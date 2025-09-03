Garmin fenix 8 Pro (premiera 8 września 2025 r., ceny od 5 589 zł) to pierwszy smartwatch w Europie z dwukierunkową komunikacją satelitarną inReach i LTE, umożliwiającą pełną niezależność od smartfona, nawet bez zasięgu sieci komórkowej.

Dzięki technologii inReach zegarek pozwala na wysyłanie/odbieranie wiadomości tekstowych, udostępnianie lokalizacji w czasie rzeczywistym oraz aktywację funkcji SOS z połączeniem do centrum Garmin Response.

Topowy wariant zegarka – fēnix 8 Pro MicroLED (8 599 zł) – wyróżnia się najjaśniejszym wyświetlaczem w historii smartwatchy (do 4500 nitów), zapewniającym doskonałą czytelność w każdych warunkach.

Zegarek oferuje wodoszczelną, wytrzymałą konstrukcję, zaawansowane funkcje treningowe (np. ocena formy na podbiegach), mapy TopoActive, Garmin EKG oraz płatności Garmin Pay™, stając się wszechstronnym narzędziem dla wymagających użytkowników.

Rewolucja w komunikacji. Jak działa technologia inReach w nowym Garminie?

Najnowszy produkt Garmina to niezależne centrum komunikacji na nadgarstku. Kluczową innowacją, która wyróżnia ten model, jest zintegrowanie dwóch systemów łączności. Dzięki wbudowanej technologii inReach, nowy Garmin fenix 8 Pro jako pierwszy smartwatch w Europie oferuje dwukierunkową komunikację satelitarną i łączność komórkową LTE, co pozwala na całkowitą niezależność od smartfona.

Rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o podróżnikach, sportowcach i profesjonalistach pracujących w terenie, gdzie zasięg sieci komórkowej jest ograniczony lub nie ma go wcale. Komunikacja satelitarna, kluczowa funkcja nowego zegarka, umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych za pośrednictwem aplikacji Garmin Messenger, a także udostępnianie swojej lokalizacji bliskim, którzy mogą śledzić postępy na mapie w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, po połączeniu z siecią LTE, zegarek zyskuje funkcjonalność telefonu. Można z niego wykonywać i odbierać połączenia głosowe, wysyłać 30-sekundowe wiadomości głosowe, a także sprawdzać prognozę pogody. W sytuacjach kryzysowych kluczowa staje się funkcja SOS. Jej aktywacja wysyła sygnał do całodobowego centrum Garmin Response, które koordynuje akcję ratunkową, powiadamiając lokalne służby i wskazane kontakty.

- Fenix 8 Pro zmienia zasady gry na rynku smartwatchy. Nowa odsłona kultowej serii jest pełna przełomowych innowacji. Dzięki łączności inReach dostępnej pod ręką, sportowcy i podróżnicy mogą być zawsze w kontakcie ze swoimi bliskimi – podkreśla Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej i marketingu.

Innowacyjny wyświetlacz i funkcje premium. Co jeszcze oferuje fenix 8 Pro?

Poza łącznością, Garmin rewolucjonizuje jakość obrazu, wprowadzając wyświetlacz MicroLED w topowym wariancie zegarka. Model Garmin fēnix 8 Pro – MicroLED, dzięki zastosowaniu ponad 400 000 pojedynczych diod, osiąga jasność do 4500 nitów, stając się najjaśniejszym smartwatchem w historii. Taka specyfikacja gwarantuje fenomenalną czytelność map, powiadomień i statystyk treningowych nawet w pełnym słońcu, oferując przy tym bogate kolory i wysoką gęstość pikseli.

Seria fēnix od zawsze kojarzona była z wytrzymałością, a model 8 Pro kontynuuje tę tradycję. Konstrukcja zegarka została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, co potwierdzają:

certyfikat wodoszczelności pozwalający na nurkowanie,

uszczelnione, metalowe przyciski i tytanowy bezel,

wbudowana latarka LED o dużej mocy,

responsywny ekran dotykowy, działający obok fizycznych przycisków.

Na pokładzie nie zabrakło również zaawansowanego pakietu funkcji, z których słynie marka. Nowy smartwatch z inReach oferuje między innymi ocenę formy na podbiegach, codzienne sugestie treningowe, szczegółowe mapy TopoActive oraz aplikację Garmin EKG. Uzupełnieniem są funkcje smart, takie jak płatności zbliżeniowe Garmin Pay™, zaawansowane śledzenie parametrów zdrowotnych oraz funkcje bezpieczeństwa, które w połączeniu z nowymi możliwościami komunikacji tworzą kompletne narzędzie do każdej przygody.

Cena i dostępność. Ile kosztuje niezależność od smartfona?

Garmin pozycjonuje serię fēnix 8 Pro w segmencie absolutnie premium, co znajduje odzwierciedlenie w cenach. Za technologiczną niezależność i poczucie bezpieczeństwa trzeba będzie zapłacić kwotę porównywalną z ceną flagowego smartfona. Cena Garmin fēnix 8 Pro w podstawowej wersji AMOLED wynosi 5 589 zł, natomiast za wariant z przełomowym ekranem MicroLED trzeba będzie zapłacić 8 599 zł. Oficjalna sprzedaż obu modeli w Polsce rozpocznie się 8 września 2025 roku.

Producent oferuje dwa warianty podstawowego modelu z ekranem AMOLED – w rozmiarach koperty 47 mm oraz 51 mm. Zapewniają one imponujący czas pracy na baterii, sięgający do 27 dni w trybie smartwatcha. Z kolei topowy model fēnix 8 Pro – MicroLED, dostępny wyłącznie w rozmiarze 51 mm, ze względu na ekstremalną jasność wyświetlacza będzie pracował na jednym ładowaniu do 10 dni.

Wprowadzenie na rynek zegarka z tak zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi i w tak wysokiej cenie wyraźnie pokazuje strategię firmy. Garmin nie celuje w masowego odbiorcę, lecz w świadomego użytkownika – podróżnika, sportowca ekstremalnego czy profesjonalistę, dla którego niezawodna łączność i bezpieczeństwo w każdych warunkach są warte każdej ceny. Model fēnix 8 Pro nie jest więc gadżetem, a wyspecjalizowanym narzędziem, które na nowo definiuje, czym może być smartwatch.

