Nowy telewizor Hisense ULED X oraz inteligentne urządzenia AGD

Stanowski ujawnił kluczowego partnera w Kanale Zero!

Make it real

Domowa rozrywka dzięki Smart TV

Podczas tegorocznej edycji targów CES 2024 Hisense zaprezentował najnowsze modele z serii ULED X. To najbardziej zaawansowana technologicznie linia telewizorów chińskiego producenta, która w 2023 roku zachwyciła nawet najbardziej wymagających widzów. Wraz z przedstawieniem nowych telewizorów ULED X, Hisense ponownie przekracza granice technologii LED. Wśród zaprezentowanych modeli znalazły się:

110UX – to model o największej przekątnej obrazu z linii ULED X, który oferuje jasny i wyraźny obraz, dzięki szczytowej jasności na poziomie aż 10 000 nitów! Model 110UX jest wyposażony w 40 000 stref lokalnego przyciemniania. Tak jasny obraz i mnogość stref przyciemniania wprowadzają nową jakość i oszałamiającą precyzję wyświetlanego obrazu. Mini Led 110UX został wyróżniony tytułem CES Innovation Award.

98UX – telewizor Mini LED oferujący najnowocześniejsze technologie. Telewizor wyróżnia obecność ponad 10 000 stref lokalnego przyciemniania, które zapewniają precyzyjną kontrolę światła i wysoki kontrast. Dzięki potężnej szczytowej jasności 5000 nitów, 98UX gwarantuje bogate barwy i najwyższą jakość obrazu.

75UX – model, który ma zaledwie 14 milimetrów głębokości, co czyni go najcięższym telewizorem Mini LED na rynku. Oprócz ultra cienkiego ekranu, wyróżnia go także 5000 stref lokalnego przyciemniania, które są gwarancją pełnej kontroli jasności oraz wysokiego kontrastu. 75UX to nowoczesny model, który swoim designem oraz funkcjami odpowiada na aktualne potrzeby konsumentów.

Canvas TV – to wyświetlacz, który zapewnia wyjątkową równowagę pomiędzy technologią a sztuką. Jego unikalny uchwyt ścienny pozwala na bez wysiłkowe zawieszenie ekranu równo ze ścianą, integrując go z wybraną przestrzenią w domu. Podstawą inteligentnego domu według Hisense jest łączność, którą zapewnia system operacyjny VIDAA TV.

Przyszłość inteligentnej kuchni

Inteligentna kuchnia Hisense z nowym ProChef@Home zmieni sposób, w jaki konsumenci podchodzą do przygotowywania posiłków, dostarczając im technologie stawiające na wygodę i szybkość.

4-drzwiowa inteligentna lodówka ze strefą VersaTemp została zaprojektowana tak, aby uprościć codzienne domowe obowiązki. Urządzenie nie tylko umożliwia domownikom monitorowanie zapasów przechowywanych produktów, ale także daje dostęp do bogatej bazy przepisów. Co więcej nowa lodówka Hisense łączy się z innymi inteligentnymi urządzeniami korzystającymi z systemu ConnectLife. Jedną z jej wyróżniających się funkcji jest szuflada VersaTemp, którą z łatwością można przekształcić z lodówki w zamrażarkę.

Zmywarka do zabudowy z funkcją AutoDose i AutoDry to nowoczesne urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego dozowania, dzięki której wyręczy domowników z części codziennych obowiązków. Nowa zmywarka marki to gwarancja wygody użytkowania i wydajnej pracy, którą zapewnia zastosowanie nowych technologii. Jej wyjątkowość została wyróżniona nagrodą CES Innovation Award 2024.Oprócz innowacyjnej linii ULED X oraz inteligentnych urządzeń kuchennych, Hisense zapowiedział kontynuację wporwadzania urządzeń kompatybilnych z Matter oraz z najnowszym Auto Louver Smart Window AC, który również został zaprezentowany na CES 2024. W czasie targów producent zaprezentował również inne wybrane urządzenia, w tym inteligentna pralko-suszarka i produkty HVAC.

Polecany artykuł: Nowoczesna technologia wyświetlenia od Hisense przekracza kolejne granice

Pieniądze to nie wszystko Jakub Karnowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.