OnePlus zaprezentował nową funkcję edycji obrazu dla swoich smartfonów - AI Eraser. Oparta na autorskim rozwiązaniu OnePlus funkcja stanowi ogromy krok naprzód w technologii smartfonów, a dzięki swojej intuicyjności, jest łatwa w obsłudze oraz podnosi efektywność i kreatywność użytkowników. Urządzenia w Europie zaczną otrzymywać tę funkcje w drugim kwartale 2024 roku.

- Nasza misja w OnePlus to zapewnianie użytkownikom zaawansowanej, praktycznej technologii. Wierzymy, że potencjał generatywnej sztucznej inteligencji na urządzeniach mobilnych jest ogromny i może całkowicie zmienić kreatywność i efektywność pracy. AI Eraser, jako pierwsza funkcja OnePlus oparta na tej technologii, stanowi początek naszej wizji uwolnienia kreatywności użytkowników za pomocą sztucznej inteligencji, a także zrewolucjonizowania przyszłości edycji zdjęć dzięki możliwości tworzenia niezwykłych obrazów, przy zaledwie kilku dotknięciach ekranu - powiedział Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny OnePlus.

Wykorzystując zasoby sztucznej inteligencji i szereg zaawansowanych algorytmów, AI Eraser umożliwia użytkownikom łatwe zaznaczanie i usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęć. Po zaznaczeniu określonych elementów, takich, jak przypadkowi przechodnie, śmieci czy niedoskonałości obrazu, sztuczna inteligencja analizuje wybrany obszar i automatycznie generuje zastępcze tło, które komponuje się z otoczeniem, a jednocześnie pasuje do ogólnego stylu fotografii. W rezultacie użytkownik otrzymuje idealny, pozbawiony zbędnych szczegółów obraz.

AI Eraser to efekt inwestycji OnePlus w badania i rozwój, które zostały podjęte z myślą o zapewnieniu dokładności i niezawodności treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Opatentowany przez firmę model, stojący za nową funkcją, został wytrenowany na ogromnym zbiorze danych. Dzięki temu rozumie on złożone sceny. AI Eraser jest w stanie zastąpić niechciane obiekty zgodnie z kontekstem, co w naturalny sposób podnosi atrakcyjność zdjęcia i umożliwia użytkownikom dokonywanie wysokiej jakości edycji zdjęć.Rozwój AI Eraser jest ściśle zgodny z filozofią projektowania OnePlus, kładącą szczególny nacisk na realne potrzeby użytkownika. Eliminując konieczność stosowania skomplikowanej, ręcznej edycji obrazu lub stosowania w tym celu specjalnego oprogramowania, AI Eraser sprawia, że obróbka zdjęć jest łatwa w użytkowaniu dla wszystkich, niezależnie od umiejętności.

- Będziemy nadal intensywnie inwestować w opracowywanie jeszcze bardziej rewolucyjnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które przybliżą nas do naszej wizji wygodniejszej przyszłości dla wszystkich - powiedziała Nicole Zhang, dyrektor generalna ds. produktu AI w OnePlus.Wraz z wprowadzeniem AI Eraser, OnePlus kontynuuje prace nad poprawą doświadczeń użytkowników.

Począwszy od kwietnia, funkcja będzie stopniowo wdrażana na urządzeniach OnePlus na całym świecie - w tym w modelach: OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11 i OnePlus Open. Urządzenia w Europie zaczną otrzymywać tę funkcje w drugim kwartale 2024 roku.

