Wielki dzień coraz bliżej! OnePlus potwierdza datę premiery serii 12

W ciągu zaledwie 10 lat ze śmiałego, ale prostego pomysłu firma OnePlus wyrosła na renomowaną markę technologiczną, której produkty trafiają do odbiorców we wszystkich zakątkach świata. Do tej pory OnePlus zdobył ponad 50 rynków i zbudował swoją wyjątkową Społeczność, liczącą ponad 50,2 mln użytkowników. Do końca października 2023 roku globalna sprzedaż urządzeń OnePlus wzrosła o 59% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, odzwierciedlając nieustającą międzynarodową ekspansję i rosnącą rozpoznawalność marki.– W 2013 roku byliśmy małym zespołem, ale mieliśmy naprawdę wielkie pomysły na lepsze produkty – wspomina Pete Lau, założyciel OnePlus.

– Chociaż wiele się zmieniło od naszych skromnych początków, idea jest ta sama. Dopóki będziemy trzymać się naszego hasła „Never Settle”, OnePlus pozostanie wierny swoim pierwotnym założeniom. – Dla mnie, jako osoby zajmującej się badaniami i rozwojem produktów, najbardziej satysfakcjonującym aspektem tej drogi była możliwość uczestnictwa w badaniach i wdrażaniu najnowocześniejszych technologii – mówi Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny OnePlus. – Przez te dziesięć lat każdy produkt OnePlus budowaliśmy ramię w ramię z naszymi użytkownikami. Współtworzenie jest nieodłączną częścią DNA marki. Mam nadzieję, że jeszcze przez co najmniej kolejną dekadę OnePlus nadal będzie przesuwać granice wraz ze swoją Społecznością z całego świata.Aby odwdzięczyć się swoim fanom za dekadę wsparcia, współpracy i lojalności, OnePlus planuje szczególne obchody 10. rocznicy swojego istnienia.

Nowe produkty tuż za rogiem: seria OnePlus 12 już w styczniu 2024 r.

Seria OnePlus 12 powstawała przez całą dekadę. Opracowano ją, by sprostać wyzwaniu, jakim jest połączenie wysokiej wydajności z niskim zużyciem energii, efektywnym rozpraszaniem ciepła i wytrzymałością. Oba urządzenia, OnePlus 12 i OnePlus 12R, zaprojektowano w taki sposób, aby dowieść, że smartfon nie musi być „Plus”, „Pro” ani „Ultra”, aby zaoferować najlepszą specyfikację i doskonałe oprogramowanie. Flagowy duet OnePlus 12 i OnePlus 12R oferuje użytkownikom to, co najbardziej liczy się dla nich w nowym smartfonie.

OnePlus 12 to wszechstronny flagowiec, który uosabia dziesięć lat rozwoju OnePlus w dziedzinie technologii. Wyposażono go w najnowszą platformę mobilną Snapdragon 8 Gen 3, aparat Hasselblad czwartej generacji z nowym teleobiektywem peryskopowym 64 Mpx z 3-krotnym zoomem optycznym. OnePlus 12 wydany zostanie między innymi w wyjątkowym, zielonym kolorze (Flowy Emerald), harmonijnie łączącym nowoczesną technologię z pięknem świata przyrody.

Flagowiec OnePlus 12R będzie natomiast pierwszym modelem serii OnePlus R, który zostanie wprowadzony na rynki poza Indiami i Chinami. Oba telefony będą miały swoją premierę podczas wydarzenia OnePlus Smooth Beyond Belief – 23 stycznia 2024 roku o godz. 15:00 CET. Wchodząc w nową dekadę działalności, OnePlus nadal zamierza angażować się w tworzenie tylko najlepszych sprzętów. Wraz ze swoimi partnerami i użytkownikami na całym świecie, OnePlus będzie kontynuować przesuwanie granic technologii, aby dostarczać szybkie i płynnie działające urządzenia fanom na całym świecie.

Pieniądze to nie wszystko Tadeusz Białek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.