HUAWEI MatePad 12 X debiutuje w Polsce. Ekran daje radę nawet w pełnym słońcu

Ekran ten wyróżnia się także wysoką rozdzielczością 2,8 K i częstotliwością odświeżania 144 Hz, zachwycając płynnością i detalami. Klawiatura oraz rysik, dołączone w zestawie, zwiększają funkcjonalność tabletu i zapewniają komfort pisania zbliżony do laptopa. Darmowa aplikacja GoPaint wprowadza w świat tworzenia grafiki cyfrowej, a rysowanie po matowym ekranie można porównać do wrażeń ze szkicowania po kartce papieru – gładko, precyzyjnie i komfortowo. Tablet trafił do sprzedaży w dwóch stylowych kolorach: eleganckiej bieli i delikatnej zieleni.

Matowy ekran o rozdzielczości 2800 x 1840 pikseli i proporcjach 3:2, wyświetla 16,7 miliona kolorów w zgodności z gamutem DCI-P3. Wysoka jasność 1000 nitów i kontrast 1500:1 w połączeniu z technologią PaperMatte, zapewniają czytelność nawet w nasłonecznionym otoczeniu. A wysoka częstotliwość odświeżania 144 Hz oraz zgodność z gamą kolorów P3 oferuje płynność i realistyczne kolory. Ekran w wersji PaperMatte 2.0 chroni oczy użytkownika, dzięki ograniczeniu emisji niebieskiego światła oraz eliminacji migotania, co potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland oraz SGS.

Stylowy wygląd i mobilność

Z masą zaledwie 555 g i grubością 5,9 mm, HUAWEI MatePad 12 X jest idealny do codziennego noszenia. Metalowa obudowa urządzenia zachwyca jednolitą i trwałą konstrukcją. Połyskujący efekt bieli lub zieleni i zapierające dech w piersiach przejścia kolorów uzyskano dzięki dodaniu do perłowego lakieru naturalnego proszku miki. Tablet wyposażono także w pojemną baterię 10 100 mAh, którą wspiera szybkie ładowanie mocą 66 W.

Precyzja ruchu niczym na papierze

Technologia NearLink przenosi łączność na nowy poziom. Dzięki mniejszemu zużyciu energii, większemu zasięgowi i szybszemu przesyłowi danych, umożliwia płynniejszą interakcję rysika HUAWEI M-Pencil (3. generacji) z ekranem. Rysik rozpoznaje ponad 10 000 poziomów nacisku, co w połączeniu z matową teksturą ekranu daje niespotykaną dotąd precyzję. Odręczne pismo czy rysunki będą tak realistyczne, jakby były stworzone przez ołówek lub pióro. Każdy ruch staje się płynny i naturalny, a dwa rodzaje końcówek rysika – przezroczyste do malowania i nieprzezroczyste do notowania – umożliwiają swobodne dostosowanie narzędzia do aktualnych potrzeb. Na każdym tablecie HUAWEI MatePad 12 X zainstalowano GoPaint, czyli aplikację pozwalającą z łatwością tworzyć wielowarstwowe grafiki. Niezależnie od tego, czy jest się początkującym artystą, czy profesjonalistą. Wyposażona w ponad 100 rodzajów pędzli, różne rodzaje cyfrowego płótna i rewolucyjną funkcję replikowania tekstur, aplikacja GoPaint umożliwia eksplorację nowych technik i stylów, od szkicowania po graffiti.

Tysiące pomysłów w jednym miejscu

Aplikacja Notatki Huawei pozwala na szybkie zakreślanie, sortowanie i edytowanie zapisków. Jeśli użytkownik woli mówić, zamiast pisać – funkcja AI Voice zamieni głos na tekst. Dźwięk i tekst odręczny mogą być synchronizowane, co sprawia, że szybko da się odnaleźć kluczowe fragmenty notatek. Do tego dzięki dzieleniu ekranu za jednym dotknięciem można otwierać wiele notatek jednocześnie. To zupełnie nowe podejście do produktywności i twórczego notowania.

Wielozadaniowość w zasięgu ręki

HUAWEI MatePad 12 X doskonale współpracuje z ultralekką, magnetyczną klawiaturą HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Dzięki temu można przekształcić tablet w narzędzie pracy podobne do laptopa. Klawiatura zapewnia wygodę pracy porównywalną do laptopa, a lekkość i kompaktowy rozmiar tabletu sprawiają, że idealnie nadaje się do pracy w podróży, w kawiarni czy na uczelni. Dzięki temu klawiatura ta zapewnia wygodę pracy wyższą niż na laptopie w analogicznej sytuacji. Do tego aplikacja biurowa WPS Office przenosi znany z laptopów interfejs i układ na ekran tabletu, dzięki czemu można wykonywać swoje obowiązki gdziekolwiek.Tablet działa na systemie HarmonyOS 4.2, który umożliwia obsługę wielu zadań jednocześnie, podobnie jak w przypadku laptopów.

