OnePlus Nord 4 i reszta metalowego zespołu na wyciągnięcie ręki

Każda osoba, która odwiedzi OnePlus Pop-up Store 27 lipca na terenie Elektrowni Powiśle przy ul. Dobrej w Warszawie w godzinach 11:00–20:00, będzie miała możliwość po raz pierwszy przetestowania sprzętu na żywo, skorzystania ze specjalnie przygotowanych na tę okazję promocji oraz spotkania się z twórcami internetowymi.Pierwsze 20 osób, które zdecydują się tego dnia na zakup smartfona OnePlus Nord 4, otrzyma dodatkowo:

torbę TUMI Crossbag (o wartości 900 zł)

słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro (399 zł)

plecak OnePlus (250 zł)

ładowarkę OnePlus SUPERVOOC 100W (250 zł)

Kolejne 30 osób wraz z telefonem OnePlus Nord 4 otrzyma:

słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro (399 zł)

plecak OnePlus (250 zł)

ładowarkę OnePlus SUPERVOOC 100W (250 zł)

- Nasze pop-upy są integralną częścią DNA OnePlus – stanowią świetną okazję do zaoferowania wcześniejszego dostępu do najnowszych produktów, a także do spotkania z naszą społecznością. Zaprezentowany niedawno OnePlus Nord 4, spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem z jej strony. Wiele osób czekało, aby wypróbować nasze nowe urządzenie i móc dotknąć jego wyjątkowej metalowej konstrukcji. Nasza trasa po Europie pozwoli społeczności OnePlus zapoznać się z nowym smartfonem oraz umożliwi zostanie jednym z jego pierwszych posiadaczy - podkreśla Celina Shi, Chief Marketing Officer OnePlus Europe. Warszawski Pop-up Store to jeden z przystanków na trasie OnePlus Pop-up Tour, która obejmie 11 europejskich krajów. Wśród miast, w których pojawią się specjalne sklepy znalazły się również: Mediolan (Włochy), Oberhausen (Niemcy), Helsinki (Finlandia), Lizbona (Portugalia), Bukareszt (Rumunia), Lyon (Francja), Odense (Dania), Madryt (Hiszpania), Ostenda (Belgia) oraz Londyn (Wielka Brytania).Użytkownicy będą mieli okazję odwiedzić Pop-up Store OnePlus już drugi raz w historii obecności marki na polskim rynku. Pierwsze takie wydarzenie odbyło się przy okazji premiery smartfonów OnePlus 12 i OnePlus 12R.

O OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4 to najnowszy smartfon z linii OnePlus Nord, który swoją premierę miał 16 lipca i jest pierwszym smartfonem w erze 5G z metalową obudową. Oprócz nowatorskiego wzornictwa, OnePlus Nord 4 wyposażony jest w układ Snapdragon 7+ Gen 3 oraz do 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej. Premierowy smartfon otrzymał także 50 MP główny obiektyw oraz największą baterię, jaką kiedykolwiek zastosowano w serii OnePlus Nord - jej pojemność to 5500 mAh. OnePlus Nord 4 jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej (Mercurial Silver), czarnej (Obsidian Midnight) oraz zielonej (Oasis Green).