Promocyjna cena na start: HUAWEI FreeBuds 7i debiutują w Polsce w cenie 499 zł, ale do 26 października 2025 r. można je kupić za 399 zł.

Zaawansowana redukcja szumów (ANC): Nowe słuchawki oferują adaptacyjne ANC z 50% mniejszym opóźnieniem i tłumieniem na poziomie 28 dB, zapewniając komfort słuchania w każdych warunkach.

Długi czas pracy i szybkie ładowanie: FreeBuds 7i działają do 35 godzin z etui ładującym, a 10 minut ładowania zapewnia 4 godziny odtwarzania.

Wysoka jakość dźwięku i personalizacja: Słuchawki posiadają certyfikat Hi-Res Audio, 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny i 10-pasmowy korektor dźwięku w aplikacji AI Life.

HUAWEI FreeBuds 7i – premiera, cena i dostępność w Polsce

Nowa generacja bezprzewodowych słuchawek dokanałowych Huawei oficjalnie debiutuje na polskim rynku. Strategia cenowa producenta wyraźnie wskazuje na chęć zdobycia mocnej pozycji w popularnym segmencie urządzeń do 500 zł. Sugerowana cena detaliczna modelu została ustalona na 499 zł, jednak na start przygotowano znacznie atrakcyjniejszą ofertę. Od 19 września do 26 października 2025 r. nowe słuchawki bezprzewodowe HUAWEI FreeBuds 7i będzie można kupić w promocyjnej cenie 399 zł.

Urządzenia będą dostępne w szerokiej dystrybucji, obejmującej największe sieci z elektroniką, takie jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet. Słuchawki pojawią się także w oficjalnej strefie marki na platformie Allegro. Do grona partnerów handlowych dołączyli również operatorzy komórkowi Plus i T-Mobile. Huawei przygotował dodatkowy bonus dla klientów, którzy zdecydują się na zakup w oficjalnym sklepie huawei.pl lub u wspomnianych operatorów. Otrzymają oni roczne wsparcie, które uprawnia do jednorazowej zniżki 50% na zakup nowej, pojedynczej słuchawki w przypadku jej zgubienia.

Jak działa aktywna redukcja szumów w HUAWEI FreeBuds 7i?

Sercem nowych słuchawek Huawei jest technologia, która ma zapewnić użytkownikowi komfort słuchania w każdych warunkach. Producent postawił na zaawansowaną, adaptacyjną redukcję szumów (ANC), która dynamicznie dostosowuje się do otoczenia. System oparty na trzech mikrofonach kierunkowych i wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji ma za zadanie neutralizować hałas z zewnątrz w czasie krótszym niż pół sekundy. Według deklaracji, nowa generacja oferuje o 50% mniejsze opóźnienia w działaniu ANC w porównaniu do poprzednika, osiągając średnie tłumienie na poziomie 28 dB. Użytkownik ma do dyspozycji kilka trybów, w tym dynamiczny, tryb świadomości (pozwalający słyszeć otoczenie) oraz specjalny tryb głosowy, który wykorzystuje mikrofon przewodnictwa kostnego do poprawy jakości rozmów telefonicznych.

Za wrażenia dźwiękowe odpowiada z kolei 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny z czterema magnesami, który ma gwarantować szczegółowe i naturalne brzmienie. Słuchawki otrzymały certyfikat Hi-Res Audio, co oznacza wsparcie dla bezstratnych formatów muzyki. Całość uzupełnia technologia dźwięku przestrzennego oraz możliwość personalizacji ustawień w aplikacji AI Life, gdzie na użytkowników czeka m.in. 10-pasmowy korektor dźwięku.

HUAWEI FreeBuds 7i – bateria, ładowanie i komfort użytkowania

Poza jakością dźwięku i skutecznym wyciszeniem, w codziennym użytkowaniu kluczowe stają się aspekty praktyczne, takie jak czas pracy i wygoda. W tym obszarze nowe słuchawki Huawei również mają wiele do zaoferowania. Komfort użytkowania wspiera wydajna bateria, która w połączeniu z etui ładującym pozwala na słuchanie muzyki nawet przez 35 godzin. To wynik, który pozwala zapomnieć o częstym sięganiu po ładowarkę, nawet podczas dłuższych podróży. Dodatkowym atutem jest funkcja szybkiego ładowania – zaledwie 10 minut w etui wystarczy, by zyskać kolejne 4 godziny odtwarzania.

Producent zadbał również o ergonomię. Kompaktowe etui dostępne jest w trzech kolorach (różowym, białym i czarnym), a w zestawie znajdują się cztery rozmiary silikonowych wkładek, co pozwala na precycyjne dopasowanie słuchawek do ucha i zapobiega ich wypadaniu. Sterowanie odbywa się za pomocą intuicyjnych gestów dotykowych, a innowacyjna funkcja rozpoznawania ruchów głowy umożliwia odbieranie lub odrzucanie połączeń bez użycia rąk. Słuchawki są kompatybilne z systemami Android, iOS oraz EMUI, a proces parowania z nowym urządzeniem zajmuje tylko kilka sekund.

