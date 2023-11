Przełomowy mini projektor Hisense z rozdzielczością 4K już w sprzedaży!

Kinowe wrażenia w Twoim domu

4K Laser Smart Mini Projector C1 to laserowy projektor, który wykorzystuje technologię 3 laserów – czerwonego, zielonego i niebieskiego. To dobrze znana technologia Hisense zastosowana m.in. w linii L9H oraz L5H, która w połączeniu z wysokiej jakości dźwiękiem tworzy prawdziwe kinowe wrażenia. Co więcej, dzięki regulowanej rozdzielczości projektor Hisense C1 pozwala cieszyć się obrazem od 65 do nawet 300 cali! Wystarczy ustawić projektor w odpowiedniej odległości od ściany, aby urządzenie automatycznie dostosowało swoją rozdzielczość. Wszystko dzięki zastosowaniu inteligentnej technologii Auto Magic AI, która samodzielnie dostosowuje geometrię i ostrość obrazu bez konieczności każdorazowego ustawiania parametrów.

Głębokie i nasycone kolory

Zastosowanie trójkolorowego lasera umożliwiło producentowi uzyskanie wyższego poziomu wydajności kolorów, dzięki czemu są one wiarygodnie odwzorowane i lepiej nasycone. Mini projektor Hisense C1 udowadnia to, pokrywając 110% przestrzeni barw w standardzie BT.2020. Urządzenie posiada także 1600 ANSI lumenów jasności, które pozwolą Ci się cieszyć wyraźnymi i głębokimi kolorami nawet przy dziennym świetle. Nowość to także rozdzielczość 4K UHD zapewniająca żywy i płynny obraz.

Pierwszy na świecie mini projektor z Dolby Vision

Najnowszy projektor od Hisense to pierwsze urządzenie w swojej kategorii, które zostało wyposażone w technologię Dolby Vision oraz standardy obrazu HDR10 oraz HLG, dzięki którym wyświetlany obraz jest pełen szczegółów, kontrastów i nasyconych barw. Dodatkowo model C1 jest wyposażony w redukującą smużenie i opóźnienia technologię MEMC. Jej zastosowanie zapewnia płynność akcji na ekranie.

Przestrzenny dźwięk, dzięki Dolby Atmos Immersive

W celu zapewnienia wysokiej jakości dźwięku 4K Laser Smart Mini Projector C1 został wyposażony w dwa 10-watowe głośniki wspierające technologię Dolby Atmos. Do ich stworzenia wykorzystano specjalistyczne rozwiązania dźwięku JBL, które generują zarówno mocny bas, jak i wyraźne wysokie tony. Zastosowane technologie pozwolą Ci usłyszeć najmniejszy szczegół, a przestrzenny dźwięk przeniesie Cię w samo centrum akcji.

Hisense C1 – nie tylko do filmów

Mini projektor od Hisense został zaprojektowany tak, aby niezależnie od zastosowania zapewniał najlepsze wrażenia audiowizualne. Urządzenie obsługuje wszystkie nowoczesne złącza, w tym HDMI 2.1, co czyni go wielozadaniowym ekranem, który zachwyci jakością obrazu zarówno fanów filmowych maratonów, kibiców sportowych, jak i graczy video. Ci ostatni szczególnie docenią tryb gamingowy Game Mode, który wznosi wirtualną rozrywkę na wyższy poziom, w dodatku na ogromnym ekranie.

Szerokie zastosowanie Hisense C1 umożliwia także jego kompaktowy rozmiar, dzięki któremu z łatwością zmienisz jego miejsce. Kupując najnowszy model Hisense, w zestawie otrzymasz regulowany stojak, pozwala ustawić projektor w dowolnej odległości i wysokości od ściany.

Innowacyjna technologia zamknięta w minimalistycznym designie

Mówiąc o Hisense C1, nie można zapomnieć o jego designie. Urządzenie wyróżnia nowoczesne wzornictwo i minimalistyczna obudowa, dzięki którym projektor prezentuje się elegancko i będzie zwracającym uwagę detalem w Twoim wnętrzu.

Hisense C1 to projektor typu Smart

4K Laser Smart Mini Projector C1 obsługuje system operacyjny VIDAA. Autorski system Smart TV od Hisense jest intuicyjny i błyskawiczny, dzięki czemu korzystanie z niego jest łatwe i przyjemne. VIDAA daje dostęp do biblioteki najpopularniejszych aplikacji, wśród których znajdziesz Netflix, Disney+, Prime Video, czy Rakuten.

Rozwiązania, które daje widzom Hisense C1, jeszcze do niedawana wydawały się poza zasięgiem domowych warunków. Hisense realizuje swoją strategię, dostarczając do domów konsumentów innowacyjne technologie, tym samym otwierając przed nimi nowe możliwości. Sprawdź 4K Laser Smart Mini Projector C1 i przekonaj się sam!

