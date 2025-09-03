Huawei rozpoczyna kampanię 360° w Polsce, promując tablet HUAWEI MatePad 11.5 2025 z matowym ekranem chroniącym wzrok, by podbić rynek przed rokiem szkolnym/akademickim.

Kluczową innowacją nowego tabletu jest matowy ekran, zaprojektowany z myślą o redukcji zmęczenia oczu, co czyni go idealnym narzędziem do nauki i pracy.

Kampania marketingowa obejmuje telewizję, internet, współpracę z influencerami (m.in. Marysia Jeleniewska, Prawo Marcina) oraz dostępność w wiodących sieciach handlowych i u operatorów.

W ofercie premierowej tablet jest tańszy o 200 zł, a klienci otrzymują gratis słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 3 oraz roczną ochronę wyświetlacza.

Wielka ofensywa Huawei w Polsce. Start kampanii 360°

Chiński gigant technologiczny rozpoczyna walkę o polskiego konsumenta w kluczowym dla branży okresie powrotu do szkoły i na uczelnie. Polski oddział HUAWEI CBG (Consumer Business Group) ruszył z kompleksową kampanią 360°, która wspiera wprowadzenie na rynek nowego tabletu Huawei – MatePada 11.5 2025. To strategiczne działanie, które ma na celu nie tylko promocję konkretnego produktu, ale również wzmocnienie pozycji marki w segmencie urządzeń mobilnych. Kampania, zaplanowana do końca września 2025 roku, obejmuje szerokie spektrum narzędzi marketingowych, od klasycznej telewizji po współpracę z czołowymi influencerami. Widać wyraźnie, że firma nie oszczędza środków, by dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców i przekonać ich do swojej nowej propozycji.

Jaki jest nowy tablet HUAWEI MatePad 11.5 2025? Kluczowa jest ochrona wzroku

Sercem całej kampanii jest produkt, który ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby użytkowników w zakresie komfortu pracy i nauki. Huawei w swojej komunikacji podkreśla, że stawia na innowacje podnoszące jakość życia, a nowy tablet ma być tego najlepszym przykładem. Najnowsza kampania prezentuje HUAWEI MatePad 11.5 2025 – tablet wyposażony w innowacyjny matowy ekran, który chroni wzrok użytkownika i jest idealny do nauki, pracy oraz rozrywki. To właśnie ta cecha ma być głównym wyróżnikiem na tle konkurencji. W dobie wielogodzinnej pracy zdalnej i e-learningu, redukcja zmęczenia oczu staje się kluczowym argumentem zakupowym. Urządzenie pozycjonowane jest jako wszechstronne narzędzie dla uczniów, studentów i profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu do codziennych zadań.

Jak Huawei chce zdobyć klientów? Kampania, influencerzy i oferta premierowa

Aby zapewnić sukces rynkowy, Huawei postawił na wielokanałową strategię komunikacji i sprzedaży. Punktem kulminacyjnym jest wysokozasięgowa kampania telewizyjna, która wystartowała symbolicznie 1 września. Za jej planowanie i zakup mediów odpowiada agencja Wavemaker. Równie ważnym elementem są działania w internecie, w tym influencer marketing koordynowany przez agencję Ogilvy PR. Do promocji zaangażowano popularnych twórców, takich jak Marysia Jeleniewska, Prawo Marcina, Kasia Bochniak oraz Paulina Kobus, co ma zapewnić dotarcie do młodszych grup docelowych.

Jednak sama reklama to nie wszystko. Kluczem do sukcesu jest dostępność produktu i atrakcyjne warunki zakupu. Dlatego równolegle realizowana jest komunikacja wspierająca sprzedaż przy aktywnym udziale największych partnerów biznesowych. Nowy tablet jest dostępny w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i na Allegro, a także u operatorów komórkowych: Plus, Play i Orange. Aby dodatkowo zachęcić klientów, przygotowano specjalną ofertę. W ramach oferty premierowej można zakupić HUAWEI MatePad 11.5 2025 o 200 zł taniej, a także otrzymać w prezencie słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 3 oraz roczną ochronę wyświetlacza. Tak kompleksowe podejście, łączące silne wsparcie marketingowe z atrakcyjną ofertą handlową, pokazuje determinację marki w walce o udziały w polskim rynku tabletów.

