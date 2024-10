HUAWEI MatePad Pro 12.2” już na polskim rynku. Znacznie więcej niż tablet?

Całkowicie nowy Tandem OLED PaperMatte 2.0 to najlepszy matowy ekran w portfolio Huawei. Zawarta w nim nanostruktura eliminuje 99% zakłóceń tworzonych przez światło otoczenia. W połączeniu z maksymalną jasnością dochodzącą do poziomu 2000 nitów i ultrawysokim kontrastem 2 000 000:1, ten matowy wyświetlacz zapewnia rewelacyjną czytelność obrazu nawet w ciągu słonecznego dnia. Ekran wyróżnia się też rozdzielczością 2800 x 1840 (2,8 K) i proporcjami 3:2. Jest w stanie wyświetlić aż 1,07 miliarda barw z precyzją odwzorowania ΔE < 1 oraz częstotliwością odświeżania 144 Hz, co zapewnia płynność i naturalność obrazu.

Z troski o wzrok

Ekran tabletu ogranicza emisję szkodliwego, niebieskiego światła oraz eliminuje migotanie. Skuteczność ochrony w wersji PaperMatte 2.0 potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland oraz Low Visual Fatigue 2.0 wydany przez SGS. Tablet automatycznie dostosowuje wyświetlany obraz, aby skompensować zmiany jasności, kontrastu i kolorów. Dodatkowym benefitem jest tryb eBook, dzięki któremu komfort czytania jest porównywalny do ulubionego czasopisma lub ilustrowanej książki.

Lśniący jak złoto, elegancki jak czerń

W sprzedaży są 2 rodzaje HUAWEI MatePad Pro 12.2” – z ekranem matowym lub standardowym błyszczącym. Ten pierwszy dostępny jest w kolorze lśniącego złota, drugi natomiast w barwach głębokiej czerni. Zarówno odcienie jak i tekstura jedwabnej tkaniny, którą odczuwa się pod palcami, gdy dotyka się wersję w kolorze złotym, podkreślają najwyższą jakość. Inspirowana gładkością jedwabiu obudowa wyróżnia się niezwykłą delikatnością, a jej olśniewający blask aż promieniuje. Ten sprzęt udowadnia, że design ma znaczenie, a technologia może być stylowa. Masa HUAWEI MatePad Pro 12.2” to jedynie 508 g, a grubość wynosi zaledwie 5,5 mm, co zapewnia pełną mobilność i wygodę noszenia go ze sobą. Solidna, aluminiowa obudowa zwiększa odporność na uszkodzenia, a przednia kamera 8 MP w połączeniu z zaawansowanym systemem anten WiFi gwarantuje doskonałą jakość połączeń podczas spotkań online. Tablet oferuje także funkcję tłumienia szumów z otoczenia, co sprawia, że rozmowy stają się jeszcze bardziej komfortowe. Długie godziny użytkowania zapewnia bateria o pojemności 10 100 mAh, a funkcja szybkiego ładowania umożliwia naładowanie tabletu do 85% w zaledwie 40 minut. Tablet wyposażono także w czytnik linii papilarnych.

Niezastąpiony partner w pracy

HUAWEI MatePad Pro 12.2” sprawdzi się nie tylko w życiu codziennym, ale również w pracy lub na studiach. Dzięki nowej klawiaturze HUAWEI Glide, można z łatwością używać tabletu jak laptopa. Klawiatura gwarantuje odporność na zabrudzenia i jest wyposażona w unikalne miejsce do przechowywania i ładowania rysika HUAWEI M-Pencil (3. generacji) z obsługą NearLink. Rysik współpracuje z wyświetlaczem Tandem OLED PaperMatte 2.0 zapewniając ponad 10 000 poziomów wykrywania nacisku i bardzo niskie opóźnienia, co sprawia, że pisanie czy rysowanie jest niezwykle precyzyjne i przyjemne. Dzięki technologii matowego ekranu, każdy szkic czy odręczna notatka staną się bardziej realistyczne, a wrażenie pisania będą przywoływać uczucie używania pióra na papierze.

Piękno łączy się ze sztuką

Na każdym tablecie HUAWEI MatePad Pro 12.2” fabrycznie zainstalowano GoPaint, czyli darmową aplikację do tworzenia grafiki. Jest ona przeznaczona zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z cyfrową sztuką. Dzięki niej można stworzyć wielowarstwowe grafiki (do 240 warstw) oraz odkryć różne techniki, narzędzia i style, takie jak: książka ilustrowana, cyfrowe szkicowanie, graffiti i wiele innych.

Notatki na najwyższym poziomie

HUAWEI Notatki to kolejna aplikacja pełna inteligentnych funkcji. Łączy ona w sobie wiele narzędzi typograficznych i umożliwia swobodną edycję oraz sortowanie zapisków. Dzięki niej tworzenie notatek staje się intuicyjne i banalnie proste. Nawet jeśli nie ma się czasu lub ochoty pisać, narzędzie AI Voice zamieni głos na tekst, aby dać użytkownikowi chwilę wytchnienia od pisania. Ulepszona funkcja odtwarzania adnotacji wyświetla jednocześnie treść audio i odręczną notatkę, co ułatwia szybkie znalezienie interesujących fragmentów lub tych wymagających poprawek.

