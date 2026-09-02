Kolor obudowy zdradzi cenę smartfona! Nadchodzi nowy iPhone 18 Pro

Apple przygotowuje się do wielkiej premiery iPhone'a 18 Pro, a chińskie źródła ujawniają kluczowe zmiany w palecie kolorystycznej.

Do oferty powróci klasyczna czerń, jednak to "ciemna wiśnia" i "niebiański błękit" mają szansę skraść serca fanów, podczas gdy srebrny może zniknąć.

Odkryj, które odcienie faktycznie zadebiutują 9 września i czy Apple zaskoczy nas jeszcze bardziej rewolucyjnym urządzeniem.

Oficjalnie wszystko stanie się jasne 9 września. W czasie corocznej prezentacji firma Apple przedstawi nowe modele swojego flagowego produktu. Wśród nich będzie też ten najpotężniejszy i najdroższy iPhone 18 pro. Emocje wzbudzają nie tylko jego techniczne parametry, ale i... kolory obudowy.

Początkowo telefony Apple były dostępne jedynie w kolorze czarnym. Potem pojawiła się biel oraz różne wariacje kolorów metalicznych. Z czasem firma zaczęła eksperymentować z nowymi kolorami, a regułą stało się to, że każda generacja ma swoją paletę. Nie inaczej było rok temu, gdy na runku pojawił się pomarańczowy iPhone 17 pro, który z daleka komunikował: to ja, najdroższy iPhone na rynku.

iPhone 18 pro: czerń, niebo albo wiśnia

Jak donoszą serwisy poświęcone produktom firmy Apple, wszystko wskazuje, że tajemnicy nie udało się utrzymać. Znane źródło przecieków dotyczących produktów z jabłkiem w logo - Fixed Focus Digital - pokazało obrazek, który ma pochodzić z materiałów szykowanych na premierę. Widać na nim trzy kolory nowego flagowca.

Dla tych, którzy nie odczuwają potrzeby pokazywania ceny swojego telefonu wszystkim wokół, jest dobra wiadomość: do oferty wrócić ma klasyczna czerń. Dla pozostałych są zaś dwa nowe kolory - jasnoniebieski, który prawdopodobnie zadebiutuje pod nazwą "Sky Blue" (niebiański błękit) i ten, który wzbudza największe emocje - głęboki, bordowy kolor nazywany w przecieku "Dark Cherry" (ciemna wiśnia).

The iPhone 18 Pro is rumored to come in Dark Cherry, Sky Blue, and Black, with Silver potentially being dropped this year 🚨Source: Fixed Focus Digital pic.twitter.com/BGr2Wxq0Ug— Apple Hub (@theapplehub) September 1, 2026

iPhone 18: co z kolorem srebrnym?

Na załączonym do informacji obrazku widać wprawdzie czwarty kolor, ale fani srebrnych iPhonów mogą być tym razem zawiedzeni. Jak tłumaczy serwis MacRumors, autor przecieku miał poinformować, że nie widział dowodów, by taka obudowa została skierowana do produkcji i "najprawdopodobniej" nie będzie oferowana.

Apple pokaże składany telefon?

Planowana na 9 września prezentacja ujawni ostateczną decyzję. Może się jednak okazać, że nawet wiśniowy iPhone pozostanie w cieniu innej, wyczekiwanej przez rynek premiery - składanego iPhone'a. Tak, jak w przypadku kolorów, internet huczy od plotek na temat urządzenia, które ma być kolejnym hitem Apple.

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