Mobilne Centrum Ekspozycyjne Huawei ponownie rusza w trasę po Polsce

Mobilne Centrum Ekspozycyjne Huawei

Po zeszłorocznym sukcesie Huawei Roadshow, Mobilne Centrum Ekspozycyjne firmy ponownie ruszyło w drogę, aby odwiedzić aż 22 europejskie kraje, między innymi Hiszpanię, Włochy, Niemcy, Francję i Szwecję. Ciężarówka pokazowa Huawei pojawi się w Krakowie już 15 maja. Następnie przemieści się kolejno do Warszawy i Poznania, aby zakończyć swoją trasę 22 maja we Wrocławiu. Krakowskie centrum umiejscowione zostanie na parkingu Hotelu Galaxy, w Warszawie na Placu przed Kinoteką w PKiN, w Poznaniu lokalizacją będzie Politechnika Poznańska, zaś we Wrocławiu Hotel Novotel Centrum.

W tych miastach Huawei zaprezentuje przekrój swoich rozwiązań technologicznych klasy enterprise dedykowanych dla przedsiębiorstw z branży finansowej, medycznej, administracyjnej i wielu innych. Odwiedzający będą mogli zapoznać się między innymi z rozwiązaniami Datacom Huawei, które zdobyły tytuł lidera Magicznego Kwadrantu Gartnera 2022 dla przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury LAN przedsiębiorstw. Oprócz tego w Mobilnym Centrum Ekspozycyjnym będzie można poznać produkty stojące za ekologicznymi centrami danych i sieciami kampusowymi Huawei. Na zwiedzających czekać będą także i inne flagowe rozwiązania Huawei dla biznesu.

Wydarzenie stanowi świetną okazję nie tylko do obejrzenia, ale również do przetestowania niektórych technologii w praktyce w towarzystwie ekspertów i inżynierów Huawei. Dzięki wsparciu partnerów w centrum ekspozycyjnym odbywać będą się także warsztaty technologiczne oraz szereg dodatkowych atrakcji.

Firma zademonstruje także swoje działania dla sektora edukacyjnego, czyli programy skierowane do studentów takie jak ICT Academy i Seeds for the Future, a także ścieżkę kariery w Huawei i aktualne oferty zatrudnienia w firmie. We Wrocławiu centrum znajdzie sie przy Hotelu Novotel Centrum. W Poznaniu centrum zlokalizowane będzie z kolei nieopodal uczelni wyższej, której studenci będą mogli skorzystać z oferowanych atrakcji. Wydział Mechatroniki Politechniki Poznańskiej będzie szczególną lokalizacją, z którą to Huawei od lat współpracuje w zakresie Akademii Sieci Huawei HAINA, wspierając uczelnię technologiami i sprzętami potrzebnymi profesorom do prowadzenia urozmaiconych zajęć i warsztatów.

W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki równocześnie odbywać będzie się flagowa konferencja Huawei – ICT Day Polska 2023. W trakcie wydarzenia skierowanego do partnerów i klientów biznesowych firmy, Huawei zaprezentuje nowości i trendy w branży ICT a także najnowsze rozwiązania z zakresu pamięci masowej, rozwiązań sieciowych oraz wiele innych.W krakowskim Hotelu Galaxy goście będą mogli natomiast jednocześnie wziąć udział w czołowej konferencji branży ISP - PLNOG31, której Partnerem Strategicznym jest Huawei. Mobilne Centrum Ekspozycyjne będzie dostępne dla wszystkich uczestników konferencji oraz zarejestrowanych gości, którzy zjawią się na miejscu 15 maja między 9:30 a 17:00.

Zwiedzanie Mobilnego Centrum jest w pełni darmowe i możliwe do odwiedzenia po wcześniejszej rejestracji na stronie.

Harmonogram wizyt Mobilnego Centrum Ekspozycyjnego w Polsce:

15 maja | Kraków

17 maja | Warszawa

18 maja | Poznań

22 maja | Wrocław

Partnerami Mobilnego Centrum Ekspozycyjnego Huawei w ramach Huawei Enterprise Roadshow będą dystrybutorzy Huawei w Polsce: w Krakowie będzie to Exclusive Networks, w Poznaniu S4E, a we Wrocławiu Arrow ECS.

