Huawei zaprezentuje nowe smartwatche WATCH GT 6 z systemem GPS Sunflower oraz tablety z ekranem PaperMatte 19 września w Paryżu.

Nowy smartwatch WATCH GT 6 ma oferować 14-dniową żywotność baterii i precyzyjny GPS dla aktywności sportowych.

Tablety Huawei z ekranami PaperMatte i rysikiem M-Pencil wspierają twórców cyfrowych.

Wszystkie zaprezentowane nowości trafią na rynki europejskie, w tym do Polski.

Huawei „Ride The Wind” w Paryżu. Co zobaczymy na premierze?

Huawei kontynuuje swoją ofensywę produktową, a jej kulminacją będzie globalna premiera Huawei w Paryżu, zaplanowana na 19 września pod hasłem „Ride The Wind”. To właśnie w stolicy Francji firma zaprezentuje swoje najnowsze urządzenia z kluczowych kategorii, w tym smartwatche, tablety oraz słuchawki, kierując swoją ofertę w dużej mierze do młodego pokolenia konsumentów.

Urządzenia ubieralne (wearables) od lat stanowią jeden z filarów biznesu konsumenckiego chińskiego giganta. Od 2015 roku firma sprzedała ich ponad 200 milionów, a imponujący wzrost sprzedaży o 42,4% rok do roku, odnotowany w pierwszym kwartale 2025 r., potwierdza rosnące znaczenie tego segmentu. Nadchodzące wydarzenie ma więc nie tylko pokazać nowe produkty, ale także umocnić pozycję marki jako lidera innowacji w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Nowy HUAWEI WATCH GT 6: bateria, GPS i funkcje sportowe

Główną atrakcją paryskiego wydarzenia będzie bez wątpienia kolejna generacja kultowych smartwatchy. Seria HUAWEI WATCH GT 6 ma kontynuować tradycję swoich poprzedników, oferując flagową, 14-dniową żywotność baterii oraz jeszcze bardziej rozbudowane funkcje sportowe. Firma zapowiada jednak znaczące usprawnienia, które mają podnieść komfort treningów, zwłaszcza tych na świeżym powietrzu.

Kluczową innowacją w zegarkach będzie autorski system lokalizacji HUAWEI Sunflower. Ma on zapewnić wyjątkowo dokładne dane GPS, co przełoży się na precyzyjne śledzenie dystansu i tempa podczas biegania czy jazdy na rowerze. Oprócz tego, nowe modele zaoferują rozszerzone funkcje monitorowania samopoczucia i podstawowych parametrów treningowych, takich jak tętno czy spalone kalorie. Za precyzję pomiarów odpowiadać będzie rozwijana od lat technologia Huawei TruSense™, która jest owocem pracy ponad dziesięciu globalnych centrów badawczo-rozwojowych i blisko 1000 patentów w dziedzinie urządzeń ubieralnych.

Nowe tablety Huawei z ekranem PaperMatte i wsparcie dla twórców

Paryska premiera to nie tylko smartwatche. Huawei zamierza również umocnić swoją pozycję w segmencie tabletów, które zdobyły uznanie użytkowników dzięki przełomowym rozwiązaniom. Mowa tu przede wszystkim o matowych wyświetlaczach PaperMatte, które chronią wzrok i zapewniają komfort czytania oraz pracy nawet w pełnym słońcu. W połączeniu z precyzyjnym rysikiem M-Pencil oraz dedykowanymi aplikacjami, takimi jak GoPaint i HUAWEI Notes, urządzenia te stały się potężnym narzędziem w rękach twórców cyfrowych.

Podczas wrześniowego wydarzenia firma zaprezentuje kolejne ulepszenia w swoich tabletach, które obejmą zarówno technologię wyświetlacza, jak i funkcjonalność rysika. Co więcej, Huawei ogłosi start globalnej inicjatywy kreatywnej HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity. Jej celem jest wspieranie i promowanie nowego pokolenia artystów, co pokazuje, że producent myśli o swoich urządzeniach nie tylko w kontekście konsumpcji treści, ale także ich tworzenia.

Kiedy nowe produkty Huawei trafią do Europy?

Wszystkie zapowiedziane nowości, na czele z serią smartwatchy HUAWEI WATCH GT 6, trafią na rynki europejskie. To wyraźny sygnał, że producent traktuje Stary Kontynent priorytetowo i zamierza dostarczać tutejszym konsumentom swoje najbardziej zaawansowane rozwiązania. Innowacje mają odpowiedzieć na potrzeby dwóch kluczowych grup: osób prowadzących aktywny styl życia oraz profesjonalistów i twórców, dla których liczy się produktywność i wydajność. Huawei konsekwentnie buduje ekosystem, w którym inteligentne zegarki, wydajne tablety i inne urządzenia płynnie ze sobą współpracują. Szczegółowe informacje dotyczące cen i dokładnej dostępności poszczególnych produktów zostaną ogłoszone podczas premiery Huawei w Paryżu 19 września 2025 r. To właśnie wtedy dowiemy się, kiedy dokładnie nowe technologie trafią do rąk konsumentów w Polsce.

