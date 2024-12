Pyszne.pl publikuje Raport Trendów na 2025 rok

Szczera kuchnia: Polacy stawiają na prostotę i jakość – wybierają zaufanych dostawców i lokalne, sezonowe składniki. Aż 70% z nas preferuje nieskomplikowane dania, a dla 30% respondentów jakość jedzenia jest ważniejsza od ceny.

Nocna zmiana: Wieczorne uczty zyskują na popularności – prawie 70% Polaków je po godzinie 18:00, a co trzeci robi to regularnie.

Codzienne celebracje: Niemal połowa Polaków (46%) zamawia ulubione potrawy bez specjalnej okazji, a 45% z nas traktuje pyszny posiłek jako dopełnienie miłych momentów.

Dieta self-care: Dla 59% Polaków dbałość o zdrową dietę jest kluczowym aspektem dbania o siebie, a 47% z nas wybiera produkty funkcjonalne, takie jak jogurty proteinowe i przekąski z dodatkami, które niosą korzyści zdrowotne.

Głód popkultury: Sięgamy po książki kucharskie z przepisami z filmów i gier, a restauracje serwują dania inspirowane popowymi przebojami i trasami koncertowymi największych gwiazd. Prawie co trzeci Polak ufa rekomendacjom celebrytów (32%), a napoje i zestawy tworzone z gwiazdami podbijają menu.

Nasze zwyczaje nieustannie ewoluują, a zmianom tym niestrudzenie przygląda się Pyszne.pl. Zebraną wiedzą dzieli się w najnowszej edycji Raportu Trendów Pyszne.pl 2025. Publikacja zawiera esencję danych na temat zamówień składanych przez cały rok przez miliony użytkowników. To cenna dawka wiedzy na temat przyzwyczajeń Polaków, ulubionych kuchni, potraw oraz najchętniej zamawianych w dostawie produktów.Raport opisuje również pięć trendów związanych ze stylem życia, podejściem do jedzenia i kulinarnymi upodobaniami Polaków. W ich wyznaczeniu pomogły analizy przeprowadzone przez globalny instytut WGSN oraz polską agencję badawczą IQS. Zjawiska te skomentowali eksperci: dziennikarka i blogerka Barbara Starecka (Nakarmiona Starecka) oraz twórca internetowy i autor bestsellerowych książek kucharskich Michał Korkosz (Rozkoszny).

– Wyznaczone w tym roku trendy orbitują przede wszystkim wokół świadomych wyborów, dbania o siebie i najbliższych oraz prostoty i sprawdzonych składników. Chcemy więcej i mniej zarazem. Wybieramy opcje zdrowsze i bardziej zrównoważone dla naszego otoczenia. Dbamy też o swoje dobre samopoczucie i nie potrzebujemy specjalnych okazji, aby zjeść coś wyjątkowego. Co ciekawe, na nasze wybory żywieniowe często wpływają dziś nie tylko nasze upodobania stricte kulinarne, ale też te muzyczne czy filmowe. Trend „Nocna zmiana” wskazuje nam natomiast nieustającą potrzebę dopasowania się do oczekiwań konsumentów i ich trybu życia – podsumowuje Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl.

Szczera kuchnia

Prostota na talerzu i doskonałe składniki to esencja szczerej kuchni. Według badania Pyszne.pl 70% Polaków preferuje nieskomplikowane dania. Niezależnie od zasobności portfela 30% z nas, robiąc zakupy, bardziej kieruje się jakością jedzenia niż jego ceną. Coraz chętniej kupujemy w lokalnych warzywniakach i kooperatywach. Część restauracji wspiera swoich zaufanych dostawców, informując w menu o pochodzeniu konkretnych składników. W szczerej kuchni królują sezonowe składniki – aż 75% Polaków wykorzystuje do gotowania lokalne produkty. Restauratorzy – w zależności od pory roku – tworzą natomiast karty z daniami na bazie szparagów, bobu, kurek czy jagód. Autentyczności szukamy w rodzinnych przepisach (56%), a zwrot ku minimalizmowi przejawia się także w rosnącej popularności surowej kuchni duńskiej czy skromnych włoskich daniach (cucina povera).

– W modnych restauracjach, zarówno w Polsce, jak i na świecie, organizuje się wydarzenia kulinarne, które celebrują sezonowość. Trwające kilka dni tematyczne pop-upy, na przykład wokół czereśni czy bobu, przyciągają miłośników dobrego jedzenia nawet z odległych miejsc. Na takich eventach podaje się zazwyczaj proste, oparte na zaledwie kilku składnikach dania. Bez przesadnego wyrafinowania – po prostu kwintesencja ulotnego momentu w przyrodzie – komentuje Basia Starecka w Raporcie Trendów Pyszne.pl.

Dieta self-care

Po latach modnych diet „dla wszystkich” stawiamy na indywidualne potrzeby. Dla 59% Polaków dbanie o siebie przez zbilansowaną dietę jest kluczowe. Prawie połowa z nas uznaje odpowiednie żywienie za priorytet i wie, jak poszczególne składniki wpływają na organizm. Aż 74% badanych przyznaje, że regularnie używa w kuchni ziół, a 53% docenia je za działanie zdrowotne. Świadomie korzystamy z superfoods – jagody acai, nasiona chia czy siemię lniane dodajemy do codziennych posiłków (33%). Stosujemy też produkty funkcjonalne, jak jogurty proteinowe czy czekoladę z ekstradawką magnezu (47%). Coraz częściej szukamy kolagenu w naturalnych źródłach. Ponadto 55% Polaków ogranicza alkohol ze względu na jego wpływ na zdrowie, na co restauracje odpowiadają ofertą NoLo – kartą bezalkoholowych piw i win oraz mocktaili. Aż 44% Polaków deklaruje, że spożywa mniej fast foodów niż rok temu.

