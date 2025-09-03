Wielka promocja Huawei na start roku akademickiego: Zniżki do 1400 zł na laptopy, smartfony i tablety, idealne dla studentów i uczniów.

Laptopy MateBook już od 2699 zł: Modele D14 i D16 z Intel Core i5 i 16 GB RAM przecenione o 700 zł, a mocniejsze MateBook 14 nawet o 1000 zł.

Smartfony Pura 70 Pro taniej o 1400 zł: Flagowe smartfony Huawei oraz modele nova dostępne w atrakcyjnych cenach, np. Pura 70 Pro za 2999 zł.

Oferta ograniczona czasowo i ilościowo: Promocja trwa do 28 września (smartfony), 5 października (tablet) lub 12 października (laptopy) lub do wyczerpania zapasów – sprawdź szczegóły u sprzedawców!

Jesienna promocja Huawei: wielka obniżka cen na start roku akademickiego

Koniec wakacji to dla wielu uczniów i studentów czas intensywnych przygotowań do nowego roku szkolnego i akademickiego. Na liście niezbędnych zakupów coraz częściej znajduje się nowa elektronika. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Huawei wraz ze swoimi partnerami biznesowymi uruchomił kampanię promocyjną, która pozwala na zakup kluczowych urządzeń w znacznie obniżonych cenach.

Jesienna promocja Huawei to odpowiedź na rosnące potrzeby uczniów i studentów, oferując rabaty sięgające nawet 1400 zł na wybrane urządzenia. Akcja obejmuje zarówno laptopy, które są podstawowym narzędziem pracy na uczelni, jak i tablety oraz smartfony. Oferta jest dostępna w największych sieciach z elektroniką, takich jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, x-kom i Komputronik, a także w oficjalnym sklepie marki na Allegro i u wybranych operatorów.

Jaki laptop na studia? Przegląd przecenionych modeli MateBook

Wybór odpowiedniego komputera to jedna z kluczowych decyzji przed rozpoczęciem roku akademickiego. Szukając odpowiedzi na pytanie, jaki laptop na studia będzie najlepszy, warto zwrócić uwagę na modele HUAWEI MateBook D16 oraz D14, które w ramach promocji przeceniono na 2699 zł. Oba urządzenia oferują bardzo dobrą specyfikację w tej półce cenowej, idealną do pracy biurowej, nauki i konsumpcji multimediów.

W ramach promocji Huawei dostępne są następujące konfiguracje laptopów:

Modele podstawowe (seria MateBook D):

HUAWEI MateBook D14 z procesorem Intel® Core™ i5-12450, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB w cenie 2699 zł (rabat 700 zł od ceny 3399 zł).

HUAWEI MateBook D16 z procesorem Intel® Core™ i5-12450, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB w cenie 2699 zł (rabat 700 zł od ceny 3399 zł).

Dla studentów kierunków technicznych lub osób potrzebujących większej mocy obliczeniowej, producent przygotował obniżki na bardziej zaawansowane modele z serii MateBook 14.

Modele o wyższej wydajności (seria MateBook 14):

HUAWEI MateBook 14 z procesorem Intel® Core™ Ultra 5 125H, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB w cenie 3699 zł (rabat 800 zł od ceny 4499 zł).

HUAWEI MateBook 14 z procesorem Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16 GB RAM i dyskiem 1 TB w cenie 4499 zł (rabat 1000 zł od ceny 5499 zł).

Tablet z matowym ekranem i smartfony dla łowców okazji

Promocja na powrót do szkoły to nie tylko laptopy. Huawei przygotował również specjalną ofertę na swój najnowszy tablet, HUAWEI MatePad 11.5 2025. Urządzenie, stworzone z myślą o nauce i komforcie czytania, wyróżnia się matowym ekranem, który redukuje odblaski. W ramach oferty premierowej jego cenę obniżono o 200 zł, a dodatkowo producent dorzuca w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 3 (o wartości 199 zł) oraz roczną ochronę wyświetlacza, gwarantującą jednorazową, bezpłatną naprawę w razie uszkodzenia.

W ramach jesiennej promocji Huawei największą gratką dla łowców okazji jest jednak oferta na smartfony z serii Pura 70, gdzie model Pro można kupić taniej aż o 1400 zł. To flagowe urządzenia, cenione przez fanów fotografii mobilnej. Obniżki objęły także serię nova, stworzoną z myślą o miłośnikach selfie.

Seria Pura 70:HUAWEI Pura 70 Pro w cenie 2999 zł (obniżka z 4399 zł).

HUAWEI Pura 70 w cenie 2399 zł (obniżka z 3199 zł).

Seria nova 13:HUAWEI nova 13 Pro w cenie 2199 zł (obniżka z 2999 zł).

HUAWEI nova 13 w cenie 1699 zł (obniżka z 2299 zł).

Gdzie i do kiedy można skorzystać z promocji Huawei?

Wszystkie opisane produkty w obniżonych cenach dostępne są w szerokiej sieci dystrybucji. Można je znaleźć u kluczowych Partnerów Biznesowych Huawei, czyli w sklepach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, x-kom i Komputronik. Oferta jest również dostępna online w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, w sklepie huawei.pl oraz u wybranych operatorów sieci komórkowych.

Warto pamiętać, że jesienna promocja Huawei jest ograniczona czasowo i trwa, w zależności od kategorii produktu, do 28 września, 5 lub 12 października, a liczba urządzeń jest limitowana. Zainteresowani zakupem powinni zwrócić uwagę na konkretne terminy obowiązywania rabatów dla poszczególnych urządzeń:

Smartfony (serie Pura 70 i nova 13) – promocja trwa do 28 września br.

Tablet (HUAWEI MatePad 11.5 2025) – promocja trwa do 5 października br.

Laptopy (serie MateBook D i MateBook 14) – promocja trwa do 12 października br.

Producent zastrzega, że promocje obowiązują do podanych terminów lub do wyczerpania zapasów, dlatego z decyzją o zakupie nie warto zwlekać. Podane ceny są cenami sugerowanymi, a szczegółowe warunki oferty, w tym najniższe ceny z ostatnich 30 dni, należy sprawdzić bezpośrednio u sprzedawców.

