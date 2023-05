Największy 120-calowy telewizor laserowy już dostępny!

120L9H i 100L9H – nowe modele w rodzinie Laser TV od Hisense

Laser TV to innowacyjne połączenie laserowego projektora 4K ultrakrótkiego rzutu z funkcjami standardowego telewizora Smart TV. Marka Hisense, która znana jest ze swoich telewizorów laserowych, wprowadza na rynek kolejną generację – linię L9H dostępną w rozmiarze 120” i 100”. Telewizory laserowe Hisense redefiniują jakość i możliwości kina domowego, dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. Czym wyróżnia się linia Laser TV?

Nowości w Laser TV – Dolby Vision oraz HDR10+

Najnowsza linia telewizorów laserowych od Hisense to jeszcze lepsze wrażenia wizualne. Wszystko za sprawą obsługi formatów Dolby Vision oraz HDR10+, które zapewniają większy kontrast, wysoką jasność oraz szeroką paletę barw, gwarantując wysokiej jakości obraz. Zastosowanie Dolby Vision™ zwiększa liczbę tonów pomiędzy scenami ciemnymi a jasnymi, tym samym sprawiając, że widz może dostrzec więcej szczegółów. Ta nowoczesna technologia gwarantuje wyraźny, realistyczny obraz i wysoki kontrast w każdej scenie.

Nową funkcją w 100- i 120L9H, znaną z zeszłorocznych modeli Mini LED od Hisense, jest tryb Filmmaker, który pozwala obejrzeć film zgodnie z wizją twórców. Tryb filmowca eliminuje dodatkowe filtry, których celem jest ulepszenie obrazu. Oglądamy zatem film zgodny z oryginałem, co doceni każdy kinomaniak.

Dzięki dodatkowym funkcjom wrażenia są jeszcze bardziej spektakularne. Połączenie ulepszonego projektora 4K ultrakrótkiego rzutu z ogromnym ekranem pozwala uzyskać prawdziwe wrażenia kinowe we własnym domu.

Nowa definicja obrazu laserowego

Obraz wyświetlany jest na ekranie przez laserowy projektor ultrakrótkiego rzutu. Wierne odwzorowanie szczegółów oraz barw możliwe jest dzięki laserowi Trichroma, który jednocześnie generuje trzy kolorowe części obrazu, zapewniając lepsze odwzorowanie barw i uzyskanie jednolitej jasności. Trójkolorowy laser zapewnia pokrycie przestrzeni barw BT.2020 na poziomie 107%, wyświetlając ponad miliard kolorów. Dzięki tej bezkonkurencyjnej technologii zyskujemy rzeczywisty obraz i naturalne odcienie, co pozwala czerpać jeszcze więcej wrażeń z seansu.

Modele Hisense Laser TV 120L9H oraz 100L9H osiągają jasność 3000 lumenów, która gwarantuje jasny i wyraźny obraz niezależnie od oświetlenia pomieszczenia. Dzięki temu widz może cieszyć się komfortem oglądania w każdych warunkach. Dodatkowo wysoka jednorodność luminancji gwarantuje brak zmiany jasności obrazu przy zmianie kąta patrzenia na ekran.

100- i 120L9H – największy telewizor dostępny na rynku

Dokonując zakupu projektora L9H w pakiecie otrzymujemy ogromny anty refleksyjny ekran ALR (Ambient Light Rejection) dostępny w dwóch rozmiarach – 100” oraz 120”. Eliminuje on ponad 85% odblasków otoczenia, dzięki czemu nie odbija padającego na niego światła. Zastosowana technologia pozwala cieszyć się wyraźnym obrazem niezależnie od warunków otoczenia. Ulepszona technologia laserowa w połączeniu z antyrefleksyjnym ekranem pozwala na wyświetlenie obrazu najbardziej zbliżonego do obrazu widzianego przez ludzkie oko.

Wysokiej jakości dźwięk z Dolby Atmos

Moc wrażeń dopełnia wysokiej jakości dźwięk, który gwarantuje technologia Dolby Atmos® i wbudowane 40-watowe głośniki. Immersyjny dźwięk Dolby Atmos® dobrze znany z sal kinowych zapewnia bogaty dźwięk i przenosi widza w centrum akcji.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby użytkownik mógł cieszyć się wysoką jakością przez wiele lat. Modele z linii L9H to nawet 27 lat oglądania filmów, przy założeniu codziennego oglądania przez 2,5 godziny. Technologia X-Fusion sprawia, że źródło świata w Hisense Trichroma Laser TV to ponad 25 000 godzin żywotności. Możesz obejrzeć nawet 10 tysięcy filmów bez utraty jakości. Dodatkowo modele 120L9H i 100L9H wyposażone są w nowoczesny system operacyjny VIDAA, który daje dostęp użytkownikowi do lokalnych i międzynarodowych aplikacji z filmami oraz muzyką.

Hisense Laser TV posiada certyfikat TÜV świadczący o braku emisji szkodliwego niebieskiego światła, dzięki czemu modele 120L9H orz 100L9H są bezpieczniejsze dla wzroku od standardowych telewizorów. Dodatkowo obraz jest odbijany od ekranu, dzięki czemu oczy nie męczą się nawet przy długim oglądaniu.

Pierwsze telewizory wykorzystujące technologię laserową zostały przedstawione przez Hisense w 2014 roku. Od przeszło 10 lat marka rozwija kategorię, udoskonalając urządzenia, które trafiają do domów użytkowników na całym świecie. Telewizory laserowe to nowy poziom jakości i rozrywki, który możesz wprowadzić do własnego salonu by cieszyć się wyjątkowymi kinowymi wrażeniami każdego dnia.

