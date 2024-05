Kolejna edycja Evolutions: Meetup & Showcase już 19-20 czerwca

Evolutions: Meetup & Showcase to unikalne wydarzenie w tym regionie Europy, łączące wymianę doświadczeń, spotkania z ekspertami, konkurs startupowy i energetyczny networking. W ślad za sukcesem poprzednich edycji, stolica Dolnego Śląska skupi innowatorów, founderów, inwestorów i przedstawicieli świata biznesu. Wydarzenie odbędzie się 19 i 20 czerwca w dwóch lokalizacjach – Coventry University Wrocław oraz Kinie Nowe Horyzonty i stanie się okazją do inspirujących spotkań.

– Kolejny rok rozszerzamy formułę wydarzenia – tym razem dwa dni z dodatkowymi elementami w postaci warsztatów pitchingowych oraz dodatkowymi spotkaniami networkingowymi. Ponadto największe gwiazdy sceny startupowej, warsztaty i konkurs – zapowiada Paulina Muszyńska, Kierowniczka Startup Wrocław. – Bardzo się cieszymy, że możemy znów współorganizować Evolutions Meetup & Showcase w tak inspirującej formule oraz z atrakcyjnymi wydarzeniami towarzyszącymi – mówi Cezary Skarżyński, Startup Program Manager w OVHcloud, CEE.

– Moc oraz rozmach przedsięwzięcia, fantastyczni goście i przemyślany program sprawiają, że to wydarzenie na startupowej mapie, na którym trzeba być.Warsztaty zaplanowano na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a swoją obecność potwierdzili m.in. eksperci Movens Capital, Hard2Beat, Being Waters Ventures, Fidiasz EVC, a także Warsaw Equity Group. Praktycy podzielą się wskazówkami, w jaki sposób przygotować startup do międzynarodowego sukcesu, do fundraisingu i do skalowania, a także jak przekonać inwestora. Opowiedzą także, jak przy ograniczonych środkach skutecznie promować młodą firmę i wykorzystywać potencjał social media.

Wiedza i kontakty

Merytoryka imprezy, a także relacje, to dwie najczęściej podkreślane przez uczestników poprzednich edycji wyróżniki wydarzenia. – W trakcie Evolutions 2023 wzięliśmy udział zarówno w warsztatach, konferencji i konkursie startupów – powiedział Maciej Nikodem, CTO Unitem Mower.

– Warsztaty pozwoliły nam szerzej otworzyć oczy na możliwości i działania, jakie możemy podjąć w obszarze naszego rozwiązania. O relacjach mówią wszyscy – kontakty z prowadzącymi warsztaty czy jury konkursowym są super, bo dostarczają informację zwrotną podpartą szerokim doświadczeniem i wiedzą. Dla mnie niemniej istotne są kontakty z innymi uczestnikami – początkującymi przedsiębiorcami, studentami i osobami z dużym bagażem doświadczeń, pracującymi w różnych obszarach i branżach. Wspólną ich cechą jest poczucie ogromnej wartości we wzajemnych relacjach i pomocy. To te kontakty do siebie wracają z pytaniami, problemami i pomysłami. Dzięki nim często łatwiej znaleźć rozwiązanie, a dodatkowo można wyjść ze swojej "bańki", dostrzec i poznać to, co znajduje się poza nią.

Celem warsztatów jest dostarczenie solidnej dawki wiedzy, która wesprze rozwój młodych przedsięwzięć. Możliwość zapisów oraz szczegóły spotkań pojawią się wkrótce na stronie wydarzenia

Konkurs

Nieodłącznym elementem wydarzenia jest konkurs, w którym zaprezentuje się 6 spółek, które będą walczyć o nagrody pieniężne oraz wejściówki na najważniejsze europejskie wydarzenia technologiczne.

– Sukces w konkursie Evolutions: Meetup & Showcase 2023 otworzył przed nami wiele drzwi i zapewnił nie tylko prestiż, ale także konkretne wsparcie dla rozwoju BioCam – mówi Maria Kivachuk, Marketing Specialist & UX/UI Designer zwycięskiego BioCam. – Nagrody, którymi zostaliśmy uhonorowani, umożliwiły dalszy rozwój technologii zdalnej endoskopii kapsułkowej oraz wzmocniły naszą pozycję w branży. Współpraca z doświadczonymi designerami UX/UI pozwoliła nam opracować wygodną i łatwą w obsłudze aplikację mobilną, która dzisiaj stanowi integralną część naszego systemu technologicznego. Ta aplikacja jest kluczowa dla wsparcia pacjentów podczas zdalnego badania kapsułką endoskopową. Nasza wygrana była nie tylko wyróżnieniem, ale również impulsem do dalszego rozwoju i innowacji. Polecamy udział w tym wydarzeniu wszystkim startupom, ponieważ może on przynieść nie tylko nagrody, ale także cenne wsparcie i kontakty niezbędne do sukcesu!

– Konkurs startupowy podczas Evolutions: Meetup & Showcase był dla nas jednym z pierwszych, w których wzięliśmy udział. Bardzo się cieszymy z zajęcia trzeciego miejsca w konkursie dla startupów, zwłaszcza, że konkurencja była silna – zaznacza Adrian Podgórny, COO Green Sequest. – Sam udział w wydarzeniu był dla nas początkiem świetnej współpracy ze Startup Wrocław, która przekłada się na bardzo realne korzyści. Agenda spotkania znajduje się na stronie wydarzenia

