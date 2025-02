Autor:

Wśród wyjątkowych ofert dostępnych wyłącznie na huawei.pl szczególną uwagę warto zwrócić na nowy odcień HUAWEI FreeClip w walentynkowym, różowym odcieniu. Jest on dostępny w rekomendowanej cenie promocyjnej (RCP) 699 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 799 zł), a ponadto w zestawie z opaską HUAWEI Band 9 w prezencie.

Rozwijaj pasje i twórz wspomnienia

Wyjątkowy prezent powinien nie tylko zachwycać, ale także inspirować do rozwoju pasji i tworzenia pięknych wspomnień. W walentynkowej ofercie huawei.pl dostępne są dwa wszechstronne tablety, które mogą stać się niezastąpionym towarzyszem codziennych odkryć. Dla miłośników rysunku i artystycznej ekspresji idealnym wyborem będzie HUAWEI MatePad Pro 12.2" (12 GB/256 GB) w kolorze czarnym, dostępny w cenie 2599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2999 zł) z rysikiem prezencie. Alternatywą dla osób ceniących jeszcze większą wygodę pracy może być największy tablet w portfolio marki: HUAWEI MatePad Pro 13.2", który w rekomendowanej cenie promocyjnej 2999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3599 zł) oferuje w zestawie klawiaturę oraz etui w prezencie.Bez względu na to, czy bliska osoba pasjonuje się rysunkiem, fotografią, kulinariami czy montażem wideo, tablety Huawei pomogą rozwijać talenty i sprawią, że tegoroczne Walentynki będą naprawdę wyjątkowe.

Miłość do technologii i designu

Smartwatche to doskonały pomysł na walentynkowy prezent – łączą elegancję z troską o zdrowie i aktywny styl życia. W tym wyjątkowym czasie sklep huawei.pl przygotował romantyczne promocje na zegarki, które będą nie tylko stylowym dodatkiem, ale także wiernym towarzyszem codziennych wyzwań. HUAWEI WATCH GT 5 to prawdziwa perła wśród smartwatchy – elegancki, nowoczesny i pełen funkcji wspierających zdrowie. W walentynkowej ofercie dostępne są jego wyjątkowe wersje z dodatkowymi paskami w prezencie. W ramach promocji można o 150 zł taniej nabyć modele HUAWEI WATCH GT 5 Pro Active Color Edition (46 mm i 42 mm), WATCH GT 5 Classic Color Edition (46 mm) oraz Elegant Color Edition (41 mm) – wszystkie w zestawach z dodatkowymi paskami (w kolorze czerwieni lub zieleni). Z kolei model HUAWEI WATCH GT 5 Blue (41 mm) można zakupić w cenie 999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1099 zł), a wraz z nim otrzymać dodatkowy pasek (4 kolory do wyboru) oraz możliwość dokupienia wagi HUAWEI Scale 3 w specjalnej cenie – za jedynie 39 zł.

Okazyjną cenę przygotowano także na model HUAWEI WATCH GT 4 46 mm Classic Color Edition – za 799 zł (jest to najniższa cena z 30 dni) w prezencie otrzymamy dodatkowy, niebieski pasek. Warto również zwrócić uwagę na HUAWEI WATCH FIT 3 w kolorze zielonym w promocyjnej cenie 549 zł (najniższa cena z 30 dni: 599 zł), w prezencie z którym kupujący otrzymują dodatkowy pasek oraz 12miesięczną ochronę ekranu. Specjalną ofertą objęto także najbardziej prestiżowy model HUAWEI WATCH Ultimate Green, którego cenę w ramach promocji obniżono do 3499 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3899 zł).

Do walentynkowej oferty zalicza się również HUAWEI WATCH D2 – jeden z najbardziej niezwykłych smartwatchy roku 2024. Ten zegarek, cechujący się certyfikatem urządzenia medycznego w zakresie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, to idealny prezent dla każdej osoby, która pragnie zadbać o swoje zdrowie, a przede wszystkim serce. Jest teraz dostępny w promocji z ceną obniżoną o 100 zł, a dodatkowo oferta obejmuje jednorazową wymianę poduszki powietrznej (do mierzenia ciśnienia) do 2 lat po zakupie.

Piękno w każdym ujęciu

Najlepszym tegorocznym prezentem może okazać się też telefon. Tak się składa, że Huawei stworzył taki z idealnym aparatem, który zrobi perfekcyjne zdjęcia. HUAWEI Pura 70 Ultra w walentynkowej ofercie można zakupić w cenie 4999 zł (jest to najniższa cena z 30 dni), HUAWEI Pura 70 Pro w kwocie 3499 zł (najniższa cena z 30 dni: 3999 zł) a HUAWEI Pura 70 w cenie 2999 zł (jest to najniższa cena z 30 dni).