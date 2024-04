i Autor: Pixaby Rok w wyszukiwarce Google. Jakie hasła najczęściej wpisywali Polacy?

Google Cloud Next 2024

Rewolucja w tworzeniu prezentacji! Google prezentuje Vids oparte o AI

Pożegnaj się ze żmudnym tworzeniem animacji i irytującym przełączaniem slajdów. Na wydarzeniu Google Cloud Next 2024 zostało zaprezentowane innowacyjne narzędzie - Vids, które odmieni sposób prezentacji informacji. Dzięki niemu twoje prezentacje będą nie tylko bardziej atrakcyjne wizualnie, ale również szybsze i bardziej efektywne w porównaniu do tradycyjnych slajdów, a wszystko to w oparciu o sztuczną inteligencję.