Ekologiczne produkty z dostawą pod drzwi. Sieć Organic Market na Pyszne.pl

Allegro wprowadza Allegro Business Days. Promocje do 23 czerwca

Signify redukuje emisję CO2 o 90 proc. Zero emisji do 2040 roku

Zakupy w Organic Market za pośrednictwem Pyszne.pl mogą zrobić mieszkańcy Warszawy, Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Gdańska i Tarnowskich Gór. W ofercie, która obejmuje ponad 4 tysiące artykułów, znalazły się świeże produkty pochodzące z ponad 100 rodzinnych i ekologicznych gospodarstw, jak i od producentów reprezentujących najlepsze krajowe i europejskie marki. Wśród nich dominuje certyfikowana żywność ekologiczna, a ofertę uzupełniają liczne produkty naturalne, regionalne, bezglutenowe, bezcukrowe oraz bez laktozy.

- Organic Market to pierwsza i największa sieć sklepów z ekologiczną i lokalną żywnością w pełnym asortymencie. Od ponad 20 lat klienci zorientowani na zdrowe odżywianie i dbanie o nasze środowisko zaopatrują się w naszych sklepach, a od teraz, dzięki współpracy z Pyszne.pl, będą też mogli otrzymać te same produkty dostarczone bardzo szybko bez wychodzenia z domu – stwierdza Sławomir Chłoń, prezes zarządu Organic Market.

Współpraca z Organic Market to także istotny krok w rozwoju Pyszne.pl. Dzięki temu partnerstwu platforma kontynuuje rozszerzanie swojej działalności w kierunku sektora convenience. Na końcu tej drogi jest możliwość robienia zakupów online z dowozem do domu we wszystkich większych sieciach spożywczych, zakup drobnej elektroniki, kosmetyków czy nawet kwiatów.

– Partnerstwo z Organic Market jest dla nas szczególnie istotne, ponieważ w ten sposób możemy wspierać zrównoważoną i odpowiedzialną produkcję żywności i tym samym ułatwić naszym klientom dostęp do niej. To dla nas także kolejny krok w rozwoju biznesu i do rozszerzenia portfolio. Dostarczanie jedzenia z ulubionych restauracji Polaków jest główną częścią naszej działalności, ale nie chcemy na tym poprzestać. Celem Pyszne.pl jest jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania użytkowników i zapewniać im jak najszerszy wybór. Obecnie mogą zamawiać z ponad 15 000 lokali dostępnych na naszej platformie. Nie jest tajemnicą, że prowadzimy rozmowy z podmiotami spoza branży gastronomicznej, aby szybko i skutecznie dostarczać naszym klientom produkty, których potrzebują tu i teraz – mówi Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

Współpraca Pyszne.pl z Organic Market jest również odpowiedzią na coraz bardziej dostrzegane wśród Polaków proekologiczne nastawienie. Badanie zrealizowane na zlecenie Polskiej Izby Żywności Ekologicznej w ramach kampanii „Przestaw się na eko – szukaj Euroliścia” pokazuje rosnącą świadomość, że eko żywność produkowana jest lepszymi dla środowiska metodami oraz z poszanowaniem dobrostanu zwierząt - co do tego zgadza się blisko 90 proc. badanych. W związku z tym polscy konsumenci coraz częściej wybierają produkty eko, zwracając uwagę nie tylko na ich jakość wynikającą ze sposobu wytwarzania i lokalne pochodzenie.

Aż 89 proc. respondentów zadeklarowało, że decyduje się na ich zakup ze względu na ich pozytywny wpływ na środowisko, a 79 proc. ankietowanych zwraca uwagę na certyfikację, aby mieć pewność, że wkładają do koszyka produkt ekologiczny. Natomiast z danych z „Raportu Food Trendów Pyszne.pl 2023/24” wynika, że wśród Polaków trend „bycia eko” przerodził się już w wiele dobrych nawyków. Wśród nich można wymienić segregowanie odpadów po zamówieniach, które deklaruje 85 proc. respondentów czy wielokrotne wykorzystanie tych samych toreb lub opakowań na żywność, co jest praktykowane przez 83 proc. badanych. Ponad połowa ankietowanych podczas zakupów korzysta z wielorazowych woreczków na warzywa i owoce.