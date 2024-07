Dzień bez Telefonu Komórkowego, to nietypowe święto, którego zadaniem jest zwrócenie naszej uwagi na świat, który znajduje się poza naszym smartfonem. Internauci nawołują do wyłączenia telefonu na 24h już od kilku lat. Warto pamiętać również, że telefon nie tylko uzależnia i wciąga nas do wirtualnego świata, z którego ciężko się wydostać. To również prawdziwe siedlisko bakterii! Mieszka na nim 18 razy więcej bakterii niż na klamce i desce klozetowej. I chociaż większość z nich jest nie groźna, to zdarzają się również paciorkowce, gronkowce czy pałeczki okrężnicy. Często przykładanie telefonu do twarzy (np. podczas rozmowy telefonicznej) może również fatalnie wpływać na naszą cerę!

Kiedy jest Dzień Bez Telefonu 2024?

Dzień bez Telefonu Komórkowego obchodzimy już 15 lipca czyli w poniedziałek. Może się to oczywiście okazać problemem dla tych, którzy muszą wtedy pracować, zamiast cieszyć się dniem urlopu. Mamy jednak inne rozwiązanie - przełóżcie święto na niedzielę 14 lipca i cieszcie się wtedy chwilą wytchnienia od nieustających powiadomień!

Jak obchodzić Dzień Bez Telefonu 2024?

W Dzień bez Telefonu Komórkowego warto wybrać się na spacer, odwiedzić rodzinę lub pograć w planszówki. Nie zastępujcie jednak ,,gapienia się" w smartfon siedzeniem przed komputerem! W tym dniu ważne jest, by ograniczyć media społecznościowe, a nie tylko połączenia i SMSy. Bo nie oszukujmy się - kto z nas jeszcze je pisze?