Wielozadaniowość niczym na laptopie

Tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2” działa w oparciu o system HarmonyOS 4.2, który umożliwia obsługę wielu zadań jednocześnie, podobnie jak w przypadku laptopów. Dzięki możliwości otwierania do czterech aplikacji naraz – dwóch w oknach podzielonych i dwóch w oknach pływających – można wygodnie porównywać oferty, robić notatki podczas przeglądania treści, a nawet edytować e-maile podczas rozmowy na czacie. Integracja z innymi urządzeniami Huawei, takimi jak smartfon czy laptop, zapewnia wygodne przenoszenie pracy i rozrywki w dowolne miejsce. Dzięki bogatej ofercie aplikacji w AppGallery, użytkownik ma dostęp do najlepszych narzędzi z kategorii styl życia, podróże, finanse, zakupy i rozrywka. Może też korzystać z innowacyjnych usług Huawei, takich jak chmura, przeglądarka czy asystentka Celia.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MatePad Pro 12.2” (w kolorze złotym) z matowym ekranem i 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej w zestawie z klawiaturą HUAWEI Glide to 4199 zł. Natomiast HUAWEI MatePad Pro 12.2” w wersji z błyszczącym ekranem, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej w zestawie z klawiaturą HUAWEI Glide to 3799 zł. Będzie ona dostępna w kolorze czarnym, wyłącznie w oficjalnym sklepie marki huawei.pl. Tablet w matowej wersji dostępny będzie u wybranych Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus i Orange oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik i x-kom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl i Strefie Marki na Allegro. W obu przypadkach rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji) nie jest częścią zestawu, ale jest dodawany jako gratis (lub za 1 zł).Od 14 października do 10 listopada 2024 r. HUAWEI MatePad Pro 12.2” będzie można nabyć w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której cenę obu wersji obniżono o 500 zł. W sklepie huawei.pl kupujący otrzymają dodatkowo 60 proc. obniżki na wydłużoną o rok gwarancję, a subskrybujący newsletter – możliwość zakupu myszki HUAWEI CD23 za jedyne 9 zł. Kolejne korzyści to darmowa dostawa, 5x więcej punktów HUAWEI dla zalogowanych, które można później wymieniać na zniżki przy kolejnych zakupach, czy też możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0 proc.. Przy zakupie wersji z błyszczącym ekranem na nabywców czeka prezent w postaci usługi ochrony ekranu przez 12 miesięcy.

Cecha HUAWEI MatePad Pro 12.2” PaperMatte Edition HUAWEI MatePad Pro 12.2” Kolor Złoty lub czarny Czarny Wymiary Szerokość: 182,53 mm | Wysokość: 271,25 mm | Grubość: 5,5 mm Szerokość: 182,53 mm | Wysokość: 271,25 mm | Grubość: 5,5 mm Waga Ok. 512 g (z baterią) Ok. 508 g (z baterią) Ekran Dotykowy Tandem OLED PaperMatte 2.0, 12,2", 2800 × 1840, PPI 274; 92% screen-to-body; Kontrast: 2 000 000:1; Jasność: 2000 nitów; 1,07 mld kolorów; Odświeżanie: 144 Hz; Próbkowanie dotyku: 480 Hz; TÜV Rheinland cert. Dotykowy Tandem OLED FullView, 12,2", 2800 × 1840, PPI 274; 92% screen-to-body; Kontrast: 2 000 000:1; Jasność: 1000 nitów; 1,07 mld kolorów; Odświeżanie: 144 Hz; Próbkowanie dotyku: 480 Hz; TÜV Rheinland cert. Pamięć operacyjna 12 GB 12 GB Pamięć wewnętrzna 512 GB 256 GB Bateria 10 100 mAh (wartość typowa) 10 100 mAh (wartość typowa) Ładowanie Maks. 100 W Maks. 100 W Łączność bezprzewodowa WiFi 6 (2,4 GHz / 5 GHz) WiFi 6 (2,4 GHz / 5 GHz) Porty USB-C 3.1 USB-C 3.1 Klawiatura HUAWEI Glide z wielofunkcyjnym touchpadem i obsługą skrótów HUAWEI Glide z wielofunkcyjnym touchpadem i obsługą skrótów Rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji – 10 tys. poziomów nacisku, zminimalizowane opóźnienie dzięki NearLink HUAWEI M-Pencil 3. generacji – 10 tys. poziomów nacisku, zminimalizowane opóźnienie dzięki NearLink Czujniki Czytnik linii papilarnych, czujnik grawitacji, czujnik oświetlenia, czujnik Halla, żyroskop, cyfrowy kompas Czytnik linii papilarnych, czujnik grawitacji, czujnik oświetlenia, czujnik Halla, żyroskop, cyfrowy kompas Aparat przód / tył 8 MP (kąt widzenia: 105°) / 8 + 13 MP 8 MP (kąt widzenia: 105°) / 8 + 13 MP Audio 4 głośniki i 4 mikrofony, HUAWEI Histen 8.1 4 głośniki i 4 mikrofony, HUAWEI Histen 8.1 Funkcje Super Device, Super-Hub, Multi-Window, Zarządzanie plikami, Tryb Ochrony Wzroku, Tryb e-książki Super Device, Super-Hub, Multi-Window, Zarządzanie plikami, Tryb Ochrony Wzroku, Tryb e-książki W zestawie HUAWEI MatePad Pro 12.2” PaperMatte Edition, Klawiatura HUAWEI Glide, Kabel USB-C, Podręcznik użytkownika HUAWEI MatePad Pro 12.2”, Klawiatura HUAWEI Glide, Kabel USB-C, Podręcznik użytkownika

