OnePlus świętuje dekadę działalności wyjątkowym wydaniem OnePlus 12

Premiera OnePlus 12 na dziesięciolecie firmy

Pete Lau, założyciel firmy OnePlus, zabrał głos na forum Społeczności marki, aby podzielić się swoimi refleksjami na temat tej niezwykłej dekady działalności. - Od samego początku OnePlus kierował się hasłem „Never Settle”, co w praktyce oznaczało redefiniowanie oczekiwań użytkowników. Dzięki temu udało się tworzyć przełomowe dla marki smartfony, takie jak pierwszy, głośny debiut OnePlus One czy świetnie przyjęty w 2023 r. OnePlus 11. Każda innowacja, począwszy od stworzenia płynnego i intuicyjnego systemu operacyjnego, poprzez pionierską technologię czytnika linii papilarnych, ładowanie SuperVOOC, współpracę z Hasselblad, aż po platformę optymalizacji wydajności Trinity Engine, przesuwała granice tego, czego użytkownicy powinni oczekiwać od swoich urządzeń.

W tym roku marka OnePlus ponownie udowodniła, że nie boi się nowych wyzwań i wprowadziła na rynek OnePlus Open. Urządzenie niemal natychmiast stało się bardzo silną konkurencją wśród składanych smartfonów, wyprzedając się przedpremierowo w ciągu zaledwie tygodnia na wszystkich rynkach! Ponadto OnePlus Open ustanowił w Europie rekordową liczbę subskrybentów powiadomień o dostępności dowolnego urządzenia OnePlus w ciągu ostatnich 2 lat na stronie oneplus.com. Pozytywne recenzje i rewelacyjne wskaźniki sprzedaży podkreślają ogromne zainteresowanie OnePlus Open, zarówno wśród Społeczności marki (która przez ostatnie dziesięć lat nawiązała z nią głęboką więź), jak i wśród jej fanów.

Pete Lau podzielił się również informacją, że zgodnie z danymi firmy światowa sprzedaż urządzeń OnePlus w 2023 roku odnotowała wzrost aż o 59% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

W przyszłości OnePlus chce się skupić na doskonaleniu swoich produktów, poprzez oferowanie jeszcze bardziej płynnego i szybkiego działania swoich urządzeń, rozwijaniu technologii odpowiedzialnych za aparat oraz na optymalizacji oprogramowania pod kątem sztucznej inteligencji. Marka zdaje sobie również sprawę, że jej wpływ wykracza daleko poza obszar technologii i dotyka także kwestii społecznych, różnorodności i zrównoważonego rozwoju. OnePlus aktywnie dąży do ekologicznej i niskoemisyjnej produkcji, dbając jednocześnie o trwałość sprzętu i oprogramowania w celu ograniczenia odpadów elektronicznych i promowania praktyk zrównoważonego konsumpcjonizmu. Społeczność, która od początku była inspiracją marki, nadal pozostanie główną siłą napędzająca OnePlus do podejmowania kolejnych wyzwań.

Z okazji dekady swojego istnienia, na użytkowników OnePlus będą czekały wyjątkowe niespodzianki. Krótki film, który pokazuje wspólną, dziesięcioletnią podróż oraz ducha "Never Settle”, zostanie opublikowany 15 grudnia.

Z okazji swojego dziesięciolecia, OnePlus niedawno zaktualizował także swój program "Power of Community", w ramach którego Społeczność ma istotny głos we wspólnym tworzeniu i ulepszaniu urządzeń marki. Od 9 do 15 grudnia OnePlus będzie codziennie prezentować nowe produkty, które powstały przy udziale Społeczności. Z ponad 50,2 milionami zarejestrowanych członków, marka może poszczycić się jedną z największych globalnych społeczności technologicznych.

Pete Lau ujawnił także, że OnePlus 12 zostanie wydany w specjalnym pudełku z nadrukowaną na nim listą podziękowań. To gest wdzięczności dla kluczowych członków Społeczności, którzy odegrali istotną rolę w dziesięcioletniej podróży OnePlus.

