Catering dietetyczny Nice To Fit You pracuje nad obiegiem zamkniętym opakowań

Polacy rzadko stawiają na native speakerów – to ewenement na skalę światową

Najczęściej zamawiane dania w 2024 roku to kebab, pizza i cheeseburger. Na podium najpopularniejszych kuchni znalazły się: włoska, polska i bliskowschodnia.

Największy wzrost liczby zamówień rok do roku zanotował ramen wołowy. Inne trendujące potrawy to smash burger i bulgogi.

Rekordzistą Pyszne.pl został mieszkaniec Warszawy, który w ciągu 12 miesięcy złożył 865 zamówień. Jego ulubionym daniem był kebab na cienkim cieście.

Największe zamówienie padło w Sopocie – było to sushi o wartości 6481 zł.

Najwięcej zamówień złożono podczas meczu Polska-Holandia w trakcie Euro 2024. Innymi ważnymi okazjami do zamówienia jedzenia okazał się wieczór rozdania Oscarów oraz Dzień Kobiet.

Premiera Raportu Trendów Pyszne.pl zaplanowana jest na 10 grudnia 2024 roku.

Ulubione smaki Polaków

Kuchnia włoska, polska i bliskowschodnia to trzy najczęściej wybierane opcje na Pyszne.pl w 2024 roku. Ta ostatnia wyprzedziła w rankingu popularności kuchnię amerykańską, która zamykała podium rok temu. Najczęściej na nasze stoły kurierzy Pyszne.pl dostarczali bliskowschodni kebab, włoską pizzę i amerykańskiego cheeseburgera. Wielkim fanem tej pierwszej potrawy jest tegoroczny rekordzista Pyszne.pl, który w ciągu 12 miesięcy złożył imponującą liczbę 865 zamówień. Najczęściej wybierał właśnie kebab na cienkim cieście. Frytki niezmiennie pozostają najpopularniejszym dodatkiem do zamówionych dań, ale w 2024 roku szczególnie modne stały się te grubsze i bardziej chrupiące, czyli frytki stekowe.

Z Azji wprost na polskie stoły

Fanów sushi w Polsce nie brakuje, i to od lat. Pewnego czwartkowego wieczoru w Sopocie kurier Pyszne.pl dostarczył zestawy o łącznej wartości 6481 zł – padł wtedy rekord najwyższej wartości zamówienia w całym roku! O popularności tego dania świadczą także wyniki plebiscytu Pyszne.pl Awards 2023, bowiem Restauracją Roku została łódzka Susharnia. Nasze serca zabiły mocniej także za sprawą innego japońskiego specjału. Otulający, pełen głębokich smaków i aromatów ramen wołowy to potrawa, która zanotowała największy wzrost liczby zamówień rok do roku.

Po kulinarne inspiracje sięgnęliśmy także do innego azjatyckiego kraju – Korei Południowej. Modne stały się bulgogi – słynne koreańskie grillowane mięso. Pokochaliśmy też smash burgery. Chrupiące kotlety przygotowywane metodą spłaszczania mięsa na gorącej płycie pozwoliły nam odkryć klasykę na nowo.

Prostota o poranku i obiad jak u mamy

Naszym ulubionym śniadaniem w dostawie był tost z jajkiem i bekonem, czyli opcja prosta, ale treściwa. Tradycji i sprawdzonym rozwiązaniom ufaliśmy także w porze obiadowej. Najczęściej zamawialiśmy wtedy kotleta schabowego i rosół. To dla Polaków wciąż zestaw doskonały, a domowe smaki wybieramy chętnie także w dostawie.

Słodkie podróże – lokalne i bardziej odległe

Po obiedzie czas na deser. Największy łasuch mieszka na Dolnym Śląsku. W ciągu roku zamówił aż 508 deserów. A co poleciłby najbardziej? Naleśniki z serem, które pojawiły się na jego talerzu aż 72 razy. Z piekarni najchętniej zamawialiśmy pączki, kremówki i pastel de nata – czyli znów królowała kwintesencja polskości z odrobiną zagranicznych inspiracji. Uwielbiamy tradycyjne, nieprzekombinowane klasyki. W tym towarzystwie świetnie odnajduje się pastel de nata, czyli portugalskie ciastko z budyniowym nadzieniem.

Kawka na wynos? Poproszę!

W dostawie wciąż najchętniej wybieramy napoje gazowane, które dopełniają nasze posiłki. Rośnie też liczba zamówień kawy – z rąk baristy, wprost do domu czy biura. W naszych kubkach dominują opcje z mlekiem: cappuccino i flat white. Na popularności w dostawie zyskuje także bubble tea. Kolorowa herbata z kuleczkami tapioki to przysmak, którym coraz częściej cieszymy się również w domowym zaciszu.

Kiedy mieliśmy największy apetyt?

Najwięcej zamówień na Pyszne.pl złożono w trakcie meczu Polska-Holandia podczas Euro 2024, a zaraz za nim uplasował się wieczór rozdania Oscarów. To dni, kiedy wielkie emocje – od piłkarskich po kinowe – najmocniej wyostrzyły nasze apetyty. Ważną okazją do zamawiania pysznego jedzenia okazał się też Dzień Kobiet – wygląda na to, że można celebrować je nie tylko kwiatami, lecz także ulubionymi daniami.

Raport Trendów Pyszne.pl

Jeszcze więcej smakowitych ciekawostek znajdzie się w nadchodzącym Raporcie Trendów Pyszne.pl. Publikacja będzie zawierać nie tylko dane, lecz także pogłębione analizy na temat stylu życia Polaków i ich podejścia do jedzenia. Co inspiruje nas do tworzenia nowych dań? W jaki sposób wykorzystujemy w swoich dietach rozmaite produkty? I jak zmieniają się pory naszych posiłków?

– Raport Trendów Pyszne.pl to analiza milionów zamówień z całego kraju, dająca unikalny wgląd w gastronomiczne preferencje Polaków oraz pozwalająca dostrzec rodzące się trendy. Dane wzbogacamy międzynarodowymi i lokalnymi badaniami oraz komentarzami ekspertów, aby dostarczyć jak najciekawsze wnioski. Choć wciąż skupiamy się w głównej mierze na nowych tendencjach w obszarze jedzenia, tegoroczne wydanie obejmuje także zagadnienia związane z nowymi kierunkami rozwoju naszego serwisu, czyli trendem convenience. Polacy coraz częściej zamawiają przez Pyszne.pl zakupy spożywcze, a już w niedalekiej przyszłości będą to także kosmetyki, kwiaty, a nawet drobna elektronika – komentuje Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl. Premierę tegorocznej edycji Raportu Trendów Pyszne.pl zaplanowano na 10 grudnia 2024 roku.