– Odchodzimy od ortodoksyjnych zasad w jedzeniu. Wcześniej bywało, że modne diety stosowaliśmy bezrefleksyjnie, choć wcale nie sprawiały, że czuliśmy się lepiej. Dzisiaj ludzie uczą się odżywiać w sposób dopasowany do własnych preferencji. Dbanie o siebie stało się procesem bardziej osobistym i przemyślanym – podkreśla ekspertka.

Codzienne celebracje

Nie potrzebujemy ważnego powodu, aby świętować. Możemy celebrować codziennie, a jedzenie to dla większości Polaków (65%) dopełnienie miłych momentów. Prawie połowa z nas zamawia ulubioną potrawę bez specjalnej okazji (46%), głównie dla przyjemności (45%). Co druga osoba, wybierając posiłek w dostawie, kieruje się tym, na co ma ochotę (47%), a niekoniecznie ceną. W restauracjach coraz częściej pojawiają się dania z ekstrawaganckimi składnikami (np. jadalnym złotem). Codzienne czynności, jak parzenie kawy czy przygotowanie śniadania, zamieniamy w wieloetapowe rytuały, zaś spotkania towarzyskie w tematyczne wieczory inspirowane kuchniami świata czy ulubionymi potrawami. Nawet masło podajemy teraz w wyrafinowany sposób – na drewnianych deskach z dodatkami.

– W ostatnim czasie śniadaniownie wyrastają jak grzyby po deszczu i szybko zdobywają popularność. I nie chodzi wcale o zaspokojenie porannego głodu. Okazuje się, że wystarczy pieczywo z masłem, jajko, trochę sera, aby spędzić przyjemnie czas i poczuć się wyjątkowo. Podobnych emocji dostarczają nam na przykład rzemieślnicze wypieki, takie jak jagodzianki. To dla nas odrobina luksusu w zwykły dzień – zauważa Michał Korkosz.

Nocna zmiana

Czas na drobne przyjemności i błogi relaks najczęściej znajdujemy wieczorem. Dlatego coraz chętniej jadamy o tej porze – prawie 70% Polaków spożywa posiłki po 18:00, a co trzeci robi to regularnie. Badanie Pyszne.pl wskazuje, że wieczorami częściej zamawiamy jedzenie, by zyskać czas na relaks. Dla prawie ⅓ ankietowanych ulubiony posiłek z dostawą do domu to sposób na miłe zakończenie dnia (31%). Zwracamy jednak szczególną uwagę na to, co jemy w późnych godzinach. Aż połowa z nas (46%) wybiera wtedy zdrowsze potrawy. Najchętniej sięgamy po proste przekąski (55%) i kanapki (52%), ale wieczorne uczty to też okazja do spędzania czasu z najbliższymi. Prawie 1/3 z nas łączy późne kolacje ze spotkaniami z przyjaciółmi. W odpowiedzi na wieczorny apetyt restauracje wydłużają godziny serwowania posiłków, szczególnie w weekendy. Przybywa też lokali, w których jedzenie można zamawiać całą dobę.

– Kiedyś wieczorne spotkania miały skromniejszy charakter, a kolacje były raczej poczęstunkiem niż pełnoprawną, wystawną ucztą. Obecnie widzimy jednak wyraźny trend w stronę bardziej zaawansowanych i imponujących posiłków, zarówno w restauracjach, jak i w domach. Ludzie chętniej eksperymentują, gotują z większym rozmachem i zapraszają znajomych w wieczornej porze na niepowtarzalne kulinarne doświadczenia – mówi Michał Korkosz.

Głód popkultury

Popkultura wpływa nie tylko na modę i sposób spędzania czasu, ale także na to, co trafia na nasze talerze. Restauracje zaś, kreując menu, coraz częściej inspirują się filmami, serialami czy grami, a książki kucharskie nawiązujące do ekranowych hitów pozwalają odtworzyć ulubione potrawy w domu. Nie ograniczamy się jednak do konkretnych dań – często bawimy się motywami i swobodnymi skojarzeniami, np. film o kultowej lalce rozpropagował trend na róż – również na talerzach. Dzięki ogromnej popularności K-popu i K-dram kuchnia koreańska w tym roku była jedną z najszybciej zyskujących na popularności. Prawie co trzeci Polak ufa rekomendacjom celebrytów (32%), a napoje i zestawy tworzone z gwiazdami podbijają restauracyjne menu.

– Koreańczycy jak nikt inny perfekcyjnie opanowali sztukę promowania swojego kraju poprzez popkulturę. To szerokie zjawisko nazywane jest „hallyu” czyli „koreańską falą”. Koreańskie seriale i filmy stały się m.in. narzędziem do budowania zainteresowania ich tradycjami kulinarnymi na całym świecie – dodaje Basia Starecka.Więcej informacji na temat poszczególnych trendów, a także podsumowanie 2024 roku na Pyszne.pl dostępne jest w Raporcie Trendów Pyszne.pl 2025. Publikacja to kilkadziesiąt stron danych, analiz i spostrzeżeń dotyczących zwyczajów Polaków związanych z jedzeniem i stylem życia. Pełną wersję raportu można pobrać tutaj