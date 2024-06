UżywAI – to proste

OnePlus Nord CE4 Lite 5G to nowy model oferujący znaną z flagowych smartfonów OnePlus szybkość i płynność działania w przystępnej cenie. Zaprojektowany został z myślą o wyeliminowaniu najczęstszych niedogodności, z którymi spotykają się użytkownicy smartfonów.OnePlus Nord CE4 Lite może pochwalić się funkcjami, które zapewniają wyjątkowo długi czas pracy na baterii, niezwykle szybkie ładowanie, urzekające efekty wizualne, wyjątkowe możliwości fotograficzne i wiele innych cech odpowiadających na konkretne potrzeby użytkowników i poprawiających codzienne doświadczenia związane z użytkowaniem smartfona.

W myśl idei OnePlus „Never Settle”, OnePlus Nord CE4 Lite 5G oferuje flagowe specyfikacje OnePlus, w tym baterię o pojemności 5110 mAh i szybkie ładowanie 80W SUPERVOOC. Ponadto telefon został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o jasności 2100 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz, technologię Aqua Touch, ładowanie zwrotne o mocy 5W i wiele więcej. Dzięki temu powstał smartfon o wysokiej wydajności w budżetowym przedziale cenowym.

- OnePlus Nord CE4 Lite 5G to telefon, który zrewolucjonizuje rynek smartfonów w segmencie budżetowym. Model ten charakteryzuje długa żywotność baterii, szybkość ładowania, jakość wyświetlacza i doświadczenia fotograficzne na poziomie flagowych modeli OnePlus, a to wszystko w doskonałej cenie. To sprawia, że OnePlus Nord CE4 Lite 5G ustanawia nowy standard w segmencie budżetowych smartfonów – powiedział Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny OnePlus.

