Christina Aguilera i raperka Latto w nowej kampanii marketingowej Pyszne.pl

Najnowsza odsłona „Czy ktoś powiedział” zachwyci fanów nie tylko nieoczekiwanym brzmieniem, ale także efektownym teledyskiem. Niezwykły charakter kreacji sprawia, że Pyszne.pl ożywa w nowym wymiarze – pokazując, że oferta obejmuje nie tylko pyszne dania z restauracji, ale zaspokaja każdą potrzebę: od codziennych zakupów spożywczych po wykwintne dania, np. sushi i gyōza.

Stworzony przez londyńską agencję McCann spot rozpoczyna się od sceny, w której kurierzy podsuwają szereg dań ubranym w barokowym stylu operowych diw Latto i Christinie. To między innymi tacosy, poke bowle i tajska sałatka. Gwiazdom towarzyszy grupa tancerzy w strojach kurierów Pyszne.pl.Wizualna i muzyczna uczta idealnie oddaje szeroką gamę smaków dostępnych w Pyszne.pl. Starannie opracowany tekst utworu nawiązuje nie tylko do do różnorodności oferty serwisu, obejmującej m.in. kuchnie świata i artykuły spożywcze, ale i do wzrostu zainteresowania zamówieniami w mniej oczywistych porach dnia, na przykład na śniadanie.

– Współpraca z Katy Perry, która była premierową odsłoną kampanii „Czy ktoś powiedział” realizowaną na polskim rynku, przyniosła rozgłos i ugruntowała rolę Pyszne.pl jako miejsca, w którym można zrealizować swoje wszystkie kulinarne zachcianki – podsumowuje Susan O’Brien, VP Global Brand w Just Eat Takeaway.com, grupie, do której należy Pyszne.pl.​

– Nasza działalność ewoluuje. Oferujemy coraz większy, coraz wygodniejszy wybór – od ulubionych lokalnych dań na wynos po kuchnie świata i codzienne artykuły pierwszej potrzeby. Rozwija się zatem również kreacja naszej platformy komunikacyjnej. Elektryzujące połączenie talentów Christiny Aguilery i Latto nie tylko wykracza poza oczekiwania, ale również wzmacnia przesłanie, że wszyscy będą pozytywnie zaskoczeni wyborem i jakością dostępną na Pyszne.pl.

– Poprzednia odsłona kampanii „Czy ktoś powiedział” spotkała się ze świetnym przyjęciem w Polsce, a w pewnym momencie była nawet niemałym hitem na TikToku. Liczymy, że piosenka Christiny i Latto będzie cieszyć się co najmniej tak samo dużym zainteresowaniem. Jesteśmy bardzo dumni z efektów tej współpracy, połączenie hip-hopu i opery świetnie oddaje różnorodność oferty Pyszne.pl, w której można znaleźć kuchnie z całego świata i dania na każdą okazję – dodaje Dorota Błażejewska, Head of Marketing Poland & Slovakia w Just Eat Takeaway.com.

Nad produkcją pracowali najlepsi specjaliści w branży. Nowy wideoklip wyreżyserował Dave Meyers, reżyser kultowych teledysków, odpowiedzialny m.in. za „Humble” Kendricka Lamara, „Me!” Taylor Swift, a ostatnio „Gorilla” Little Simz. Widowiskowa oprawa wizualna, która fantastycznie oddaje estetykę Christiny Aguilery i Latto plus hip-hopowa choreografia legendarnego Hi-Hata, który pracował z takimi gwiazdami jak Rihanna i Jay-Z – to najważniejsze składniki tego spektakularnego miksu gatunków.

– Świetnie się bawiłam, łącząc razem z Latto różne style muzyczne – opowiada Christina Aguilera. – Dużo się śmiałyśmy, głośno śpiewałyśmy i w efekcie wszyscy stworzyliśmy imponujący wizualnie teledysk. Wszystko to dla naszej ulubionej platformy i aplikacji, które podczas długich dni zdjęciowych rzeczywiście okazały się niezastąpione.– Gdy usłyszałam o możliwości współpracy z Just Eat Takeaway.com (Pyszne.pl), byłam w trasie za granicą i akurat zamawiałam jedzenie z aplikacji! – mówi Latto.

– Nad odpowiedzią wcale nie musiałam się zastanawiać, zwłaszcza że w całą akcję zaangażowana już była fantastyczna Christina Aguilera. To było wspaniałe doświadczenie. Jestem bardzo zadowolona z końcowego efektu.– Chcieliśmy wprowadzić element zaskoczenia do tej kreacji, a dzięki odwadze klienta i niesamowitym wysiłkom wszystkich zaangażowanych kampania uderza w nieoczekiwane tony – dosłownie na każdym kroku. Kto by pomyślał, że hip-hop i opera będą do siebie pasować – a jednak tworzą wspaniałe połączenie! – dodają Rob Webster i Alexei Berwitz, dyrektorzy kreatywni w londyńskiej agencji McCann.

Nowa, globalna kampania, oparta o spektakularny teledysk, realizowana będzie w telewizji, mediach OOH i DOOH, mediach społecznościowych, radiu oraz - dzięki materiałom stworzonym przez DEPT® - kanałach digital. Talent Republic kierował procesem selekcji talentów i negocjacji na rzecz Just Eat Takeaway.com, w tym odpowiadał za współpracę z Christiną Aguilerą i Latto. DEPT® zajmuje się działaniami cyfrowymi i UM dla mediów. Weber Shandwick odpowiedzialny jest za globalny PR.

