Jeśli kochać, to tylko z Xiaomi! Rusza promocja na walentynki

W weekend przed walentynkami sklepy firmowe w Galerii Katowickiej oraz warszawskich centrach Westfield Mokotów, Westfield Arkadia i Galerii Młociny zapraszają na szereg atrakcji. Panie będą mogły zrobić sobie okolicznościowy makijaż w wybranych godzinach od 15:00 do 20:00 w piątek i od 13:00 do 18:00 w sobotę. Będzie też można zagrać w rzutki, aby zdobyć upominek – niespodziankę. W 4 salonach Xiaomi w wymienionych galeriach będą odbywały się także quizy z licznymi nagrodami. Na koniec każdy będzie miał okazję, aby zrobić sobie na miejscu pamiątkową fotkę smartfonem Xiaomi i wydrukować ją od razu, na przenośnej drukarce do zdjęć Mi Portable Photo Printer.

Przygotowane jest pięć ciekawych promocji cenowych:

Xiaomi Buds 3 – kup parę, drugą dostaniesz za darmo. Kupując je dla siebie, otrzymamy jednocześnie prezent dla ukochanej osoby. Xiaomi Buds 3 to zaawansowane słuchawki bezprzewodowe TWS z aktywną redukcją szumów do 40 dB (ANC). Są zgodne z najnowszymi standardami dźwięku wysokiej jakości. Mają tryb podwójnej przezroczystości, co oznacza, że nosząc je możemy w określonych sytuacjach komfortowo porozumiewać się z otoczeniem. Są lekkie, odporne na kurz i wodę (IP55). Na jednym ładowaniu działają do 7 godzin, w połączeniu z etui ładującym mamy zapas energii na 32 godziny z aktywnym ANC. Cena: 499 zł – teraz także w promocji za 2 sztuki razem.

Mi Smart Air Fryer 5,5 l za 379 zł. Zdrowe jedzenie to zdrowe serce! Nie tylko zresztą serce, całe ciało będzie wdzięczne za dania przygotowywane z minimalną ilością tłuszczu. Bez kłopotów podgrzejemy, upieczemy, wysuszymy czy rozmrozimy nasze dania. Oczywiście frytownica ma wiele ustawień i funkcji pomagających nam żywić się i żyć lepiej. Obdarowana nią osoba spędzi dzięki niej mniej czasu w kuchni a więcej z bliskimi. W walentynkowej promocji tańsza o 70 zł.

Szczoteczka soniczna Xiaomi T700 – 2 sztuki za 600 zł. Technologia soniczna to jeden z najdoskonalszych sposobów na czyste, zdrowe i piękne zęby. Szczoteczka T700 jest dokładna, cicha, nie wibruje w dłoni i działa na jednym ładowaniu nawet do 24 dni. Szczotka wykorzystuje specjalne włókna Staclean firmy DuPont, które czyszczą dokładnie nie podrażniając dziąseł. To czysta oszczędność, bo jej cena poza promocją za 1 sztukę to 549 zł.

Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker – 2 sztuki za 80 zł. Głośnik ważący tyle co jajko (52 gramy) z porządnym dźwiękiem? To możliwe – kompaktowy, ale mocny głośnik bezprzewodowy Xiaomi jest odporny na zachlapania, ma wbudowany mikrofon do rozmów, a załączona opaska pozwoli na wygodne przypięcie go do np. plecaka. Na wyjazdy, biwaki czy szaleństwo na stoku – idealny. Cena regularna: 69 zł.

Kup dowolny smartfon, zdobądź 5% zniżki na dowolne urządzenia AiOT

Inteligentne urządzenia stają się coraz popularniejsze. Od inteligentnego telewizora, przez smartfony, po czajnik czy zamek w drzwiach – wszystko może pracować dla ciebie. W walentynkowej promocji można więc przy okazji kupna smartfonu zaopatrzyć dom w potrzebne gadżety. Zniżka nie kumuluje się z pozostałymi promocjami.

