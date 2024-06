Nowe słuchawki OPPO dostępne w Polsce – OPPO Enco X3i oraz OPPO Enco Air4 Pro

Jaka prędkość internetu? Nie daj się naciągnąć! Tyle Mbps potrzebujesz w 2024 do oglądania i grania

Premierowe urządzenia są dostępne w specjalnej ofercie na start sprzedaży. Decydując się na zakup do 2 lipca br., OPPO Enco X3i kupimy o 100 zł taniej – za 499 zł. Natomiast promocyjna cena OPPO Enco Air4 Pro wynosi 349 zł.

Kolejne słuchawki z serii OPPO Enco mają swoją premierę w Polsce

OPPO zależy na tym, żeby Polacy mogli korzystać z pełnego spektrum uzupełniających się wzajemnie produktów. Dlatego konsekwentnie rozwija swój ekosystem. Oprócz nowych smartfonów z serii OPPO Reno12 5G, które do 2 lipca br. można zakupić o 300 zł taniej, równocześnie na polskim rynku zadebiutowały słuchawki z rodziny OPPO Enco – OPPO Enco X3i oraz OPPO Enco Air4 Pro. To kolejne modele, które debiutują w tym roku – w lutym poznaliśmy OPPO Enco Buds2 Pro.

OPPO Enco X3i - Elegancja do noszenia na co dzień

W sprzedaży już są dostępne zupełnie odświeżone pod względem wyglądu słuchawki OPPO Enco X3i. Zaokrąglone etui ładujące przypomina teraz eleganckie, matowe pudełeczko dostępne w dwóch kolorach – czarnym i niebieskim. Same słuchawki łączą błyszczące wykończenie z matowymi elementami. OPPO Enco X3i przypadną do gustu szczególnie osobom, dla których stylowy wygląd słuchawek ma duże znaczenie. Słuchawki mają również design redukujący szum wiatru z metalową siatką na zewnątrz oraz akustyczną siatką starannie umieszczoną w filtrach. To dwustopniowe podejście nie tylko tłumi hałas wiatru, ale także eliminuje niepożądane zakłócenia.

Urządzenie charakteryzuje wygodna konstrukcja do noszenia na co dzień – każda ze słuchawek waży 4,8 g. W zakresie odporności na kurz i wodę, mają stopień ochrony IP55.

Dodatkowo słuchawki są wyposażone w system inteligentnego sterowania dotykowego, zapewniając intuicyjną obsługę. Nie musimy odblokowywać naszego smartfona, aby zwiększyć głośność czy przełączyć utwór. To, co widzimy i słyszymy jest zsynchronizowane, dzięki łączności Bluetooth 5.3 i niskiemu opóźnieniu na poziomie 94 ms. Podczas pierwszego parowania, wystarczy dotknąć „Połącz” na swoim smartfonie z systemem Android, aby nawiązać połączenie Bluetooth.

Płynne działanie bez opóźnień

Dzięki trzem wbudowanym mikrofonom, współpracującym z algorytmem połączeń AI, oraz Aktywnej redukcji szumów (ANC) osiągającej poziom 49 dB i zakres częstotliwości 4000Hz, OPPO Enco X3i umożliwiają prowadzenie wysokiej jakości rozmów bez zakłóceń. Zaawansowana technologia tłumienia hałasu, inteligentnie dostosowuje optymalny poziom redukcji hałasu w zależności od otoczenia. Możemy również ręcznie wybrać preferowany tryb spośród trzech poziomów: Delikatny (10 dB), Umiarkowany (20 dB) i Maksymalny (49 dB) – w ustawieniach systemowych lub aplikacji HeyMelody.

Ponadto certyfikowane przez TÜV Rheinland jako urządzenie o wysokiej wydajności w zakresie redukcji hałasu, premierowe słuchawki zapewniają użytkownikom prawdziwe poczucie izolacji podczas słuchania muzyki. Warto także wspomnieć o Trybie przepuszczalności, który wykorzystuje zewnętrzne mikrofony do przechwytywania dźwięków z otoczenia, przetwarzając i odtwarzając je w wysokiej jakości, aby każdy element rozmowy był słyszalny. Ta duża wszechstronność sprawia, że OPPO Enco X3i są idealne do różnych zastosowań: od podróży samolotem, przez pracę w biurze, aż po przebywanie w kawiarni czy spacerowanie po mieście.

Czas pracy baterii, na pojedynczym ładowaniu, wynosi 10 godzin. Z etui ładującym może zapewnić do 44 godzin pracy. Kiedy potrzebujemy naładować słuchawki, szybkie ładowanie sprawia, że są one ponownie gotowe do działania w krótkim czasie. Zaledwie 10 minut ładowania z etui wystarcza na 7 godzin odtwarzania muzyki z wyłączoną funkcją ANC

Poczuj głębokie basy

OPPO Enco X3i wyposażone zostały w zoptymalizowane podwójne przetworniki dynamiczne – jeden, 10,4-milimetrowy, zaprojektowany specjalnie z myślą o niskich tonach, a drugi, 6-milimetrowy, o wysokich tonach. Współosiowy układ zintegrowany umożliwia również umieszczenie jednostek wysoko- i niskotonowych na tym samym poziomie, zwiększając maksymalną amplitudę i sprawiając, że dźwięk jest bardziej spójny i zrównoważony.

