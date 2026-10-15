Jak nowa opcja ma chronić przed oszustami?

Jak tłumaczy Magdalena Korona, starszy inżynier bezpieczeństwa ds. strategii i technologii antyfraudowych w mBanku, przestępcy nie zawsze potrzebują zaawansowanych narzędzi, a często wykorzystują po prostu to, co uda im się zobaczyć.

Ale zmieniający się układ cyfr ma jeszcze jedno zadanie: wytrącić nas z rutyny. Wielu z nas wpisuje PIN automatycznie, niemal bez myślenia. To pułapka, którą wykorzystują oszuści stosujący socjotechnikę. Dzwonią, podszywając się pod pracownika banku lub policjanta, tworzą atmosferę zagrożenia i presji, a następnie nakłaniają do "zabezpieczenia" pieniędzy przez przelanie ich na wskazane konto.

W pośpiechu i stresie łatwiej popełnić błąd i autoryzować transakcję, której normalnie byśmy nie wykonali. Konieczność odszukania właściwych cyfr na losowej klawiaturze zmusza do chwili zastanowienia. Ten krótki moment może wystarczyć, by zorientować się, że coś jest nie tak i przerwać rozmowę z oszustem.

Jak włączyć losową klawiaturę w mBanku i o czym trzeba pamiętać?

Uruchomienie nowego zabezpieczenia jest proste i zajmuje dosłownie chwilę. Aby to zrobić, wystarczy wejść do aplikacji mobilnej mBanku, przejść do sekcji "Ustawienia", a następnie wybrać "Logowanie i autoryzacja". Tam znajdziesz opcję "Chcę korzystać z losowej klawiatury PIN", którą należy zaznaczyć.

Co ważne, funkcja jest całkowicie dobrowolna i w każdej chwili można ją wyłączyć, wracając do standardowego układu klawiatury. Bank wdraża tę opcję stopniowo, więc jeśli jeszcze jej nie widzisz, powinna pojawić się w najbliższym czasie.

Trzeba jednak pamiętać o jednej, kluczowej rzeczy. Nowa funkcja mBank, czyli losowa klawiatura PIN, to dodatkowa warstwa ochrony, ale nie jest to rozwiązanie na wszystkie zagrożenia. Nie zabezpieczy cię przed phishingiem, czyli próbą wyłudzenia danych przez fałszywą stronę banku, ani nie ochroni, jeśli pod wpływem manipulacji oszusta sam zatwierdzisz przelew.

Dlatego podstawowe zasady bezpieczeństwa w bankowości pozostają niezmienne:

Nigdy nie podawaj nikomu swoich danych do logowania, haseł ani kodów autoryzacyjnych.

Nie instaluj żadnych aplikacji na prośbę nieznajomych osób dzwoniących w imieniu banku.

I przede wszystkim – jeśli ktoś przez telefon wywiera na tobie presję i każe pilnie przelać pieniądze, natychmiast przerwij rozmowę.

Zawsze możesz zweryfikować sytuację, dzwoniąc na oficjalną infolinię banku lub logując się samodzielnie do aplikacji.

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