Dzięki możliwości otwierania do czterech aplikacji jednocześnie – dwóch w oknach podzielonych i dwóch w oknach pływających – można wygodnie porównywać oferty, robić notatki podczas przeglądania treści, a nawet edytować e-maile podczas rozmowy na czacie. Integracja z innymi urządzeniami Huawei, takimi jak smartfon czy laptop, zapewnia wygodne przenoszenie pracy i rozrywki w dowolne miejsce. Dzięki bogatej ofercie aplikacji w AppGallery, użytkownik ma dostęp do najlepszych narzędzi z kategorii styl życia, podróże, finanse, zakupy i rozrywka. Może też korzystać z innowacyjnych usług Huawei, takich jak chmura, przeglądarka czy asystentka Celia.

Rozrywka na najwyższym poziomie

HUAWEI MatePad 12 X nie tylko wspiera pracę i twórczość, ale także zapewnia najwyższej jakości rozrywkę. System audio z sześcioma głośnikami i podziałem na wysokie i niskie częstotliwości oraz algorytmy modelu przestrzennego HUAWEI SOUND sprawiają, że każdy film, muzyka czy gra dostarczą niesamowitych wrażeń dźwiękowych. Wyjątkowa technologia anten zastosowana w tablecie zapewnia niezawodne połączenie sieciowe, nawet w trudnych warunkach.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MatePad 12 X z matowym ekranem, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej w zestawie z klawiaturą HUAWEI Smart Magnetic to 2599 zł (zarówno w kolorze zielonym, jak i białym). Natomiast HUAWEI MatePad 12 X w wersji z błyszczącym ekranem, 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej w zestawie z klawiaturą HUAWEI Smart Magnetic trafi do sprzedaży w rekomendowanej cenie 2299 zł i będzie dostępny w kolorze białym, wyłącznie w oficjalnym sklepie marki huawei.pl. Tablet w matowej wersji dostępny będzie u wybranych Partnerów Biznesowych firmy – w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik i x-kom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl i Strefie Marki na Allegro.

W obu przypadkach rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji nie jest częścią zestawu, ale jest dodawany jako gratis.Od 14 października do 10 listopada 2024 r. HUAWEI MatePad 12 X będzie można nabyć w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której cenę obu wersji obniżono o 200 zł. W sklepie huawei.pl kupujący otrzymają dodatkowo 60% obniżki na wydłużoną o rok gwarancję, a subskrybujący newsletter – możliwość zakupu myszki HUAWEI CD23 za jedynie 9 zł. Kolejne korzyści to darmowa dostawa, 5x więcej punktów HUAWEI dla zalogowanych, które można później wymieniać na zniżki przy kolejnych zakupach czy też możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0 %. Przy zakupie wersji z błyszczącym ekranem na nabywców czeka prezent w postaci usługi ochrony ekranu przez 12 miesięcy.

Cecha HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition HUAWEI MatePad 12 X Kolor Zielony lub biały Biały Wymiary Szerokość: 183 mm | Wysokość: 270 mm | Grubość: 5,9 mm Szerokość: 183 mm | Wysokość: 270 mm | Grubość: 5,9 mm Waga Ok. 555 g (z baterią) Ok. 555 g (z baterią) Ekran Dotykowy LCD PaperMatte 2.0, 12", 2800 × 1840, PPI 280; 88% screen-to-body; Kontrast: 1500:1; Jasność: 1000 nitów; 16 mln kolorów; Odświeżanie: 144 Hz; TÜV Rheinland cert. Dotykowy LCD, 12", 2800 × 1840, PPI 280; 88% screen-to-body; Kontrast: 1500:1; Jasność: 1000 nitów; 16 mln kolorów; Odświeżanie: 144 Hz; TÜV Rheinland cert. Pamięć operacyjna 12 GB 8 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB 256 GB Bateria 10 100 mAh (wartość typowa) 10 100 mAh (wartość typowa) Ładowanie Maks. 66 W Maks. 66 W Łączność bezprzewodowa WiFi 6 (2,4 GHz / 5 GHz); NearLink WiFi 6 (2,4 GHz / 5 GHz); NearLink Porty USB-C 3.1 USB-C 3.1 Klawiatura HUAWEI Smart Magnetic HUAWEI Smart Magnetic Keyboard Rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji – 10 tys. poziomów nacisku, zminimalizowane opóźnienie dzięki NearLink HUAWEI M-Pencil 3. generacji – 10 tys. poziomów nacisku, zminimalizowane opóźnienie dzięki NearLink Czujniki Czujnik grawitacji, czujnik oświetlenia, czujnik Halla, żyroskop Czujnik grawitacji, czujnik oświetlenia, czujnik Halla, żyroskop Aparat przód / tył 8 MP (kąt widzenia: 105°) / 8 + 13 MP 8 MP (kąt widzenia: 105°) / 8 + 13 MP Audio 6 głośników i 2 mikrofony, HUAWEI Histen 8.1 6 głośników i 2 mikrofony, HUAWEI Histen 8.1 Funkcje Super Device, Super-Hub, Multi-Window, Zarządzanie plikami, Tryb Ochrony Wzroku, Tryb e-książki Super Device, Super-Hub, Multi-Window, Zarządzanie plikami, Tryb Ochrony Wzroku, Tryb e-książki W zestawie HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition, Klawiatura, Kabel USB C, Podręcznik użytkownika HUAWEI MatePad 12 X, Klawiatura, Kabel USB C, Podręcznik użytkownika

