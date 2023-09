Rosnąca popularność wearables

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Huawei CBG już 43,5% Polaków nosi na swoich rękach inteligentne gadżety. Wyniki pokazują, że posiada je już 40,1% kobiet i 47,5% mężczyzn. Ciekawe wnioski przynosi spojrzenie na dane dotyczące kategorii wiekowych obecnych użytkowników oraz planujących kupić taki sprzęt w najbliższym czasie. Są one obecnie najpopularniejsze wśród osób w wieku 25‑34 lat – już dziś korzysta z nich 55% badanych z tej grupy, a kolejne 16% deklaruje, że chce go mieć. Chęć posiadania nadgarstkowego asystenta jest najwyższa wśród osób do 24 r.ż. i wynosi już 18%. To właśnie młodzi dorośli są najbardziej otwarci na nowinki technologiczne, które pomagają im też wyrazić ich indywidualny styl oraz wspomagają ich aktywności sportowe. Biorąc pod uwagę fakt, że odsetek posiadaczy tego typu urządzeń w kolejnych grupach wiekowych: 35-49 lat oraz u osób po 50 r.ż. wynosi odpowiednio 50,6% i 35,3% możemy mówić o ogromnej popularności smart zegarków wśród Polaków, w zasadzie niezależnie od ich wieku. Wyniki badania dowodzą, że posiadanie tych inteligentnych gadżetów stało się powszechne i ma potencjał do dalszego wzrostu, szczególnie wśród młodszych osób. Tak duża popularność smart zegarków pozwala zweryfikować doświadczenia, oczekiwania i potrzeby ich posiadaczy oraz to, co wpływa na ich decyzje zakupowe.

Jak wyglądają inteligentne zegarki Polaków?

Aż 54,1% posiadaczy wearables w Polsce deklaruje, że wygląd tych urządzeń podkreśla ich styl. Kolejne 11,8% badanych uważa, że tak nie jest, ale zdecydowanie chciałoby, by tak było. Przeciwnego zdania było tylko 20,2% badanych. Zdecydowana większość Polaków przywiązuje więc dużą wagę do tego, jak taka inteligentna i użytkowa technologiczna biżuteria daje wyraz ich stylowi. W ten trend wpisują się zaprezentowane 14 września br. pod hasłem „Fashion Forward” smartwatche HUAWEI WATCH GT 4, które charakteryzuje się eleganckim wyglądem wzorowanym na klasycznych zegarkach.

Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że preferencje respondentów są bardzo zróżnicowane. Polacy noszą urządzenia z prostokątnymi (57,7%) i okrągłymi tarczami (42%). Prostokątne wersje są obecnie wyraźnie bardziej popularne wśród kobiet – wybiera je aż 63,4% respondentek. Z kolei wśród mężczyzn widać większe zainteresowanie okrągłymi tarczami – 47,8% z nich posiada obecnie właśnie takie urządzenia. Drugim kryterium wyboru jest rodzaj paska. Niemal ⅔ badanych (63,9%) wybrało raczej mniej formalny, użytkowy wygląd, czyli paski silikonowe lub materiałowe. Metalową bransoletę lub skórzany pasek wybrało 35,8% Polaków.

Współgra to z kolejnym wnioskiem z badania: zdecydowanej większości, bo aż 60% z nas, inteligentny zegarek lub opaska towarzyszy przez cały dzień i bez względu na okazję. 22,9% użytkowników deklaruje, że korzysta z nich podczas uprawiania sportu. Około co szósta osoba (17,6%) nosi tego typu urządzenie do pracy lub szkoły, a co jedenasta (9,2%) – jako element stylizacji tylko na szczególne okazje. Seria HUAWEI WATCH GT 4 dostępna w trzech mniejszych, typowo damskich i czterech większych, męskich wersjach, oferuje szeroki wybór opcji wyglądu i wykończenia, a także możliwość łatwej modyfikacji stylu użytkownika, za sprawą tysięcy dostępnych tarcz oraz możliwości szybkiej zmiany paska lub bransolety na inną, w zależności od upodobań i okoliczności.

Na co zwracamy uwagę, kupując wearables?

