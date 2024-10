Czarny Koń AI wraz z Qualcomm i Google

Strategia realme w zakresie sztucznej inteligencji kładzie nacisk na podstawową technologię, koncentrację na kliencie i współpracę. realme znacznie zwiększyło swoje inwestycje w obszarze AI, zwiększając finansowanie badań nad sztuczną inteligencją o 613 proc. Co więcej, strategiczne partnerstwa realme z liderami branży Qualcomm i Google mają kluczowe znaczenie dla napędzania innowacji, poprawy komfortu użytkowania i doskonałości w technologii AI. Jak stwierdził Chris Patrick, Senior Vice President w Qualcomm: "Zasilany przez procesor Snapdragon 8 Elite smartfon realme GT 7 Pro ma szansę stać się potęgą AI"!Współpraca z Google umożliwia realme wykorzystanie zaawansowanych zasobów sztucznej inteligencji opartych na chmurze, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność urządzeń. Jak zauważył Felix Zhao, Head of Google Cloud Customer Engineers: Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem realme w podróży AI i czekamy na wiele innych innowacji.

GT 7 Pro – flagowiec wydajności AI

Podczas wydarzenia realme zapowiedziało premierę swojego wysoce oczekiwanego flagowego smartfona: GT 7 Pro. Design tego modelu został zaprezentowany po raz pierwszy, a koncepcja projektowa oddaje hołd eksploracji z motywem inspirowanym planetą Mars. Zasilany przez NEXT AI, GT 7 Pro reprezentuje najwyższe standardy w zakresie wydajności, obrazowania i gamingu, oferując zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które całkowicie zmieniają wrażenia użytkownika. Wyróżnia się funkcja Szkicownika AI, która przekształca proste rysunki w szczegółowe obrazy. Ponadto zaawansowana technologia Ultrawyrazistych zdjęć AI sprawia, że każde ujęcie, także w ruchu, jest krystalicznie czyste. Z kolei funkcja Superrozdzielczości w grach poprawia jakość obrazu podczas rozgrywek do rozdzielczości 1,5K, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem dla takich tytułów jak PUBG, Genshin Impact i innych. Dzięki inteligentnemu interfejsowi realme UI 6.0, GT 7 Pro zapewni płynne, intuicyjne wrażenia, łącząc wydajność z inteligentną integracją AI i wyjątkowym designem.

Nowa era z NEXT AI

realme angażuje się w rozwój technologii AI poprzez swoje zupełnie nowe laboratorium NEXT AI Lab, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach: Wydajność AI, Obrazowanie AI i Gaming AI. Jedną z głównych propozycji NEXT AI jest inspirowanie i wzmacnianie kreatywności młodego pokolenia. Wartość tej platformy to nie tylko technologia - chodzi o stworzenie ekosystemu sztucznej inteligencji o głębi i celu, który ma długoterminowe znaczenie zarówno dla realme, jak i jej użytkowników.Dzięki potężnym narzędziom opartym na sztucznej inteligencji użytkownicy mogą przesuwać granice swojej wyobraźni i zwiększać wydajność zarówno w pracy, jak i w życiu. realme zachęca wszystkich użytkowników NEXT AI do dzielenia się swoimi najbardziej kreatywnymi pomysłami w ramach tej dojrzałej platformy AI, przekształcając wyobraźnię w rzeczywistość dzięki sztucznej inteligencji.

