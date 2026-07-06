Xiaomi ogłosiło Letnią Wyprzedaż do 12 lipca lub wyczerpania zapasów, obejmującą smartfony, tablety, smartwatche i sprzęt AGD.

Flagowy Xiaomi 17 Ultra z aparatem Leica przeceniono o 600 zł (teraz 6399 zł), a gamingowy POCO X8 Pro Max o 300 zł (od 1799 zł).

Znajdziesz też okazje na smartwatche (np. Redmi Watch 5 Active za 129 zł), tablety (Redmi Pad 2 od 649 zł) oraz inteligentne AGD.

Promocyjne ceny obowiązują na mi.com oraz w trzech wybranych salonach Xiaomi Store w Warszawie (Westfield Arkadia, Atrium Promenada) i Wrocławiu (Magnolia Park).

Letnia wyprzedaż Xiaomi oferuje rabaty do 600 zł na smartfony i inne urządzenia, potrwa do 12 lipca lub wyczerpania zapasów.

Promocja dostępna jest w oficjalnym sklepie online mi.com oraz w wybranych salonach Xiaomi Store w Warszawie i Wrocławiu.

Wśród przecenionych smartfonów znajdziesz flagowego Xiaomi 17 Ultra z aparatem Leica (taniej o 600 zł) oraz gamingowego POCO X8 Pro Max (rabat 300 zł).

Oprócz telefonów, obniżono ceny inteligentnych zegarków, tabletów, a nawet pralko-suszarek, z rabatami sięgającymi 300 zł na wybrane AGD.

Letnia wyprzedaż Xiaomi: Gdzie i do kiedy obowiązują niższe ceny?

Letnie promocje to już tradycja u wielu producentów elektroniki, a w tym roku Xiaomi przygotowało ofertę, która może zainteresować poszukiwaczy technologicznych okazji. Firma ogłosiła start swojej Wyprzedaży Letniej, która obejmuje szeroką gamę produktów – od najnowszych smartfonów, przez inteligentne zegarki i tablety, aż po sprzęt AGD. Jeśli planujesz zakupy, warto się pospieszyć.

Letnia wyprzedaż Xiaomi potrwa do 12 lipca lub do wyczerpania zapasów, co oznacza, że najpopularniejsze produkty mogą zniknąć z półek znacznie wcześniej. Promocyjne ceny obowiązują w oficjalnym sklepie internetowym producenta na stronie mi.com. Dla osób, które wolą obejrzeć sprzęt przed zakupem, oferta jest dostępna również w trzech autoryzowanych salonach stacjonarnych Xiaomi Store: w warszawskich galeriach Westfield Arkadia i Atrium Promenada oraz we wrocławskim Magnolia Park.

Smartfony w letnich cenach. Ile zaoszczędzisz na flagowych modelach?

Największe zainteresowanie podczas tego typu akcji budzą zwykle smartfony, zwłaszcza te z najwyższej półki. W letniej ofercie Xiaomi znalazły się dwa bardzo różne modele, skierowane do odmiennych grup użytkowników.

Pierwszy z nich to Xiaomi 17 Ultra, czyli bezkompromisowy flagowiec, którego cena w ramach promocji została obniżona o 600 zł. Urządzenie wyposażono w system aparatów stworzony we współpracy z legendarną marką Leica oraz procesor najnowszej generacji Snapdragon 8 Elite Gen 5. Wariant z 16 GB RAM i 1 TB pamięci na dane kosztuje teraz 6399 zł, podczas gdy jego standardowa cena to 6999 zł.

Dla osób szukających maksymalnej wydajności w bardziej przystępnej cenie przygotowano model POCO X8 Pro Max. To smartfon stworzony z myślą o graczach i wymagających użytkownikach. Jego głównymi atutami są potężna bateria o pojemności 8500 mAh i ekran z odświeżaniem 120 Hz. Promocja na smartfony Xiaomi objęła dwa warianty tego modelu, a na każdym z nich można zaoszczędzić 300 zł. Wersja 12/256 GB kosztuje 1799 zł (zamiast 2099 zł), a mocniejsza, 12/512 GB, została wyceniona na 1999 zł (zamiast 2299 zł).

Nie tylko telefony. Jakie inne urządzenia Xiaomi objęto promocją?

Letnia oferta Xiaomi to nie tylko smartfony. Producent przecenił również szereg innych urządzeń, które mogą przydać się podczas wakacji i nie tylko. Na liście znalazły się między innymi:

Redmi Watch 5 Active – smartwatch, który monitoruje parametry zdrowotne, takie jak tętno i natlenienie krwi, a także oferuje kilkadziesiąt trybów sportowych. Jego promocyjna cena to 129 zł (obniżka z 149 zł).

Redmi Pad 2 – poręczny tablet z ekranem 9,7 cala, idealny do oglądania filmów w podróży. Wersja 4/64 GB kosztuje teraz 649 zł (obniżka z 749 zł).

Mijia Front Load Washer Dryer 9kg – inteligentna pralko-suszarka, która według deklaracji producenta pozwala zaoszczędzić wodę i energię. Urządzenie zostało przecenione o 300 zł i kosztuje 2199 zł.

W letniej ofercie promocyjnej znalazł się także inteligentny wentylator stojący Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan, który ma skutecznie cyrkulować powietrze w całym pomieszczeniu. Jego cena wynosi 359 zł.

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