W ramach badania zapytano posiadaczy oraz chcących nabyć inteligentny zegarek o to, co jest dla nich najważniejsze przy jego wyborze. Największy odsetek, bo 43,5% respondentów, za kluczową cechę uważa odporność na wodę i kurz. To zrozumiałe, ze względu na to, że chcemy go używać w każdych warunkach, bez obaw o przypadkowe spowodowanie jego usterki. Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią było wyposażenie urządzenia w funkcje monitorujące zdrowie – chęć monitorowania swojego zdrowia, lepszego poznania siebie i wprowadzenia zmian w stylu życia zadeklarowało 35,9% respondentów. Niewiele mniej, bo 34,9% użytkowników, oczekuje też dużego i wyraźnego ekranu, pozwalającego komfortowo korzystać ze wszystkich wyświetlanych informacji, nawet przy dużym nasłonecznieniu otoczenia. Co trzeci badany zwraca uwagę na dopasowane do nadgarstka i wielkość koperty zegarka (32,7%) oraz na jego wagę (29,9%). Funkcje sportowe, monitorujące i analizujące trening, pozwalające na dokładne śledzenie aktywności, są bardzo ważne dla 30,9% respondentów. Wreszcie co piąty badany (21,8%) wskazał, że ważne są dla niego komfort i zdrowie skóry nadgarstka, zaznaczając, że ważne jest również to, by materiały, z jakich zrobiony jest zegarek, były nieuczulające.

Czego brakuje polskim użytkownikom?

Poza preferencjami dotyczącymi wyglądu i ulubionych cech badanie sprawdziło również temat użyteczności smart zegarków najbardziej cenionych oraz pożądanych wśród posiadaczy tych urządzeń. Wśród funkcji, których brak najbardziej doskwierał respondentom, znalazły się GPS i mapy działające bez smartfona w pobliżu – podkreśliło to 22,6% badanych, a najbardziej brakowało tego osobom do 24 r.ż., wśród których na brak ten wskazało 28% osób. Równie wielu Polaków (22,5%) chciałoby, by ich smartwatch miał możliwość pomiaru ciśnienia krwi. Odsetek osób, które chętnie korzystałyby z tej funkcji, jest szczególnie duży wśród osób po 50 r.ż. – zadeklarowało tak 28,5% osób z tej grupy. Co piąty badany (20,6%) odczuwa brak funkcji pomiaru EKG. Na dalszych miejscach spośród brakujących potrzeb znalazły się, m.in.: ukryte w zegarku słuchawki (18,9%), wymienność pasków w zależności od okazji (18,4%), możliwość dopasowania wyglądu tarczy do własnych preferencji (17,5%), funkcja odbierania telefonów i rozmawiania (16,7%). Biorąc pod uwagę doświadczenie użytkowników, można stwierdzić, że wymarzony smartwatch Polaków powinien zapewnić pełną personalizację wyglądu oraz dawać dostęp do rozbudowanych funkcji zdrowotnych i sportowych.

Smart funkcje a bateria, jakie są doświadczenia Polaków?

Wybierając inteligentny zegarek, Polacy oczekują bardzo wysokich możliwości, co rzecz jasna przekłada się na wyzwanie dotyczące żywotności baterii. Łącznie aż 59,6% użytkowników smart zegarków w Polsce musi ładować swoje urządzenie przynajmniej dwa razy w tygodniu, co może odbierać przyjemność z korzystania oraz być frustrujące dla osób dbających o ciągły monitoring zdrowia, snu czy liczących kroki. Nic więc dziwnego, że realny czas pracy na jednym ładowaniu przy intensywnym użytkowaniu to kluczowa sprawa w urządzeniu ubieralnym. Niemal połowa (46,5%) osób wybierających swój nowy sprzęt oczekuje, że bateria zegarka wytrzyma przynajmniej 7 dni na jednym ładowaniu.

Na tę potrzebę po raz kolejny odpowiadają smartwatche Huawei z serii WATCH GT. Ich czwarta odsłona dotrzymuje kroku użytkownikom – oferują aż 14 dni (wersja 46 mm) lub 7 dni (wersja 41 mm) pracy na jednym ładowaniu. Bezprzewodowe naładowanie ich baterii do 100% trwa ok. 100 minut.

– Badanie bardzo dobrze pokazuje, jak powszechną kategorią urządzeń w Polsce stają się tzw. wearables. Użytkownicy stają się też coraz bardziej świadomi i wymagający, zwracają większą uwagę na wygląd i materiały, ale też poszukują funkcjonalności pomagających im dbać o swoje zdrowie i kondycję. Huawei wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując zróżnicowane urządzenia wpisujące się w gust i potrzeby różnych grup klientów, jednocześnie oferując modele skierowane do mężczyzn, jak i do kobiet, czego przykładem jest najnowszy HUAWEI WATCH GT 4, który dostępny jest w dwóch rozmiarach koperty i w aż 7 wersjach wykończenia. Pozwala to na wybór stylowego gadżetu najlepiej dopasowanego do stylu życia klienta – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Pieniądze to nie wszystko Michał Szczerb Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.