MediaTek Dimensity 9400 we flagowej serii smartfonów OPPO Find X8

- Seria Find X8 oferuje użytkownikom najwyższej klasy doświadczenia w grach, fotografii, a także zapewnia płynność działania. Jest to możliwe dzięki naszej współpracy z MediaTek. Już teraz nie możemy się doczekać dalszych innowacji, które wspólnie wprowadzimy na globalne rynki, kontynuując tym samym rozwój zaawansowanych technologii - podkreśla Andy WU, OPPO Vice President, President of Find Product Line.

- OPPO i MediaTek od lat współpracują, realizując wspólną misję polegającą na nieustannym poszukiwaniu innowacji i przodowaniu w rozwijaniu nowych technologii. Dimensity 9400 to przełomowy chipset, którego nowa architektura All Big Core drugiej generacji zapewnia wiodącą w swojej klasie moc i świetną wydajność. Nie możemy się doczekać, aż użytkownicy, korzystając ze smartfonów OPPO Find X8 oraz OPPO Find X8 Pro, zobaczą na co go stać - podkreśla dr Yenchi Lee, General Manager of the Wireless Communications Business Unit, MediaTek.

Procesor Dimensity 9400 wykorzystuje architekturę All Big Core drugiej generacji firmy MediaTek, integrując rdzeń Arm Cortex-X925 o taktowaniu 3,62GHz wspierany przez 3x Cortex-X4 i 4x Cortex-A720. Takie rozwiązanie zapewnia o 35% wyższą wydajność jednordzeniową i o 28% wyższą wydajność wielordzeniową w porównaniu z flagowym układem MediaTek poprzedniej generacji, co zapewnia płynne działanie zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas edycji wideo 4K czy intensywnym wielozadaniowym korzystaniu z aplikacji.

Serię OPPO Find X8 docenią również gracze. 12-rdzeniowy procesor MediaTek Immortalis-G925 zapewnia o 40% lepszą wydajność raytracingu w porównaniu z poprzednią generacją. Dodatkowo seria ta wyposażona jest w funkcje typowe dla komputerów PC, takie jak Opacity Micromap (OMM). Procesor GPU zwiększa wydajność szczytową o 41% przy nawet 44-procentowym wzroście efektywności, co pozwala użytkownikom cieszyć się grą przez dłuższy czas. Ta wydajność w połączeniu z opracowanym przez OPPO, dla serii Find X8, systemem chłodzenia pozwala odtwarzać na premierowych urządzeniach wymagające gry, zapewniając stałą, wysoką liczbę klatek na sekundę nawet przy maksymalnych ustawieniach graficznych.

Wyprodukowany w procesie 3 nm drugiej generacji przez TSMC, Dimensity 9400 jest o 40 procent bardziej energooszczędny. W połączeniu z technologią baterii krzemowo-węglowej, użytkownicy mogą cieszyć się wielodniowym czasem pracy na jednym ładowaniu.Najnowszy procesor MediaTek cechuje wyjątkowa wydajność generatywnej sztucznej inteligencji, oferując do 80% szybsze działanie modelu językowego (LLM), a jednocześnie jest do 35% bardziej energooszczędny w podczas bardziej wymagających obliczeniowo zadań AI.Bazując na możliwościach sztucznej inteligencji układu Dimensity 9400, OPPO współpracowało z MediaTek w celu zintegrowania inteligencji językowej Google Gemini Nano z Magic Compose.

W Wiadomościach Google funkcja ta tworzy odpowiedzi kontekstowe w różnych tonach w wielu językach, pomagając trafić we właściwy kontekst, ze stylami odpowiedzi dopasowanymi np. do nastroju (Podekscytowany, Wyluzowany, Liryczny) czy w formalny, krótki a nawet szekspirowski sposób.Dzięki połączeniu mocy procesora MediaTek Imagiq 1090 ISP z Hasselblad Master Camera System i silnikiem HyperTone Image Engine, wydajność fotografii i wideo jest lepsza niż kiedykolwiek. Począwszy od zaawansowanego zoomu opartego AI, działaniu przy słabym oświetleniu i wideo HDR, a także płynnego przejścia zoomu między obiektywami, aparaty z serii Find X8 dają wysokiej jakości efekty.

Dimensity 9400 zużywa również do 14% mniej energii podczas nagrywania wideo 4K przy 60 klatkach na sekundę (najpopularniejsze ustawienie przez twórców), dzięki czemu seria Find X8 może nagrywać lepiej wyglądające, płynniejsze materiały filmowe przez dłuższy czas.AI LinkBoost firmy OPPO w połączeniu z MediaTek Dimensity 9400 gwarantuje, że niezależnie od tego, czy gramy online, czy przesyłamy wideo, seria Find X8 zapewnia stabilne połączenie bez zakłóceń. Odnosi się to również do Wi-Fi, MediaTek Xtra RangeTM 3.0 zapewniającym do 30m większy zasięg.

Polecany artykuł: Już 21 listopada smartfon OPPO Find X8 Pro trafi do Europy