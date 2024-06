OnePlus Nord CE4 Lite 5G trafia do Europy. Dusza flagowca w wersji budżetowej?

Elon Musk stworzył „aimbota” do gier. Pierwszy na świecie pacjent Neuralink opowiada o implancie

- OnePlus Nord CE4 Lite 5G to atrakcyjny cenowo smartfon, który łączy flagowe specyfikacje i technologie, ustanawiając nowy standard swojej kategorii cenowej. Dążymy do poprawy doświadczeń użytkowników poprzez zapewnienie im tego, czego faktycznie potrzebują. Długi czas pracy na baterii, wyjątkowo szybkie ładowanie, dobrej jakości wyświetlacz i możliwości fotograficzne sprawiają, że OnePlus Nord CE4 Lite 5G zapewnia użytkownikom wrażenia na flagowym poziomie, a wszystko to w bezkonkurencyjnej cenie – mówi Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny w OnePlus.

Bateria i ładowanie

OnePlus Nord CE4 Lite 5G został wyposażony w baterię o mocy 5110 mAh. Dzięki szybkiemu ładowaniu SUPERVOOC o mocy 80 W telefon naładuje się od 1% do 100% w około 50 minut. OnePlus Battery Health Engine w OnePlus Nord CE4 Lite 5G pomaga przedłużyć żywotność baterii, dostosowując prędkość ładowania do nawyków użytkownika. Wspomagana przez AI bateria została zaprojektowana tak, aby zachować wysoką pojemność do 1600 cykli ładowania.OnePlus Nord CE4 Lite 5G oferuje również funkcję ładowania zwrotnego o mocy 5W. Jest ono pomocne, gdy innym urządzeniom, jak np. słuchawki douszne, zabraknie mocy.

Ekran i wydajność

OnePlus Nord CE4 Lite 5G jest wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz, o szczytowej jasności 2100 nitów, osiągniętej dzięki zastosowaniu materiałów użytych w OnePlus 11. Najnowszy model jest pierwszym smartfonem z tej półki cenowej, który oferuje innowacyjną technologię Aqua Touch. Zapewnia ona użytkownikom możliwość normalnej obsługi telefonu w deszczu lub mając wilgotne dłonie.OnePlus Nord CE4 Lite 5G otrzymał procesor Snapdragon® 695 5G zasilany autorskim silnikiem OnePlus Trinity Engine, co zapewnia wysoką wydajność w grach, stabilne rozmowy, wydajność oraz prędkość pobierania nawet do 2,0 Gbps.

Za wysoką wydajność nowego modelu OnePlus odpowiada także 8 GB pamięci RAM LPDDR4x i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS2.2, którą można rozszerzyć do 2 TB przy pomocy karty MicroSD. Dzięki technologii RAM-Vitalization, OnePlus Nord CE4 Lite 5G może obsługiwać do 26 aplikacji w tle, zapewniając jednocześnie płynne przełączanie się między nimi. Natomiast ROM-Vitalizations gwarantuje, że użytkownik będzie mógł cieszyć się tym szybkim i płynnym działaniem nawet przez 48 miesięcy.Podczas rozgrywki, słuchania muzyki czy oglądania filmów równie ważne są wrażenia dźwiękowe, dlatego OnePlus Nord CE4 Lite 5G otrzymał podwójne głośniki stereo pozwalające zwiększyć głośność nawet o 300%. Korzystając z gniazda słuchawkowego 3,5 mm, użytkownicy mogą również cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem ze słuchawek przewodowych.

Możliwości fotograficzne

Inżynierowie OnePlus umieścili w smartfonie obiektyw 50 MP z matrycą LYT-600, wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (OIS), oraz jednostką do głębi 2 MP. Użytkownicy będą mogli skorzystać z 2-krotnego bezstratnego zoomu cyfrowego. Z przodu urządzenia umieszczono natomiast aparat 16 MP. Użytkownicy zrobią też lepsze portrety, dzięki nowym funkcjom bokeh i inteligentniejszym wykrywaniem krawędzi.

Wytrzymała konstrukcja i odświeżony design

OnePlus Nord CE4 Lite 5G ma wysokiej jakości, wytrzymałą konstrukcję wykonaną w dobrze znanym stylu marki OnePlus. Jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – srebrnym (Super Silver) i niebieskim (Mega Blue). W wariancie srebrnym dostrzeżemy metaliczny gradient z lustrzanym efektem. Natomiast drugi wariant charakteryzuje najbardziej intensywny odcień niebieskiego, jaki kiedykolwiek zdobił telefon OnePlus.OnePlus Nord CE4 Lite 5G działa szybciej i płynniej niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki nowym aktualizacjom w systemie operacyjnym OxygenOS 14.

Użytkownicy dostrzegą kilka nowości: odświeżone animacje podczas otwierania i zamykania aplikacji, nowy pasek powiadomień, nowe animacje do odblokowywania ekranu i gesty do wyłączania ekranu. Dostępna jest również funkcja Smart Cutout do szybkiej edycji zdjęć, dostosowywania wyciętych treści i udostępniania ich jednym dotknięciem. Smart Cutout obsługuje również rozpoznawanie wielu obiektów, umożliwiając dokładne identyfikowanie i wyodrębnianie każdego elementu nawet na zdjęciach grupowych.

Ceny i dostępność w Polsce

Smartfon OnePlus Nord CE4 Lite 5G jest dostępny w Polsce w cenie 1299 zł w konfiguracji 8GB+256GB. Dostępne są warianty: srebrny i niebieski. Producent przygotował specjalną ofertę na start sprzedaży. Decydując się na zakup OnePlus Nord CE4 Lite 5G do 14 lipca br., klienci w prezencie otrzymają słuchawki OnePlus Nord Buds 2.

