Korzystaj z magentowej sieci nawet przez 12 miesięcy za 0 zł

Meta chce, żeby twórcy wykorzystywali swoje klony AI do tworzenia treści. Jak to ma działać?

Zwłaszcza będąc daleko od domu, doceniamy jakość sieci. Możliwość skontaktowania się z bliskimi i zadbania o spokój mamy jest bezcenna! Nie bez powodu to właśnie Dawid Siódmiak promuje najnowszą ofertę T-Mobile. Czy wiesz, że przenosząc numer do magentowej sieci możesz korzystać z wybranych przez siebie usług nawet przez cały rok i to całkowicie za darmo? W T-Mobile dobrą sieć mają i dają gwarancję satysfakcji z niej - to jedyna taka propozycja na rynku!

Co zyskasz, przenosząc numer

T-Mobile to wiodący operator telefonii komórkowej, który świadczy wysokiej jakości usługi. Magentowa sieć oferuje superszybki internet i szeroki zasięg 5G. W T-Mobile możesz testować usługi przez miesiąc bez jakichkolwiek zobowiązań, korzystając z Gwarancji satysfakcji z sieci. Jeśli ta nie spełni twoich oczekiwań, co jest wątpliwe, wówczas możesz zrezygnować z umowy i otrzymać zwrot wszystkich kosztów To z pewnością bardzo uczciwe i proklienckie podejście. Dodatkowo, przenosząc numer komórkowy do T-Mobile masz możliwość zawrzeć umowę na przeniesienie numeru – nawet 12 miesięcy przed końcem umowy z obecnym operatorem! Przez ten czas będziesz mógł korzystać z usług w ramach umowy, nie ponosząc opłaty za abonament w magentowej sieci. Brzmi dobrze, prawda?

Gwarancja satysfakcji z sieci

Ty decydujesz, co jest dla ciebie najlepsze: abonament komórkowy, internet mobilny, domowy czy światłowodowy, a może pakiet telewizyjny? Niezależnie od decyzji, jaką podejmiesz, możesz zawrzeć umowę na świadczenie tych usług z Gwarancją satysfakcji z sieci. Co to oznacza? Testujesz usługi w T-Mobile przez 30 dni bez zobowiązań!

Jeśli oferta nie spełni twoich oczekiwań, możesz odstąpić od zawartej umowy oraz umowy sprzedaży urządzenia w ciągu 30 dni od momentu ich zawarcia. Wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnym kanale sprzedaży (dotyczy to wyłącznie umów bez urządzeń). Jeśli natomiast korzystanie z usług T-Mobile łączyło się z zakupem sprzętu – wówczas odstąpienie od umowy i umowy sprzedaży oraz zwrot urządzenia muszą nastąpić w miejscu, w którym umowa została zawarta w ciągu 30 dni od ich zawarcia. Wygodne rozwiązanie operator przygotował dla tych, którzy umowy zawierali online lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię – mogą oni skorzystać z bezpłatnego zwrotu, zamawiając kuriera za pośrednictwem strony t-mobile.pl. Gdy już złożysz oświadczenie, to otrzymasz zwrot poniesionych kosztów (abonament, opłatę za telefon, opłatę aktywacyjną).

To się opłaca

Przeniesienie numeru do T-Mobile to nic trudnego. W załatwieniu wszelkich formalności pomoże operator magentowej sieci, także wówczas, gdy do zakończenia aktualnej umowy z innym operatorem pozostał ci choćby rok. W chwili zawarcia z T-Mobile umowy na przeniesienie numeru komórkowego, nie płacisz abonamentu za korzystanie z sieci nawet przez 12 miesięcy do czasu przeniesienia numeru. Opłacasz wyłącznie abonament u wcześniejszego operatora. W T-Mobile natomiast otrzymujesz numer tymczasowy, by korzystać z usług i sieci 5G – w dodatku nic cię to nie kosztuje i masz do dyspozycji 2 aktywne karty SIM.

Przenosząc numer do T-Mobile na abonament, możesz wybrać sobie nowy smartfon w atrakcyjnej cenie! Mało tego – podczas wizyty w salonie przenieść możesz nawet kilka numerów (z różnymi datami zakończenia umów z innymi operatorami).

Więcej informacji o kampanii i najnowszej ofercie znajdziesz na stronie: https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/gwarancja.

Odwiedź również profil instagramowy Dawida Siódmiaka - Siódmy w Świecie.