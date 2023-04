Ekstremalne smartwatche

Nowy i wytrzymały zegarek Garmin Instinct 2X Solar [ZDJĘCIA]

Marka Garmin zaprezentowała Instinct® 2X Solar, najnowszy zegarek z serii wytrzymałych smartwatchy Instinct 2. Instinct 2X Solar oraz Instinct 2X Solar – Tactical Edition zostały stworzone do pracy nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, co umożliwia m.in. czytelny wyświetlacz oraz koperta o średnicy 50 mm z polimeru wzmocnionego włóknami. Co więcej, smartwatche spełniają wymogi amerykańskiego standardu wojskowego (MIL-STD-810) w zakresie odporności na działanie wysokiej temperatury, wstrząsów i wodoszczelności (10 ATM1). Chemicznie wzmocniona, odporna na zarysowania soczewka Power Glass™ pozwala wydłużyć czas pracy baterii, wytwarzając o 50% więcej energii niż soczewka w zegarku Instinct 2 Solar w standardowym rozmiarze. Ładowanie solarne zapewnia nieograniczony czas pracy baterii w trybie smartwatcha2, dzięki czemu użytkownicy mogą dłużej robić to, co kochają, nie martwiąc się o ładowanie zegarka.