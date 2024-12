Nowa jakość składanych smartfonów, audio i technologicznego designu [ZDJĘCIA]

Fotograficznie wszechmocny składak

HUAWEI Mate X6 to wszechstronny i zaawansowany smartfon, który wyznacza nowe standardy na rynku urządzeń składanych, dzięki znaczącym ulepszeniom w zakresie wzornictwa, trwałości i fotografii. Telefon waży zaledwie 239 gramów, mierzy 9,85 mm grubości po złożeniu i 4,6 mm grubości po rozłożeniu. Dostępny jest w dwóch kolorach: czerwonym i czarnym. HUAWEI Mate X6 łączy w sobie potężne możliwości aparatu Ultra Aperture XMAGE z matrycą 50 MP, który obsługuje fizyczną, 10-stopniową przysłonę, ultraszerokokątny aparat 40 MP i teleobiektyw 48 MP.

Razem zapewniają one doskonałe odwzorowanie kolorów i zwiększają możliwości obrazowania. Innowacje stojące za HUAWEI Mate X6 nie kończą się na sprzęcie. Nowy składany flagowiec Huawei jest wyposażony w prosty i łatwy w użyciu system operacyjny EMUI 15 - użytkownicy mogą cieszyć się lepszym bezpieczniejszym i płynniejszym doświadczeniem.

Super selfie i design

Seria HUAWEI nova 13 ucieleśnia kreatywnego ducha młodego pokolenia. Oferuje wsparcie dla funkcji portretowych zarówno dla przedniej, jak i tylnej kamery, zapewniając zdjęcia portretowe o bogatym, artystycznym wyrazie. HUAWEI nova 13 Pro wprowadza ulepszony aparat 50 MP z regulowaną przysłoną o zmiennym zakresie od f/1,4 do f/4,0, wspierany optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Dodatkowo, teleobiektyw portretowy z 3krotnym zoomem optycznym i OIS zapewnia wszechstronne opcje zoomu, idealne do zdjęć portretowych ze średniej i dużej odległości.

Autorski silnik portretowy Huawei XD Portrait Engine udoskonala fotografię w zakresie kształtu, tekstury, koloru i rozmycia, oferując jednocześnie trzy zoptymalizowane style portretowe dla różnych scenariuszy fotografowania. Debiut funkcji AI Best Expression pomaga również ulepszyć zdjęcia seryjne dzięki inteligentnym korektom AI, pozwalając użytkownikom wybrać najbardziej naturalne ujęcia.Zainspirowana elementami mody, seria HUAWEI nova 13 debiutuje w 3 klasycznych kolorach: zieleni, czerni i bieli. Elegancki design urządzenia podkreśla charakterystyczny wzór – delikatna kratka, znana z projektów markowej odzieży i akcesoriów.

Jeszcze lepsza jakość rozmów

HUAWEI FreeBuds Pro 4 to kontynuacja flagowej serii wysokiej klasy bezprzewodowych słuchawek dokanałowych. Zbudowane w oparciu o zaawansowaną wiedzę techniczną i kunszt akustyczny, słuchawki zapewniają niezrównane wrażenia podczas rozmów i słuchania. Łączą bezstratną transmisję w wysokiej rozdzielczości, system dwóch przetworników True Sound i precyzyjną reprodukcję dźwięku. Rezultatem są wciągające i ekscytujące wrażenia słuchowe, które łączą się pod marką HUAWEI SOUND.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 mogą podczas połączeń wyeliminować zewnętrzny hałas nawet do 100 dB, dzięki stale rozwijającemu się algorytmowi redukcji szumów AI Huawei oraz 3 mikrofonom dla lepszej izolacji szumów. HUAWEI FreeBuds Pro 4 oferują również bezstratną transmisję dźwięku do 2,3 Mb/s, w porównaniu do 1,5 Mb/s z poprzedniej generacji. Obsługuje zastrzeżony przez Huawei protokół Bluetooth L2HC 4.0, umożliwiając nieskompresowaną transmisję wysokiej jakości bezstratnego, 24bitowego dźwięku z częstotliwością 48 kHz. Dzięki nowo dostrojonemu podwójnemu przetwornikowi True Sound, działa on w harmonii z technologią aktywnego cyfrowego podziału, zapewniając bogate i realistyczne wrażenia dźwiękowe.

Wygoda nieskrępowanego słuchania w kolorze różowego złota

HUAWEI FreeClip to wyjątkowe słuchawki w formie klipsów, które zjawiskowo wyglądają na uszach, a jednocześnie są nieziemsko wygodne. Wyróżnia je otwarta, douszna konstrukcja, dzięki czemu można równocześnie słuchać ulubionej muzyki i kontrolować dźwięki otoczenia. W porównaniu do słuchawek dokanałowych nie podrażniają uszu i znacznie lepiej trzymają się, więc trudno je zgubić nawet podczas intensywnego treningu.

Najnowsza wersja słuchawek HUAWEI FreeClip, dostępna teraz w urzekającym odcieniu różowego złota, przywołuje poczucie romantyzmu i subtelnej elegancji. Co więcej, HUAWEI FreeClip oferują teraz nowe funkcje, takie jak dynamiczny algorytm wzmocnienia basów, sterowanie ruchem głowy, a także powiadomienie o upuszczeniu, gdy słuchawka wysunie się podczas użytkowania.

Ceny i dostępność

Więcej informacji o dostępności, wersjach i sugerowanych cenach w Polsce, zostaną ujawnione w osobnych komunikatach w nadchodzących miesiącach, bliżej ich rynkowej premiery.