Marcin Prokop wraca do OPPO. Będzie twarzą lokalnej kampanii marki

Must have dla rowerzystów

Rusza kampania OPPO z udziałem Marcina Prokopa

OPPO przy okazji premiery nowej generacji serii smartfonów OPPO Reno – OPPO Reno12 5G, współpracuje z Marcinem Prokopem. Materiały z jego wizerunkiem pojawią się m.in. w digital’u, mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych w punktach sprzedaży. Planowaniem mediów zajął się dom mediowy Pure Play, media społecznościowe prowadzi agencja HoH, a działania PR wspiera agencja 24/7Communication.

W przeszłości dziennikarz i prezenter telewizyjny promował m.in. serię OPPO Reno4 oraz poprowadził jej niestandardową premierę, która odbyła się w formule talk show. Była to pierwsza lokalna, szerokozasięgowa kampania marki OPPO w Polsce. Marcina Prokopa mogliśmy również zobaczyć w kampaniach serii: OPPO Reno5 5G oraz OPPO Reno6 5G.

- Marcin Prokop jako ambasador OPPO przyczynił się do znaczącego wzrostu rozpoznawalności marki w Polsce, która sięgnęła aż 76%. Dziś Seria OPPO Reno cieszy się dużą popularnością wśród polskich użytkowników, a jej najnowsza odsłona – Seria OPPO Reno12 wprowadza na rynek kolejne innowacje. Tym razem zaawansowane funkcje AI. W nowej kampanii wspólnie z Marcinem pokazujemy, jak zaawansowana technologia ułatwia codzienne zadania i sprawia, że stają się one bezproblemowe, w myśl hasła kampanii UżywAI – to proste! - mówi Robert Sierpiński, PR Manager w OPPO.

- Tęskniliśmy z OPPO za sobą, a ponieważ zawsze było nam po drodze, to wykorzystaliśmy okazję do ponownego podjęcia współpracy. To, co nas łączy, to pasja do nowych technologii, zwłaszcza możliwości jakie niesie ze sobą AI oraz nieszablonowe podejście do rzeczywistości - dodaje Marcin Prokop, dziennikarz i prezenter telewizyjny.

Premierowa seria smartfonów – OPPO Reno12 5G

W komunikacji najnowszej serii OPPO Reno12 5G producent, w myśl swojej misji Technology for Mankind, Kindness for the World, skupia się na AI. OPPO po raz pierwszy w premierowych modelach - OPPO Reno12 Pro 5G oraz OPPO Reno12 5G - wprowadza pakiet funkcji GenAI. Tym samym realizuje swoją strategię, zgodnie z którą AI ma stać się technologią dostępną dla wszystkich. Debiutujące modele – OPPO Reno12 Pro 5G oraz OPPO Reno12 5G – poza wspomnianymi wcześniej zaawansowanymi funkcjami GenAI, charakteryzują również możliwości fotograficzne oraz zwiększona wytrzymałość.

