jeden z nich.