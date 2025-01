Nowa aplikacja mobilna Pyszne.pl. Odświeżona platforma do zamawiania

Autor:

Szybsza, bardziej intuicyjna i mocniej spersonalizowana – tak prezentuje się nowa aplikacja Pyszne.pl, która przeszła gruntowną metamorfozę. Od nowoczesnego interfejsu graficznego, przez wysokiej jakości zdjęcia dań i produktów z oferty pozarestauracyjnej, aż po wsparcie sztucznej inteligencji – wszystkie wprowadzone udogodnienia sprawiają, że codzienne zamawianie staje się jeszcze przyjemniejsze i wygodniejsze. Od 20.01. aplikacja jest stopniowo udostępniana użytkownikom. Proces wdrażania potrwa ponad 3 tygodnie.

– Wchodzimy w rok 2025 z nowymi możliwościami i ambitnymi planami. Zwrot w stronę convenience nabiera tempa, a my odpowiadamy na ten trend, prezentując nową aplikację Pyszne.pl. Oprócz szerokiego asortymentu dań z ponad 16 tysięcy restauracji będzie ona obfitowała także w liczne produkty spoza sektora gastronomicznego. Nasza wizja to więcej niż dostawa jedzenia. Dążymy do tego, by użytkownicy mogli równie łatwo zamawiać przez Pyszne.pl zakupy spożywcze, kwiaty czy nawet elektronikę. Chcemy być tam, gdzie nas potrzebują nasi klienci, tak by maksymalnie ułatwiać im codzienne zakupy – mówi Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl.

Asystent pomoże w wyborze

Nowa aplikacja Pyszne.pl wyróżnia się świeżym designem i intuicyjną obsługą, które sprawiają, że zamawianie staje się prawdziwą przyjemnością. Duże zdjęcia i przejrzyste menu ułatwiają wybór, a sprytna nawigacja pozwala szybko znaleźć to, na co mamy ochotę czy czego akurat potrzebujemy.

Aplikacja staje się jeszcze bardziej przyjazna użytkownikom dzięki szeregowi praktycznych udogodnień. Szczególnie przydatnym rozwiązaniem jest wprowadzenie inteligentnego asystenta zakupowego, który zapamiętuje preferencje użytkowników i podpowiada dania dopasowane do ich kulinarnych upodobań. Ulepszona geolokalizacja, która bezbłędnie określa miejsce dostawy i tym samym pozytywnie wpłynie na czas realizacji zamówień. Znalezienie najatrakcyjniejszej oferty jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek – wszystkie promocje są przejrzyście prezentowane i łatwo dostępne.

Przepis na lepszą widoczność

Nowa odsłona aplikacji Pyszne.pl to świetna wiadomość dla klientów, ale także dla restauratorów i innych partnerów biznesowych. Dzięki nowoczesnemu designowi ich oferta prezentuje się jeszcze bardziej apetycznie – większe, wysokiej jakości zdjęcia potraw przyciągają wzrok, a przejrzyste menu zachęca do składania zamówień. Właściciele restauracji docenią nowy system ekspozycji promocji, w tym dynamiczne karuzele, które skutecznie zwracają uwagę na aktualne oferty specjalne. Łatwa nawigacja sprawia, że klienci odkrywają nowe miejsca i chętniej testują różnorodne propozycje kulinarne. To przekłada się na realne korzyści biznesowe – lepszą widoczność oferty, większy zasięg i szansę na pozyskanie stałych, zadowolonych klientów. Nowa aplikacja staje się tym samym nie tylko narzędziem do zamawiania, ale skuteczną platformą promocji dla partnerów Pyszne.pl.

– Pracujemy w dynamicznie zmieniającej się branży, gdzie zmiany napędzane są przez oczekiwania klientów, a rynek jest bardzo konkurencyjny. Oznacza, to że produkt, jakim też jest aplikacja, musi być maksymalnie dostosowany do potrzeb klienta, oferując nowe funkcje i usprawnienia, ale także nowe promocje naszych partnerów – dodaje Arkadiusz Krupicz.

Aplikacja bez granic

Wprowadzenie nowej aplikacji Pyszne.pl to część większej, globalnej transformacji w ramach grupy JustEat Takeaway.com. Dzięki ujednoliceniu platformy we wszystkich krajach europejskich użytkownicy zyskują wyjątkową możliwość – mogą zamawiać ulubione dania i produkty z tą samą łatwością zarówno w Polsce, jak i podczas podróży po Europie. To zarówno większa wygoda dla klientów, ale i szansa na szybszy rozwój innowacyjnych rozwiązań, które będą jednocześnie wdrażane na wszystkich rynkach. Wspólna platforma technologiczna oznacza również sprawniejsze wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień, z których skorzystają użytkownicy w całej Europie.

Pyszne.pl ewoluuje wraz ze zmieniającymi się potrzebami klientów. Nowa aplikacja to już nie tylko platforma do zamawiania posiłków, ale kompleksowe narzędzie ułatwiające codzienne życie. W odpowiedzi na rosnącą popularność e-commerce i e-grocery, serwis oferuje użytkownikom wygodny dostęp do szerokiej gamy produktów i usług – wszystko w zasięgu jednego kliknięcia.