Garmin Bounce 2 to nowy smartwatch LTE dla dzieci, pozycjonowany jako bezpieczna alternatywa dla smartfona, oferujący kontrolowaną komunikację bez dostępu do internetu czy mediów społecznościowych.

Rodzice zyskują pełną kontrolę nad kontaktami, lokalizacją dziecka (w tym geofencingiem) i komunikacją za pośrednictwem aplikacji Garmin Jr., co zapewnia spokój ducha.

Zegarek jest atrakcyjny dla dzieci, z kolorowym wyświetlaczem AMOLED, animowanymi tarczami, wodoszczelną konstrukcją i funkcjami takimi jak monitorowanie aktywności czy dostęp do muzyki.

Koszt to 299.99 € za urządzenie plus miesięczna subskrypcja od 10.99 €, co jest kluczowym aspektem do rozważenia przy ocenie tej propozycji bezpieczeństwa.

Zegarek zamiast smartfona? Premiera i główne założenia Garmin Bounce 2

Kwestia zakupu pierwszego smartfona dla dziecka to dylemat, przed którym staje dziś wielu rodziców. Z jednej strony chcą zapewnić sobie stały kontakt z pociechą, z drugiej obawiają się niekontrolowanego dostępu do internetu i mediów społecznościowych. Garmin proponuje rozwiązanie tego problemu, wprowadzając na rynek nowy produkt stworzony z myślą o najmłodszych i ich opiekunach.

Garmin Bounce 2 to najnowszy smartwatch dla dzieci z łącznością LTE, który marka pozycjonuje jako bezpieczną alternatywę dla pierwszego smartfona. Urządzenie, dzięki wbudowanej karcie SIM i subskrypcji, pozwala na stałą komunikację, ale w zamkniętym i kontrolowanym przez rodzica środowisku. Nie ma tu przeglądarki internetowej ani dostępu do aplikacji społecznościowych.

Z przyjemnością prezentujemy Bounce 2 – smartwatch dla dzieci, który jest doskonałą alternatywą dla pierwszego smartfona. Nowa, odświeżona forma nadaje mu stylowy wygląd, dzięki czemu dzieci z chęcią będą go nosić. Jednocześnie zaawansowane funkcje łączności dają rodzicom poczucie spokoju. – mówi Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej i marketingu. Nowy model jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej €299.99 (ok. 1300 zł) w trzech wersjach kolorystycznych: jasnofioletowej, turkusowej i szarej. Należy jednak pamiętać, że do pełnego działania funkcji łączności niezbędna jest aktywna subskrypcja Garmin, której koszt zaczyna się od €10.99 miesięcznie (ok. 48 zł).

Jakie funkcje kontroli daje rodzicom Garmin Bounce 2?

Główną obietnicą składaną przez producenta jest zapewnienie rodzicom spokoju ducha. Sercem systemu kontroli jest aplikacja Garmin Jr. instalowana na smartfonie opiekuna. To z jej poziomu zarządza się zegarkiem dziecka, listą kontaktów i wszystkimi funkcjami łączności. Co dokładnie otrzymuje rodzic?

Dwukierunkowa komunikacja: Dziecko może dzwonić i wysyłać wiadomości głosowe tylko do kontaktów zatwierdzonych wcześniej przez rodzica w aplikacji. Opiekunowie mogą w każdej chwili zadzwonić na zegarek.

Wiadomości tekstowe: Rodzice mogą wysyłać wiadomości tekstowe wprost na zegarek. Nowością w modelu Bounce 2 jest możliwość odpowiadania przez dziecko za pomocą klawiatury ekranowej.

Transkrypcja głosu: Gdy opiekun nie może odsłuchać wiadomości głosowej od dziecka, aplikacja może przekształcić ją na tekst.

Lokalizacja i geofencing: Kluczową funkcją, jaką oferuje ten smartwatch dla dzieci, jest lokalizacja w czasie rzeczywistym, która pozwala na bieżąco sprawdzać, gdzie przebywa pociecha. Nowością jest opcja tymczasowego geofencingu, dzięki której rodzic otrzyma powiadomienie, gdy dziecko wejdzie lub opuści wyznaczony przez niego obszar (np. plac zabaw czy dom kolegi).

Wszystkie te narzędzia tworzą zamknięty ekosystem, który daje iluzję posiadania telefonu, jednocześnie chroniąc dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata.

Co smartwatch oferuje dziecku i ile to wszystko kosztuje?

Aby urządzenie było skuteczne, musi być chętnie noszone przez dziecko. Producent zadbał więc o to, by Garmin Bounce 2 nie był tylko narzędziem kontroli dla rodzica, ale także atrakcyjnym gadżetem dla najmłodszych. Zegarek wyposażono w okrągły, kolorowy wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,2 cala, a interfejs urozmaicają animowane tarcze i motywy. Konstrukcja jest wodoszczelna, co pozwala na zabawę w wodzie bez obaw o uszkodzenie sprzętu.

Dzieci mogą korzystać z wbudowanych aplikacji sportowych do monitorowania takich aktywności jak bieganie, jazda na rowerze czy skakanie na skakance. Dodatkowo, zegarek oferuje dostęp do Amazon Music (wymaga subskrypcji Prime lub Music Unlimited), co pozwala słuchać muzyki przez wbudowany głośnik lub sparowane słuchawki Bluetooth. Całość uzupełniają proste gry i możliwość wydawania poleceń głosowych.

Przejdźmy do kosztów. Cena detaliczna urządzenia to €299.99. Jednak to nie koniec wydatków. Finalny koszt posiadania to nie tylko cena urządzenia, ponieważ pełna funkcjonalność Garmin Bounce 2 wymaga opłacania miesięcznej subskrypcji w cenie od €10.99. Plan łączności obsługiwany przez Garmin jest niezbędny do działania połączeń, wiadomości i lokalizacji. Bateria w zegarku, według deklaracji producenta, wystarcza na maksymalnie 2 dni działania, co oznacza konieczność regularnego ładowania.

Podsumowując, Garmin Bounce 2 faktycznie stanowi ciekawą propozycję dla rodziców, którzy chcą odłożyć w czasie zakup pierwszego smartfona, nie tracąc przy tym kontaktu z dzieckiem. To kontrolowane środowisko komunikacji, które chroni przed zagrożeniami internetu. Kluczową kwestią pozostaje jednak ocena, czy jednorazowy wydatek i stały miesięczny abonament są akceptowalną ceną za oferowany spokój i bezpieczeństwo.

Dzieci odchodzą w ciszy - promocja książki B.Wojsa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.