Najlepsze prezenty w ofercie Huawei z okazji dnia zakochanych

Listę produktów, na które szczególnie warto zwrócić uwagę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, otwiera HUAWEI Mate 50 Pro – flagowy smartfon, który sprawdzi się jako prezent dla każdej miłośniczki i miłośnika mobilnej fotografii. Telefon dostępny jest na huawei.pl w cenie obniżonej aż o 700 zł. W wersji z wyjątkowym wykończeniem z wegańskiej skóry w kolorze pomarańczowym i 512 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 5799 zł, a w wersji klasycznej, czarnej lub srebrnej, z pamięcią wewnętrzną 256 GB – 5299 zł. Ponadto, kupujący otrzymają w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2 o wartości 899 zł, etui flip cover oraz przedłużoną o rok gwarancję.

Klientów, którzy poszukują przenośnego urządzenia do pracy zdalnej i wspólnego relaksu po godzinach, powinien zainteresować wszechstronny tablet HUAWEI MatePad 11, który w huawei.pl w zestawie z klawiaturą Smart Magnetic i słuchawkami HUAWEI FreeBuds 4, kosztuje 1699 zł. W sklepie producenta jest także specjalna oferta na tablet HUAWEI MatePad Wi‑Fi w cenie 1199 zł, ze słuchawkami HUAWEI FreeBuds 4 oraz myszką HUAWEI CD23 w prezencie.

Najlepsze prezenty dla pary

Kupując dwie pary najnowszych, wielokrotnie nagradzanych słuchawek HUAWEI FreeBuds 5i, zapłacicie łącznie 648 zł, zamiast 798 zł, oszczędzając 150 zł. Decydując się na zakup zestawu dwóch smartwatchy HUAWEI Watch GT 3 46 mm Active, wersja czarna kosztować będzie 899 zł, a dokupiona w parze wersja złota 43 mm – 799 zł, więc w kieszeni zostanie aż 300 zł względem sugerowanej ceny detalicznej. W pakiecie z nimi można taniej, bo za 599 zł, dokupić słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2, wagę HUAWEI Smart Scale 3 za 49 zł oraz dodatkowy pasek za jedyne 9,90 zł.

Znajdź coś dla niej...

Na prezent dla kobiety Huawei proponuje stylowy i elegancki smartfon HUAWEI nova 10 Pro, który można kupić teraz za 2799 zł (czyli o 200 zł mniej niż sugerowana cena detaliczna), w zestawie ze słuchawkami HUAWEI FreeBuds 4 w prezencie. Świetnym wyborem dla aktywnej kobiety jest także smartwatch HUAWEI Watch GT 3 Pro Elegant w wersji z białą, ceramiczną bransoletą za 1999 zł. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na możliwość dokupienia słuchawek HUAWEI FreeBuds Pro 2 za 599 zł, wagi HUAWEI Smart Scale 3 za 49 zł oraz dodatkowego paska za 9,90 zł.

Każdej kobiecie przypadnie do gustu również lekki, poręczny laptop HUAWEI MateBook 14, który w wersji z procesorem Intel i5 i pamięcią 16 GB/512 GB dostępny jest aż o 1400 zł taniej, za 3599 zł, w zestawie z myszą HUAWEI CD23 oraz etui. Można do niego dokupić słuchawki HUAWEI FreeBuds 4 za 299 zł, plecak HUAWEI CD66 za 199 zł oraz router HUAWEI WiFi AX2 za 49 zł, a przedłużona gwarancja kosztuje zaledwie 9,90 zł.

...i dla niego

Szukając prezentu dla mężczyzny, można wybrać zegarek HUAWEI Watch GT 3 Pro Classic. Jego cena w promocji wynosi 1299 zł, a w zestawie z można dokupić słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2, wagę HUAWEI Smart Scale 3 za 49 zł oraz dodatkowy pasek za 9,90 zł. Idealny do pracy zdalnej będzie laptop HUAWEI MateBook D 16, który w wersji z procesorem Intel i5i pamięcią 8 GB/512 GB oferowany jest za 3399 zł, o 15% taniej względem sugerowanej ceny detalicznej. Do zestawu dodawana jest mysz HUAWEI CD23, a ponadto można go rozszerzyć o słuchawki HUAWEI FreeBuds 4 za 299 zł, plecak HUAWEI CD66 za 199 zł oraz router HUAWEI WiFi AX2 za 49 zł, a przedłużona gwarancja kosztuje zaledwie 9,90 zł. Tym, którym zależy na najwyższej jakości dźwięku i rozmów, z pewnością przypadną do gustu słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2 w cenie obniżonej o 100 zł i wynoszącej aktualnie 799 zł. W walentynkowym zestawie do słuchawek można dokupić smartwatch HUAWEI Watch Fit 2 Active za 499 zł oraz etui za 9,90 zł.

Jeszcze więcej korzyści na huawei.pl

Każda osoba, która w czasie trwania walentynkowej promocji zapisze się na newsletter od Huawei, otrzyma kupony uprawniające do dodatkowe rabatu na całe zakupy. Otrzymają je również dotychczasowi subskrybenci. Kupony będą ważne od 30 stycznia do 14 lutego 2023 r.

Dostępne są kupony o wartości:

50 zł na zakup wybranych produktów o minimalnej wartości zamówienia 200 zł lub

100 zł na zakup wybranych produktów za min. 1000 zł lub

200 zł na zakup wybranych produktów za min. 2000 zł lub

500 zł na zakup wybranych laptopów za min. 3000 zł.

Dokonując zakupu w sklepie huawei.pl, klienci mają również możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0% na zakupy powyżej 300 zł, szybkiej dostawy oraz podwojenia punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. Szczegółowe informacje i warunki promocji w sklepie huawei.pl dostępne są w regulaminie na TEJ stronie internetowej.

Wybrane przecenione produkty

i Autor: Materiały prasowe Huawei Walentynki 2023 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-ygrb-9Cnr-8Sc6_huawei-walentynki-2023.png

Tańczące z promocjami 26.01.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.