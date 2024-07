Jubileusze, spotkania z przyjaciółmi czy niedzielne popołudnie z rodziną. W takich momentach często towarzyszą nam słodkości: okazałe torty, tradycyjne ciasta czy chrupiące ciasteczka. Aż 79 proc. Polek i Polaków deklaruje, że poprawiają im nastrój, a 41 proc. respondentów odwiedza cukiernię 3-4 razy w miesiącu, aby kupić ulubione słodkości. Teraz dzięki współpracy Pyszne.pl i sieci Cukiernia Sowa to cukiernia może „odwiedzić nas”.

Połączenie tradycji i nowych technologii

Cukiernia Sowa to rodzinne przedsiębiorstwo, którego tradycja sięga 1946 roku. Jej historia rozpoczęła się w Bydgoszczy od... pieczywa, ale dość szybko w ofercie pojawiły się także słodkie wyroby, które stały się wizytówką zakładu. Z czasem zostały docenione nie tylko przez bydgoszczan, ale też mieszkańców całej Polski.

Obecnie Cukiernia Sowa to 165 lokali, w tym 45 punktów własnych i pozostałe prowadzone przez franczyzobiorców. Sieć nadal dynamicznie się rozwija, czego przykładem może być poszukiwanie nowych, niestacjonarnych kanałów sprzedaży i jej debiut na Pyszne.pl.

Użytkownicy platformy mają teraz okazję docenić smak wyrobów Cukierni Sowa i skorzystać z szerokiej oferty obejmującej torty, ciasta, galanterię czekoladową i lody, a także pieczywo. W wybranych lokalizacjach mogą zamawiać również pozycje z menu lunchowego.

– To istotny krok w dynamicznym rozwoju Cukierni Sowa. Obecność na Pyszne.pl doskonale wpisuje się w naszą strategię, w myśl której stawiamy klientów i ich potrzeby na pierwszym miejscu oraz inwestujemy w nowoczesne technologie, m.in. otwierając się na nowe kanały dystrybucji – mówi Michał Sowa, członek zarządu Cukierni Sowa Sp. z o.o. – Nasze testy q-commerce trwają od marca br. w 17 sklepach firmowych. Stopniowo zwiększamy asortyment, jak i zasięg oferty, a w kolejnym etapie wprowadzimy to rozwiązanie również do naszych cukierni franczyzowych. Chcemy być jak najbliżej naszych klientów, zarówno przy wyjątkowych okazjach, jak i w ich codziennym życiu, gdy tylko będą mieli ochotę na słodką przekąskę.

Wygoda na pierwszym miejscu

Kolejnych możliwości rozwoju szuka także Pyszne.pl, które konsekwentnie buduje swoją pozycję w sektorze convenience. To odpowiedź firmy na rosnącą wśród Polaków popularność zakupów przez internet – według raportu „E-commerce w Polsce 2023” już 79 proc. z nich kupuje online, w tym 44 proc. w sieci zamawia artykuły spożywcze.

– Cieszymy się na partnerstwo z Cukiernią Sowa. To marka z tradycjami, gwarantująca najwyższą jakość wyrobów, a w Pyszne.pl chcemy oferować naszym klientom to, co najlepsze, w przystępny sposób i z niezawodną dostawą na czas. To kolejny ważny krok w kierunku rozwoju naszego biznesu poza dowożeniem do naszych użytkowników zamówień z ponad 15000 restauracji. Naszą misją jest ułatwienie Polakom dostępu do produktów, których potrzebują „na już”. Teraz będą mogli zamówić np. ciasto do kawy lub samą kawę, kiedy wpadną niezapowiedziani goście, a w niedalekiej przyszłości także inny asortyment. Obecnie prowadzimy rozmowy z różnymi potencjalnymi partnerami spoza branży gastronomicznej – przekonuje Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl.

„Trend wygody” jest już teraz wyraźnie widoczny wśród użytkowników platformy. Z danych „Food Trends Report 2023/24 Pyszne.pl” wynika, że niemal co czwarty z nich składa zamówienie w aplikacji lub na stronie www, kiedy ma zachciankę, którą musi zaspokoić albo po prostu ochotę na coś. Jeśli więc nasze myśli zacznie zaprzątać pączek z nadzieniem pistacjowym albo sernik z truskawkami – nic prostszego. Wystarczy kilka kliknięć na Pyszne.pl, a ulubiony smakołyk z Cukierni Sowa będzie już w drodze pod nasze drzwi.

