OnePlus ujawnia wygląd najnowszego smartfona z serii R

Unikalna kolorystyka

OnePlus 12R będzie dostępny w dwóch unikalnych wersjach kolorystycznych: Cool Blue i Iron Grey. Cool Blue to błyszczące wykończenie o lekkim, świeżym wyglądzie, natomiast Iron Grey ma matowe plecki, dzięki czemu jest niezwykle stylowy. Obydwa kolory mają matową metalową ramkę, dzięki czemu pewnie trzymają się w dłoni, a legendarny suwak OnePlus Alert Slider znajduje się teraz w nowym miejscu po lewej stronie telefonu. Ta zmiana umożliwiła firmie OnePlus wprowadzenie nowego zintegrowanego systemu antenowego, który zapewnia lepszą wydajność w czasie grania w gry. OnePlus 12R jest idealnym rozwiązaniem dla miłośników tej formy rozrywki.

OnePlus R dostępny globalnie

Serię OnePlus R w 2021 roku zapoczątkował smartfon OnePlus 9R. Kolejnymi urządzeniami były OnePlus 10R w 2022 r. i OnePlus 11R w 2023 r. Do tej pory wszystkie urządzenia były dostępne wyłącznie w Indiach i Chinach. Seria OnePlus R to flagowce zorientowane na wydajność i zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom najlepsze możliwe wrażenia z gier mobilnych. Posiadacze smartfonów docenili ich wydajność i najwyższej jakości komponenty, w przystępnej cenie. Obecnie na całym świecie pojawiają się coraz bardziej wymagające graficznie gry mobilne. OnePlus wsłuchał się w potrzeby swoich klientów i po raz pierwszy wprowadzi serię OnePlus R do Europy i Ameryki Północnej.

O serii OnePlus 12

Seria OnePlus 12 została stworzona jako odpowiedź na wyzwanie związane z równoważeniem wysokiej wydajności, dużej konsumpcji energii, skutecznego odprowadzania ciepła i trwałości. Oba urządzenia, OnePlus 12 i OnePlus 12R, posiadają unikalne cechy, które dają użytkownikom możliwość wyboru tego, co jest dla nich ważne w ich kolejnym smartfonie. Oba telefony będą miały swoją premierę podczas wydarzenia OnePlus Smooth Beyond Belief – 23 stycznia 2024 roku o godz. 15:00 CET.

