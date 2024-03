Konkurs i warsztaty dla pasjonatów fotografii. Finał na Mastercard OFF CAMERA!

Realme Portrait Master Academy to platforma do poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności fotograficznych pod okiem profesjonalistów. Celem inicjatywy skierowanej do wszystkich amatorów oraz entuzjastów sztuki fotografii jest umożliwienie młodym użytkownikom na całym świecie uchwycenia ich wyjątkowej perspektywy, a wszystko to z poziomu wygody używania ich smartfonów.

Zgłoszenia, warsztaty, konkurs

Do 12 kwietnia 2024 r., na dedykowanej stronie Akademii, wszyscy chętni do wzięcia udziału w fotograficznych warsztatach oraz konkursie mogą składać swoje zgłoszenia. 15 kwietnia zostaną wybrane 3 najlepsze zdjęcia, a ich autorzy wezmą udział w fotograficznych warsztatach, organizowanych od 26 kwietnia do 1 maja, podczas festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Krakowie. Co więcej, laureaci będą mogli uczestniczyć w festiwalu filmowym i korzystać z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. W ramach eksperckiego szkolenia odbędzie się drugi etap konkursu, podczas którego laureaci pierwszej części zawalczą o możliwość ekspozycji swoich prac 4 maja, w galerii portretów na gali zamknięcia festiwalu Mastercard OFF CAMERA.

Na uwagę zasługuje także fakt, że autorzy 3 najlepszych zdjęć otrzymają nagrody ufundowane przez markę realme:

1 miejsce: smartfon realme 12 Pro+ oraz laptop realme Book

2 miejsce: smartfon realme 12 Pro+

3 miejsce: smartfon realme 12 Pro

W skład jury oceniającego wszystkie zgłoszenia wchodzą:

Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny Mastercard OFF Camera

Aleksandra Zaborowska, fotografka i wykładowczyni Szkoły Filmowej w Łodzi

Iwona El Tanbouli-Jabłońska, dyrektorka artystyczna National Geographic Polska

Paco Xiao, realme Design Director

Pełen harmonogram oraz regulamin Portrait Master Academy znajduje się na stronie wydarzenia

Realme x Mastercard OFF CAMERA

- Misją Akademii jest nie tylko popularyzacja fotografii mobilnej, ale przede wszystkim oddanie głosu młodym artystom i stworzenie platformy do uchwycenia ich perspektywy na świat oraz współczesność. Jesteśmy zaszczyceni, że wraz z Mastercard OFF CAMERA – renomowanym i bez wątpienia topowym festiwalem filmowym – możemy wspólnie tworzyć szansę dla zapaleńców i miłośników uwieczniania unikalnych momentów na zdjęciach. To partnerstwo jest dla nas świadectwem zaufania, ale także docenienia starań marki realme w autentycznym kreowaniu i wyznaczaniu trendów w sferze fotografii – powiedziała Justyna Kościuk, Senior Marketing Manager realme Polska. Rozpoczęcie współpracy skomentował także Szymon Miszczak, dyrektor Mastercard OFF CAMERA: - Żyjemy w świecie, który jest dziś opowiadany głównie przez obraz. W związku z tym nasza współpraca z realme Portrait Master Academy to naturalny krok, który daje możliwość komentowania rzeczywistości twórczyniom i twórcom fotografii mobilnych w sposób podobny do tego, jak robią to reżyserki i reżyserzy filmów, prezentowanych w czasie naszego Festiwalu. Jestem przekonany, że nasze partnerstwo z realme otworzy nowe możliwości dla artystów aspirujących do opowiadania swoich historii za pomocą zdjęć. Cieszy mnie także fakt, że nasza współpraca daje szansę na rozwój wolontariuszom, którzy z pełnym zaangażowaniem wspierają nas każdego roku. Ich codzienna praca i wsparcie są po prostu bezcenne.

