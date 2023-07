Julia Wieniawa w różowym Cadillaku! Teraz każdy może to zrobić

Cadillak DeVille, różowa karoseria, opuszczony dach, wiatr we włosach oraz szofer w pastelowym sweterku. Uber rusza z atrakcją jak z bajki dla wszystkich miłośników świata lalek i zaprasza do strefy Uber Pink w samym sercu stolicy.

Gdzie szukać różowych Cadillaków?

Strefa Uber Pink będzie działać w piątek i przez cały najbliższy weekend w godz. 11.00-21.00, w warszawskim Pasażu Wiecha. Główną atrakcją i niepowtarzalną okazją będzie możliwość podziwiania Warszawy z siedzenia bajkowego Cadillaka, na wyznaczonej trasie wzdłuż takich ulic jak Marszałkowska, Świętokrzyska czy Tamka. W magicznej przestrzeni przypominającej ogródek i domek dla lalek będzie też można odpocząć, porobić sobie zdjęcia i napić się czegoś orzeźwiającego. Do zdobycia będą także bilety na pokaz filmu Barbie.

W bezpłatnej akcji może wziąć udział każdy, ale lepiej nie zwlekać zbyt długo, ponieważ różowe Cadillaki w strefie Uber Pink będzie można spotkać tylko do 23 lipca. By zapisać się na niecodzienne zwiedzanie Warszawy wystarczy zgłosić się w wyznaczonych godzinach do jednego z koordynatorów Uber Pink w Pasażu Wiecha.

Julia Wieniawa pierwszą pasażerką

Julia Wieniawa jako pierwsza wzięła udział w akcji Uber Pink. W środę 19 lipca aktorka najpierw opublikowała w swoim mediach społecznościowych tajemnicze wideo, w którym w niecodziennej kreacji wsiada do różowego Cadillaka. Następnie podzieliła się z fanami relacją z kultowego auta. Finałem było pojawienie się aktorki pod warszawskim KinoGramem, gdzie odbyła się ekskluzywna filmowa premiera. Niecodzienny performance spotkał się z uznaniem internautów oraz osób obecnych na wydarzeniu.

Źródło: materiały prasowe Uber Pink

Sonda Czy planujesz skorzystać z usługi Uber Pink? Tak Nie Nie wiem