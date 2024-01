OnePlus prezentuje nowy flagowy model OnePlus 12

- Świętując wraz z naszymi lojalnymi użytkownikami na całym świecie dziesiątą rocznicę istnienia marki OnePlus z wielką radością przedstawiamy OnePlus 12 – flagowy telefon, który podsumowuje nasze dziesięcioletnie działanie na rynku technologii. Zgodnie z naszą ideą: Never Settle, skupiamy się na wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów w życie, tym samym przyczyniając się do rozwoju branży mobilnej. OnePlus 12 to smartfon łączący zaawansowane technologie OnePlus i naszych partnerów, co czyni go jednym z najlepszych smartfonów na rynku mobilnym w 2024 roku - mówi Pete Lau, założyciel OnePlus.

Sercem OnePlus 12 jest najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon® 8 3. generacji, ultrainteligentny chip zapewniający najwyższą wydajność pracy i efektywność energetyczną z nawet 30% lepszą wydajnością procesora i 25% lepszą wydajnością GPU. Wyposażony w autorski silnik Trinity Engine, 16GB pamięci RAM LPDDR5X i 512GB pamięci ROM UFS 4.0, debiutujący smartfon może utrzymywać aplikacje w tle przez 72 godziny. Ponadto OnePlus 12 jest pierwszym urządzeniem z procesorem Snapdragon 8 3. generacji, które zostało zatwierdzone jako Snapdragon Spaces™ Ready. Pozwoli to programistom na wprowadzenie w życie pomysłów XR i wyzwolenie pełnego potencjału AR.

OnePlus 12 wykorzystuje wiodący w branży system chłodzenia Dual Cryo-velocity VC Cooling, obejmujący strukturę rozpraszania 3D i podwójną konstrukcję VC z największą w historii marki powierzchnią 9 140 mm2, tym samym rewolucjonizując przepływ chłodziwa i znaczne zmniejszenie możliwości przegrzania. Wykonany w procesie produkcyjnym odlewania ciśnieniowego unibody, większy VC konsekwentnie pochłania ciepło z mniejszego VC, co przyspiesza cały proces rozpraszania ciepła, dzięki czemu OnePlus 12 jest wszechstronnym towarzyszem maratonów gier, profesjonalnej edycji wideo przy jednoczesnym ładowaniu bez ryzyka przegrzania.

Najnowszy smartfon wyposażony jest w dużą baterię 5400mAh oraz technologię szybkiego ładowania 100W SUPERVOOC Endurance Edition, która umożliwia naładowanie urządzenia od 1% do 100% w 26 minut. OnePlus 12 ponadto otrzymał długo wyczekiwane przez użytkowników ładowanie bezprzewodowe AIRVOOC o mocy 50W.

W efekcie prac nad wydajnością, OnePlus 12 udowadnia, że jest w stanie uruchomić Genshin Impact w maksymalnych ustawieniach w trakcie rygorystycznych 3-godzinnych sesji testowych, osiągając tym samym imponującą, stałą liczbę klatek na sekundę na poziomie 57,4 FPS3. Ponadto, wydajność baterii pozwala na 5,5 godziny ciągłego nagrywania wideo w rozdzielczości 1080p, działając z częstotliwością 30 Hz. Stabilną łączność zapewni również wielokierunkowa antena składająca się z łącznie 16 elementów.

Kinowe wrażenia

OnePlus 12 z wyświetlaczem o rozdzielczości 2K z odświeżaniem 120 Hz ProXDR zasilany przez układ pikseli BOE blue diamond, pozwala osiągnąć szczytową jasność nawet 4500 nitów – jak dotąd najjaśniejszy ekran spośród smartfonów OnePlus. ProXDR zapewnia bezstratną jakość obrazów o wysokim zakresie dynamiki i bogatym spektrum kolorów, oddając wysoką szczegółowość. Ekran dorównał 18 rekordom wydajności odtwarzania DisplayMateA+, a skuteczna redukcja emisji światła niebieskiego i inteligentna dostosowania temperatury barw do otoczenia zapewniła certyfikat Eye Care przyznawany przez TÜV Rheinland.Wyświetlacz wyposażony jest w technologię LTPO, która umożliwia automatyczne przełączanie się między częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz w zależności od preferencji użytkownika i sposobów korzystania z urządzenia, jednocześnie utrzymując niski pobór energii. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wrażenia z użytkowania z telefonu, wyposażono go również w technologię Dolby Vision.

Zapaleni gracze poszukujący wciągających wrażeń otrzymają w OnePlus 12 HyperRendering. Technologia oparta jest o algorytmy OnePlus i niezależny procesor obrazu Pixelworks X7, który pozwala wyświetlać w wysokiej rozdzielczości z odświeżaniem 120 Hz w każdej grze, co zapewnia również Interpolacja klatek3 przy jednoczesnej kalibracji kolorów HDR w czasie rzeczywistym. Najnowszy OnePlus 12 otrzymał funkcję Aqua Touch, który wykrywa krople wody na ekranie i umożliwia korzystanie z urządzenia również w czasie deszczu.

Wyjątkowy styl fotografii Hasselblad

Współpraca z Hasselblad pozwala tworzyć wyjątkowe obrazy dzięki narzędziom i wspieranym przez algorytmy przetwarzanie obrazu. Telefon otrzymał system potrójnych aparatów. Na pokładzie premierowgo smartfona znajdują się szerokokątny aparat Sony LYT-808 o rozdzielczości 50 MP, przysłona ƒ/1,6 i matryca o rozmiarze 1/1,4 cala, a także 3-krotny teleobiektyw peryskopowy OV64B z 6-krotnym zoomem, a ultraszerokokątny aparat umożliwia 114°-stopniowe pole widzenia w rozdzielczości 48 MP. OnePlus 12 oferuje zakres zoomu fotograficznego od 3x do 120x. Najnowszy algorytm RAW HDR firmy OnePlus dodatkowo zwiększa zdolność telefonu do kontrolowania światła poprzez analizę krajobrazów i balans pomiędzy światłem i cieniem, wspierany przez redukcję czerwonych odblasków i artefaktów na obrazie.

Nowoczesne, eleganckie wzornictwo

OnePlus 12 jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – zielonym (Flowy Emerald) i czarnym (Silky Black). Inspiracją dla projektantów OnePlus przy tworzeniu designu była natura, a konkretnie - rzeka Dart w Nowej Zelandii. Dodatkowo wykorzystali oni technikę akwaforty, która sprawia, że telefon wyróżnia się na tle konkurencji.

Ceny i dostępność w Polsce

Smartfon OnePlus 12 trafi do sprzedaży w Polsce w 23 stycznia 2024 r., a jego ceny kształtują się w następujący sposób:

12+256 – 4499 zł

16+512 – 4999 zł

W sprzedaży premierowej najnowsze smartfony OnePlus 12 i OnePlus 12R można zamówić w specjalnej ofercie z i zyskać 400 zł zwrotu. Dodatkowo przy zakupie modelu OnePlus 12 w zestawie dodawane są słuchawki OnePlus Buds Pro 2. Oferty u wybranych partnerów.

