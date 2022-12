Nowe promocje! Smartfony Xiaomi na każdą kieszeń w świetnych cenach

To już 4. edycja

Xiaomi 12 jest współczesną miejską biżuterią. Moc, prestiż i przyciągający wzrok design – to cechy „dwunastki”, jednego z najlepiej sprzedających się smartfonów Xiaomi na rynku. Użytkownicy cenią sobie szybkie działanie, fenomenalne zdjęcia i wygodną obsługę. Warto przypomnieć, że Xiaomi 12 to smartfon, którym Iga Świątek kręciła dla fanów filmy ze swoich treningów! W promocji będzie dostępna wersja 8+256 GB w cenie 3999 zł 3199 zł.

Xiaomi 12T to prawdziwy model wyścigowy. Jest pełen mocy, ma aparat studyjnej klasy 108 MP. Zachwyci nas pięknym ekranem 120 Hz CrystalRes AMOLED. Dzięki szybkiemu ładowaniu 120 W zapomnimy o problemach z energią. Całość jest napędzana przez superszybki procesor MediaTek 8100-Ultra. Cena: 2799 zł 2499 zł za wersję 8+128 GB.

Xiaomi 12 Lite. Tak wiele za tak niewiele! Ten smartfon to czysta moc w tak lekkiej formie, że nie poczujesz jej w kieszeni. Ma mistrzowski aparat i superpłynny wyświetlacz 120 Hz AMOLED z technologią Adaptive Sync. Całość zasilana przez ultraszybki układ Snapdragon® 778G. W promocji będzie dostępna wersja 6+128 GB w cenie 2199 zł 1999 zł.

Redmi Note 11 oferuje nieporównywaną moc w swojej cenie. Za około tysiąc złotych dostajemy smartfon z wydajnym procesorem Snapdragon® 680. Do tego przystosowany do pracy w ostrym świetle wyświetlacz AMOLED o wysokiej jasności 1000 nitów, dwa głośniki stereo i zestaw 4 aparatów z głównym sensorem 50 MP. Szybkie ładowanie 33 W Pro z potężną baterią 5000 mAh i ładowarka USB w zestawie. To świetny wybór dla użytkowników rozsądnie inwestujących w technologię. W promocji będzie dostępna wersja 4+64 GB w cenie 1149 zł 849 zł.

Redmi Note 10 Pro, jak sama nazwa wskazuje, to profesjonalista. Trwała, odporna na zachlapania obudowa, mocne komponenty, uczciwa cena. Imponujący, czterosensorowy aparat z główną matrycą 108 MP mógłby znaleźć pracę w studiu fotograficznym. Do tego bardzo pojemna bateria 5020 mAh i szybkie ładowanie 33 W. Gotowy na każde wyzwanie. W promocji dostępne są wersje 6+64 w cenie 1499 zł 1249 zł oraz 6+128 GB w cenie 1599 zł 1299 zł.

Redmi Note 11S. Co może być lepszego od Note’a? Nowszy Note! Legendarna wytrzymałość i moc serii Redmi Note w jedenastej odsłonie robi prawdziwe wrażenie. Ma aparat 108 MP, superszybki procesor MediaTek Helio G96, wyświetlacz AMOLED 6,43 cala. Jeśli szukamy smartfonu, który bez zawracania głowy częstym ładowaniem będzie robił genialne zdjęcia i wytrzyma cały dzień – właśnie go znaleźliśmy. W promocji będzie dostępna wersja 6+64 GB w cenie 1349 zł 1149 zł.

Redmi 9C NFC nie trzeba przedstawiać. To klasyczny i popularny model Xiaomi o solidnych parametrach i sprawdzonych funkcjach. Jest dobrym towarzyszem w codziennym życiu. Dzięki interfejsowi NFC może stać się elektronicznym portfelem, a bateria wystarcza na długo, gdyż zastosowano w nim energooszczędny procesor MediaTek Helio G35 z technologią HyperEngine, dbającą o bardziej płynne i dynamiczne wrażenia w grach. Doskonały budżetowy wybór zarówno dla młodzieży, jak i seniorów. Przed Gwiazdką w ramach promocji będzie dostępna wersja 2+32 GB w cenie 599 zł 479 zł.

Jak widać oferta jest naprawdę szeroka i zróżnicowana. Niech w tym roku magiczny czas będzie spokojny i radosny, a nie zabiegany i kosztowny. Wszystkich Mikołajów zapraszamy więc po smartfony na prezenty w atrakcyjnych cenach od Xiaomi!

Każdy z poniższych robotów odkurzających ma funkcję mopowania oraz umożliwia sprzątanie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej w smartfonie lub tablecie. Mi Robot Vaccum-Mop 2 Lite to odkurzacz o niewielkich wymiarach, który bez problemu wjedzie w zakamarki mieszkania (82 mm wysokości). Moc ssąca 2200 Pa. Cena w promocji: 1999 zł 849 zł.

Mi Robot Vacuum Mop 2 ma moc ssącą na poziomie 2700 Pa, zbiornik z czujnikiem ilości płynu oraz wydajną baterię 3200 mAh. Cena w promocji 1499 zł 1049 zł. Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro sam wraca do stacji ładującej, ma moc ssania 3000 Pa, i jest wyposażony w pełnowymiarowy mop akustyczny o wysokiej częstotliwości drgań aż 10 000 na minutę oraz w zaawansowany optyczny system nawigacji LDS. W promocji dostępny w 2 kolorach obudowy i aż o 600 zł taniej! Cena: 1999 zł 1199 zł.

