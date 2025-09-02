Nowy HUAWEI WATCH D2. Medycznie certyfikowany pomiar ciśnienia krwi

Podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) 2025 – najważniejszego wydarzenia świata kardiologii – firma HUAWEI zaprezentowała nową odsłonę smartwatcha HUAWEI WATCH D2. Marka ogłosiła, że w czwartym kwartale 2025 r. na urządzenie trafi nowa funkcja – analiza fali tętnai.

  • 11 milionów Polaków choruje na nadciśnienie, w tym 9% 18-latków, co podkreśla pilną potrzebę wczesnej diagnozy i monitorowania zdrowia za pomocą nowoczesnych technologii.
  • HUAWEI WATCH D2 to pierwszy smartwatch z certyfikatem medycznym CE MDR (Unia Europejska) do nadgarstkowego, ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia krwi (ABPM), potwierdzony badaniami klinicznymi.
  • Nowa funkcja analizy fali tętna (certyfikat CE) w HUAWEI WATCH D2, dostępna od Q4 2025, pomoże w wykrywaniu nieregularnego rytmu serca, wysyłając alerty i analizując długoterminowe trendy.
  • W ofercie przedsprzedażowej HUAWEI WATCH D2 (start 19 września 2025) klienci otrzymają inteligentną wagę HUAWEI Scale 3, co stanowi atrakcyjną propozycję dla kompleksowego monitorowania zdrowia.
Nadciśnienie tętnicze w Polsce a nowoczesne technologie

Nadciśnienie tętnicze to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata, uznawany za główną przyczynę chorób układu krążenia i przedwczesnej śmiertelności. W Polsce z tą dolegliwością zmaga się już około 11 milionów osób. Statystyki są alarmujące – choroba dotyka ponad jedną trzecią dorosłych Polaków, ale coraz częściej diagnozuje się ją także u ludzi młodych. W grupie 18-latków problem dotyczy już 9% populacji. Wczesna diagnoza i proaktywne monitorowanie parametrów życiowych stają się więc kluczowe w profilaktyce. Odpowiedzią na te wyzwania jest nowoczesna technologia, która pozwala na stałą i wygodną kontrolę zdrowia. Nowoczesny smartwatch z pomiarem ciśnienia staje się dziś narzędziem, które może realnie wspierać pacjentów w codziennym dbaniu o serce. Dzięki takim urządzeniom regularne sprawdzanie ciśnienia krwi staje się prostsze i bardziej intuicyjne niż kiedykolwiek wcześniej.

HUAWEI WATCH D2: smartwatch z certyfikatem medycznym

Oficjalna prezentacja nowego smartwatcha miała miejsce podczas jednego z najważniejszych wydarzeń świata kardiologii – Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) 2025. To właśnie tam firma Huawei pokazała światu nową odsłonę modelu WATCH D2. Nie jest to jednak kolejny gadżet fitness, a zaawansowane technologicznie urządzenie o statusie medycznym.

Tym, co wyróżnia ten model na tle konkurencji, jest jego wiarygodność potwierdzona oficjalnymi certyfikatami. HUAWEI WATCH D2 to smartwatch z pomiarem ciśnienia, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych i uzyskała walidację zgodną z rygorystycznymi wytycznymi AAMI/ESH/ISO. Co więcej, wyniki tych badań opublikowano w recenzowanym czasopiśmie medycznym, co dodatkowo uwiarygadnia precyzję pomiarów. Jest to pierwszy na świecie smartwatch, który otrzymał w Unii Europejskiej certyfikat CE MDR dla nadgarstkowego, ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia krwi (ABPM). Urządzenie zostało również zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy II w Chinach (NMPA). Te poświadczenia gwarantują, że użytkownik otrzymuje dokładne dane w intuicyjny i wygodny sposób.

Nowe funkcje dla zdrowia serca: analiza fali tętna

Kluczową nowością, którą Huawei ogłosił podczas kongresu, jest wprowadzenie funkcji analizy fali tętna, która uzyskała certyfikację CE. Jej głównym zadaniem jest pomoc w wykrywaniu nieregularnego rytmu serca, co stanowi istotny element wczesnej diagnostyki potencjalnych problemów kardiologicznych. Użytkownicy otrzymają alerty w czasie rzeczywistym oraz dostęp do analizy długoterminowych trendów swojego tętna. Funkcja ta ma zostać udostępniona w ramach aktualizacji w czwartym kwartale 2025 roku i będzie kompatybilna z systemami iOS, Android oraz HarmonyOS.

To jednak nie wszystko. Sercem urządzenia jest zaawansowana technologia HUAWEI TruSense™, która odpowiada za precyzyjne monitorowanie kluczowych wskaźników zdrowotnych. Dzięki niej, nowy HUAWEI WATCH D2 zapewnia kompleksowe i precyzyjne śledzenie ciśnienia krwi, saturacji SpO₂, rytmu serca i innych kluczowych parametrów zdrowotnych w jednym urządzeniu. Użytkownicy mogą wykonywać pomiary na żądanie lub korzystać z automatycznego, całodobowego monitoringu, który działa również podczas snu. Inteligentne harmonogramy pozwalają dostosować pomiary do naturalnego rytmu dobowego, sugerując kontrolę np. o godzinie 8:00, 16:00 oraz w nocy.

Design, dostępność i oferta przedsprzedażowa

Huawei zadbał o to, by zaawansowana technologia medyczna szła w parze z nowoczesnym wzornictwem i codzienną użytecznością. Nowa generacja zegarka jest o 10 gramów lżejsza od poprzednika, a jego kompaktowa obudowa ma zaledwie 26 mm grubości. Do dotychczasowej gamy kolorystycznej (czarny i biały) dołącza nowy, elegancki wariant niebieski. Uzupełnieniem całości jest innowacyjny pasek inspirowany strukturą skóry rekina, który dzięki systemowi quick-release można łatwo wymienić, dopasowując urządzenie do własnego stylu.

Globalna sprzedaż nowego wariantu kolorystycznego rozpocznie się 19 września 2025 roku, jednak w Polsce już teraz ruszyła atrakcyjna oferta przedsprzedażowa. Klienci, którzy zdecydują się na zamówienie przedpremierowe HUAWEI WATCH D2, otrzymają w prezencie inteligentną wagę HUAWEI Scale 3. Urządzenie jest dostępne u kluczowych partnerów biznesowych marki, w tym w:

  • sklepach sieci Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom,
  • oficjalnej Strefie Marki na Allegro,
  • sklepie internetowym huawei.pl.