Słuchawki mają certyfikat Hi-Res Audio Wireless i obsługują kodek LHDC 5.0, który oferuje wzmocniony bezprzewodowy transfer danych z częstotliwością próbkowania wynoszącą 96kHz przy 24 bitach, a także maksymalną szybkością transmisji 1 Mb/s. OPPO Enco X3i oferują również funkcje OPPO Alive Audio, która zapewnia efekty dźwięku przestrzennego. Nieważne czy słuchamy muzyki, oglądamy film czy gramy – towarzyszą nam odczucia całkowitego zanurzenia w dźwięku.

Ponadto OPPO Enco X3i zostały wyposażone w technologię Golden Sound 2.0, która pozwala nam dostosować brzmienie do swoich potrzeb. Ta zaawansowana technologia obejmuje trzy kluczowe funkcje: kompensację dźwięku, kompensację kanału słuchowego oraz spersonalizowane rejestrowanie dźwięku. Dzięki wbudowanym mikrofonom, słuchawki wykrywają źródło dźwięku i automatycznie dostosowują go do kształtu naszych kanałów słuchowych. Spersonalizowane badanie ucha i test słuchu pozwalają wykryć różnice w słuchu danej osoby i stworzyć dostosowany profil dźwiękowy, który zapewnia dźwięk zgodny z jej preferencjami.

OPPO Enco Air4 Pro - Lekka i wygodna konstrukcja ​​​​​

Inżynierowie OPPO zaprojektowali lekkie etui ładujące w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i czarnym, w których połączono matowe wykończenie z połyskującym. Dodatkowo w wersji czarnej dostrzeżemy szare drobinki, które sprawiają, że design urządzenia jest jeszcze ciekawszy. Słuchawki douszne ważące zaledwie 4.4g (każda), charakteryzuje wygodna konstrukcja do noszenia na co dzień. Dodatkowo spełniają normę IP55.

Tak samo, jak OPPO Enco X3i, OPPO Enco Air4 Pro zostały wyposażone w ulepszony system inteligentnego sterowania dotykowego. Na wygodę użytkowania wpływa również niski poziom opóźnień ze stabilną transmisją Bluetooth 5.4. Dzięki niemu możemy cieszyć się idealnie zsynchronizowanym obrazem i dźwiękiem.

Poczuj głębokie basy

OPPO Enco Air4 Pro zostały wyposażone w przetwornik o wielkości 12,4 milimetra, dzięki któremu usłyszymy wysokiej jakości basy, a tym samym bardziej wciągające brzmienie. Dźwięk możemy dostosować pod swoje upodobania, dzięki funkcji Enco Master, która umożliwia nam wybór pomiędzy trzema profilami dźwięku jak: Zrównoważone, Basy oraz Wyraziste. Słuchawki mają certyfikat Hi-Res Audio i obsługują kodek LHDC 5.0.

Wysokiej jakości rozmowy zapewnia zestaw potrójnych mikrofonów oraz Aktywna redukcja szumów (ANC) osiągająca poziom 49 dB i zakres częstotliwości 4000Hz. Dodatkowo słuchawki mają certyfikat TÜV Rhineland potwierdzający wysoką skuteczność tłumienia hałasu.

Jest praktycznie

Bezprzewodowe słuchawki OPPO Enco Air4 Pro umożliwiają słuchanie muzyki przez 12 godzin. W przypadku zastosowania etui, czas odtwarzania rośnie zaś do 44 godzin. W pełni z możliwości słuchawek – zarówno OPPO Enco X3i, jak i OPPO Enco Air4 Pro – skorzystamy nie tylko na smartfonach OPPO, ale również innych marek – wystarczy pobrać aplikacje HeyMelody z App Store lub Google Play. Aplikacja pozwala dostosować funkcje do własnych upodobań czy sprawdzić poziom naładowania baterii lewej i prawej słuchawki.

Dostępność premierowych urządzeń w Polsce

Premierowe urządzenia serii OPPO Enco są już dostępne w sprzedaży w partnerskich sieciach detalicznych OPPO w cenie: 599 zł za OPPO Enco X3i oraz 399 zł za OPPO Enco Air4 Pro. Premierowe słuchawki są dostępne również u wybranych operatorów komórkowych. Najnowsze słuchawki w portfolio OPPO są dostępne w specjalnej ofercie na start sprzedaży. Decydując się na zakup do 2 lipca br., OPPO Enco X3i kupimy o 100 zł taniej – za 499 zł. Natomiast promocyjna cena OPPO Enco Air4 Pro wynosi 349 zł.

