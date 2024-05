Kto zyska na rozwoju GPT-4? To nie spólki AI tylko producenci półprzewodników

OpenAI przedstawiło nową wersję ChatGPT GPT-4

OpenAI ogłosiło również partnerstwo z Apple. Oczekuje się, że ChatGPT będzie częścią oferty AI Apple w iOS 18, choć jego rola w codziennym użytkowaniu iPhone'ów jest jeszcze niejasna. Apple rozwija także własne projekty związane ze sztuczną inteligencją, które mogą mieć priorytet przed integracją z ChatGPT. Szczegóły poznamy na WWDC 10 czerwca. Mimo tych ogłoszeń, nie obserwujemy znaczących wzrostów cen akcji technologicznego giganta.Wydaje się, że GPT-4 jeszcze bardziej wzmocni funkcjonowanie takich dziedzin jak programowanie w czasie rzeczywistym, edukacja poprzez nowe funkcje nauki z AI, telemedycyna oraz obsługa klienta. Nasuwa się pytanie, która z firm jako pierwsza wdroży nowe funkcjonalności. Jednak obecnie największymi beneficjentami pod względem biznesowym nie są firmy oferujące rozwiązania AI, lecz producenci półprzewodników i kart graficznych, które są niezbędne do obsługi ogromnej mocy obliczeniowej potrzebnej do działania sztucznej inteligencji. Stąd zauważamy zwiększanie przychodów takich firm jak Nvidia, której sprzedaż wzrosła o 265 proc., oraz tajwańskiego giganta półprzewodnikowego TSMC ze wzrostem o 60 proc. rok do roku. Fundusz iShares Semiconductor ETF, obejmujący akcje spółek z sektora półprzewodników, zyskał 107 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wydaje się, że to właśnie one mogą być największym beneficjentem boomu na AI.

